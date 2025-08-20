Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 20/8, có sự tham dự của 281 đại biểu chính thức, đại diện cho 6.454 đảng viên từ 22 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí phấn đấu, tinh thần đoàn kết và quyết tâm đổi mới của toàn Đảng bộ.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM đã ra mắt các đại biểu. Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 35 thành viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM đã ra mắt tại Đại hội (Ảnh: V.H.).

Trong đó, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Các Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM gồm: Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Dương Anh Đức, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Khoa Hải, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; ông Lê Văn Phong, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; bà Lê Thị Hồng Nga, Phó bí thư chuyên trách thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM gồm 10 thành viên. Trong đó, bà Lê Thị Hồng Nga, Phó bí thư Đảng ủy, làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố (Ảnh: V.H.).

Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM đóng vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo các cấp ủy của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy, Đảng ủy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Đảng ủy TAND, Đảng ủy Viện KSND TPHCM. Đây là những Đảng bộ lớn, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện đồng bộ nhiều nội dung, nhiệm vụ chính trị của thành phố trong lĩnh vực xây dựng Đảng, lĩnh vực nội chính và vai trò đại diện tiếng nói người dân TPHCM.

Trong buổi sáng, Đại hội đã nghiên cứu, thảo luận, góp ý cho các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, tập trung đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; đồng thời, đóng góp ý kiến về các mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng cho giai đoạn tới.

Đại hội cũng xem xét, góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đảm bảo sát thực tiễn, có tính khả thi cao để nhanh chóng đi vào cuộc sống.