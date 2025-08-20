Binh sĩ Ukraine ở mặt trận (Ảnh minh họa: Skynews).

Hòa đàm chấm dứt chiến sự Ukraine có tiến triển

Kênh Military Summary đưa tin, các cuộc đàm phán quan trọng đã diễn ra giữa Mỹ, Ukraine và các quốc gia châu Âu đang tích cực ủng hộ Kiev.

Dựa trên tuyên bố của các nhà lãnh đạo thế giới, vẫn chưa rõ liệu các nước châu Âu có chấp nhận thỏa thuận giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Putin đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Alaska hay không. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là sẽ không có lệnh ngừng bắn nào. Giao tranh sẽ tiếp diễn cho đến khi một hiệp ước hòa bình chính thức được ký kết.

Truyền thông tiếp tục đưa tin về các cuộc đàm phán hòa bình, với những cuộc thảo luận tập trung vào các đảm bảo an ninh có thể có. Một số quốc gia đề nghị đóng quân tại Ukraine để giúp đảm bảo an ninh. Mỹ đã loại trừ khả năng triển khai quân đội của riêng họ.

Trong đêm, Nga và Ukraine tấn công qua lại vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của nhau.

Dọc theo tiền tuyến, hầu hết các hoạt động một lần nữa tập trung ở Donetsk, với việc quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tiến về phía đông nam Konstantinovka và chiếm hàng loạt vị trí. Cũng có thông tin cho rằng lực lượng biệt kích Ukraine đã xâm nhập sâu nhiều km vào lãnh thổ Nga để thực hiện một chiến dịch phá hoại nhưng bị Nga truy lùng và xóa sổ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại bắc Konstantinovka ngày 19/8. Trong đó, Moscow phát động tấn công từ đa hướng, đánh sập nhiều điểm trên phòng tuyến, áp trung tâm thành phố (Ảnh: Military Summary).

Bloomberg: Khoảng 10 quốc gia sẵn sàng gửi quân đến Ukraine để đảm bảo an ninh

Tại cuộc họp ở Nhà Trắng, khoảng 10 quốc gia bày tỏ rằng họ sẵn sàng gửi quân đội đến Ukraine để đảm bảo an ninh, và những lực lượng này này sẽ huấn luyện các chiến binh Ukraine ở xa tiền tuyến sau khi giao tranh kết thúc, Bloomberg đưa tin.

Theo đó, gói an ninh cho Ukraine dự kiến sẽ được soạn thảo sớm nhất là trong tuần này, khi ông Trump "bật đèn xanh" cho một kế hoạch có sự tham gia của quân đội châu Âu như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Sau khi nhận được sự cam kết mạnh mẽ hơn của Mỹ, các nhà lãnh đạo châu Âu đang nỗ lực đưa Kiev vào một vị thế tốt hơn trước cuộc gặp có thể diễn ra giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Cuộc họp của các quan chức châu Âu hôm 18/8 đã tập trung vào kế hoạch gửi quân đội Anh và Pháp tới Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình, bao gồm cả số lượng và vị trí đóng quân.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Washington sẽ cung cấp loại hỗ trợ nào. Chính phủ Anh cho biết giới chức quân sự châu Âu sẽ gặp đối tác Mỹ trong những ngày tới để thảo luận về "các bảo đảm an ninh mạnh mẽ và chuẩn bị triển khai lực lượng bảo an nếu giao tranh kết thúc".

Theo một số nguồn tin, cuộc đàm phán sẽ có sự tham gia của Tổng tư lệnh NATO tại châu Âu và các bộ trưởng quốc phòng từ những quốc gia thành viên liên minh. Giai đoạn đầu tiên sẽ bao gồm việc hỗ trợ quân đội Ukraine dưới hình thức "huấn luyện và tăng cường".

Lực lượng này sẽ được hỗ trợ bởi một nhóm đa quốc gia, chủ yếu là quân đội châu Âu, với Anh và Pháp sẵn sàng gửi hàng trăm binh sĩ của họ đến đồn trú tại Ukraine, tránh xa tiền tuyến.

Phần còn lại của kế hoạch liên quan đến việc chia sẻ thông tin tình báo, giám sát biên giới, vũ khí và có thể là phòng không.

Các quan chức châu Âu kỳ vọng Mỹ, ít nhất, sẽ tiếp tục cung cấp thông tin tình báo và thiết bị quân sự thông qua các đối tác.

Nga đã đột phá tới ngoại ô Konstantinovka

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã tiến vào vùng ngoại ô phía đông nam Konstantinovka. Cụ thể, họ đột phá vào vùng ngoại ô thành phố bằng các nhóm xung kích.

Trước đó, tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine (AFU) ở Predtechino đã sụp đổ, khiến họ phải rút lui về ngoại vi thành phố tại khu vực tư nhân. Do đó, nhóm binh sĩ Ukraine ở tam giác sông Naumikha, sông Gruzskaya và kênh đào Seversky Donets-Donbass bị mắc kẹt trong một vòng vây tác chiến sâu, với một hành lang chính thức tồn tại ở phía tây rộng chưa đầy 3km. Nhưng trên thực tế, họ không thể vượt qua do địa hình chủ yếu là trống trải.

Tình huống này đặt ra cho Bộ chỉ huy Moscow một số lựa chọn: Tăng áp lực lên khu vực phía bắc Aleksandro-Shultino và tấn công về phía nam từ Predtechino, qua đó khép chặt vòng vây hoặc đưa ra một quyết định phi truyền thống và đột phá trực tiếp đến Konstantinovka.

Quân đội Nga đã chọn phương án thứ hai. Thoạt nhìn, quyết định này có lẽ hoàn toàn bất ngờ, bởi vì Konstantinovka không bị cắt đứt nguồn tiếp tế và thành phố có rất nhiều nhà cao tầng, thuận lợi cho AFU bố trí các cứ điểm phòng ngự kiên cố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine Konstantinovka ngày 19/8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được, áp sát ngoại vi thành phố. Kiev phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Điều quan trọng cần lưu ý là cuộc đột phá vào Konstantinovka không phải là một cuộc tấn công toàn diện. Các đơn vị RFAF tiên phong tiến vào khu vực tư nhân và buộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 93 AFU, vốn đã suy yếu trong các trận chiến tại Predtechino, phải tái chiến.

Có thể giả định rằng mục đích của cuộc đột phá vào ranh giới thành phố như sau: Được biết, để phòng thủ ở các khu vực nông thôn đông đúc và đặc biệt là thành thị, cần nhiều bộ binh hơn so với trên chiến trường. Do đó, Lữ đoàn 93 AFU vốn đã suy yếu sẽ không thể tự mình giữ vững các vị trí của mình.

Sự xuất hiện của lính xung kích Nga ở ngoại ô Konstantinovka chỉ đơn giản là buộc đối phương phải điều động lực lượng từ khu vực gần nhất và có thể mở ra cơ hội cho RFAF đột kích tại những điểm yếu mới xuất hiện.

Tại các khu vực phía nam và tây nam hướng Konstantinovka, nơi Tập đoàn quân cận vệ số 8 RFAF đang hoạt động, lực lượng Kiev tương đối thành công trong việc giữ vững tuyến phòng thủ.

Điều này là do các vị trí chiến trường được chuẩn bị kỹ lưỡng và quan trọng nhất là họ có đủ bộ binh trấn giữ tại khu vực Rusin Yar ở phía tây, trải dài đến tận các ngôi làng phía bắc hồ chứa Kleban-Byk.

Tuy nhiên, do tình hình ngày càng xấu đi ở khu vực phía đông, quân đội Ukraine có thể sẽ rút một phần lực lượng. Điều này không chỉ tạo tiền đề cho một cuộc tấn công vào Konstantinovka từ phía nam mà còn hỗ trợ Tập đoàn quân 51 đẩy lùi cuộc phản công của đối phương tại Dobropolye.

Trên sườn đông bắc Konstantinovka, quân đội Nga tiếp tục tiến công và đạt được những bước tiến mới về phía bắc và đông bắc Chasov Yar. Họ tiến công ở hai khu vực. Ở phía đông, RFAF củng cố vị trí ở phía bắc các mỏ đá phấn, và chiếm được một chuỗi chiến hào và hầm trú ẩn dọc theo bờ tây của Kênh đào Siverskyi Donets, theo kênh AMK Mapping.

Ngoài ra, sau khi chiếm được một đoạn chiến hào kiên cố, lực lượng Moscow tiến xa hơn về phía tây, chiếm được phần phía nam của hàng cây tiếp theo. Tổng diện tích họ mới giành thêm là 4,60km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại sườn đông bắc Konstantinovka ngày 19/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Kênh VoenkorKotenok cung cấp thêm chi tiết tình hình tại mặt trận này. Theo đó, lực lượng Kiev vẫn giữ vững phòng tuyến, đồng thời đang mở các cuộc phản công ở một số khu vực. Các cuộc giao tranh dữ dội đang diễn ra gần phía đông hồ chứa, tại Katerinovka và trên đường tiếp cận Kleban-Byk.

AFU duy trì sự hiện diện và đang phản công ở phía bắc Shcherbinovka. Tại mỏ Matrona Moskovskaya, các cuộc giao tranh diễn ra trực diện. Ở Aleksandro-Shultino, các đơn vị Moscow chiếm được các vị trí ở phía đông. Giữa Belaya Gora và Stupochki, hoạt động rà phá bom mìn đang được tiến hành ở phía tây kênh đào.

Các trận chiến trực diện dữ dội đang diễn ra ở vùng ngoại ô phía đông nam Konstantinovka. Ở phía tây thành phố, RFAF chiến đấu giành các điểm cao xung quanh Rusin Yar, tiến về phía con đường giữa Artyom (Dolgaya Balka) và Artyomovka (Sofievka), đồng thời tiến về phía Stepanovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 19/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực nâu đậm là nơi họ vừa giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev, dựa vào chuỗi các công sự màu hồng, tổ chức phòng ngự (Ảnh: VoenkorKotenok).

Diễn biến tại một số khu vực khác

Kênh AMK Mapping cho hay, ở sườn đông bắc thành phố Seversk, quân đội Nga đã chiếm được hầu hết, nếu không muốn nói là toàn bộ phần còn lại của làng Serebryanka. Từ trung tâm khu định cư họ tiến về phía ngoại ô phía tây, kiểm soát nhiều vị trí, cuối cùng buộc quân đội Ukraine phải rút lui về các cao điểm chiến thuật gần đó.

Có thông tin cho rằng những ngôi nhà ở cực tây vẫn nằm trong vùng xám, và RFAF vẫn chưa củng cố vị trí của họ, tuy nhiên cờ Nga đã được kéo lên ở đó. Ước tính, 1,87km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại sườn đông bắc Seversk ngày 19/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Về hướng Borova, RFAF tiếp tục tiến công, đạt được nhiều tiến triển trên các cao điểm chiến thuật. Họ tấn công ở hai khu vực. Phần lớn hoạt động được thực hiện ở phía nam, nơi lực lượng Moscow tiến ra từ ngôi làng Zelenyi Hai mới chiếm được. Họ phát triển qua khe núi và kiểm soát một khu vực rừng rậm, cũng như đầu phía bắc của 3 hàng cây song song. Họ cũng có thể tiến về phía tây từ Zelenyi Hai, giành được các vị trí trong hàng cây ở rìa phía bắc của cùng khe núi đó.

Ở phía bắc, quân đội Nga bắt đầu chiếm được sườn phía bắc của chiến tuyến chạy đến phía bắc Borivska Andriivka. Họ cải thiện vị trí của mình trong các hàng cây tại đây. RFAF đã giành thêm được khoảng 8,16km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Borova ngày 19/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Trên hướng Kramatorsk, lực lượng Moscow đạt một thành công nữa ở phía bắc Poltavka và tại Vladimirovka. Ngoài ra còn có các trận giao tranh ở phía bắc Kucherov Yar, nơi quân đội Ukraine đã chuyển giao vị trí phòng ngự cho các đơn vị Azov.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kramatorsk ngày 19/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu tím, các khu vực khoanh bởi đường màu trắng là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: ZOV Military).

Kênh Ayden và Geroman đưa tin, quân đội Nga đã xâm nhập vào trung tâm Kupyansk và chiếm được một số vị trí. Các hoạt động chiến đấu đang diễn ra ở trung tâm khu vực phía đông thành phố.