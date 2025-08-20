Nga - Ukraine trao đổi hơn 1.000 thi thể binh sĩ tử trận

Một bức ảnh về hoạt động bàn giao thi thể được Ukraine công bố ngày 19/8/2025 (Ảnh: Cơ quan điều phối về xử lý tù binh chiến tranh).

Theo các thỏa thuận Istanbul, Nga đã bàn giao 1.000 thi thể binh sĩ Ukraine tử trận, trong khi Kiev trao trả 19 thi thể binh sĩ, Trợ lý Tổng thống và Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky viết trên kênh Telegram.

“Như đã thống nhất tại Istanbul, hôm nay chúng tôi đã bàn giao 1.000 thi thể binh sĩ Ukraine cho phía Ukraine, trong khi có 19 thi thể binh sĩ Nga được trao trả, con số tương tự như một tháng trước”, ông viết.

Ngày 23/7, Istanbul đã đăng cai vòng đàm phán trực tiếp lần thứ 3 giữa Nga và Ukraine. Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi dân thường cùng với binh sĩ. Nga cũng mời Ukraine lập 3 nhóm công tác trực tuyến để giải quyết các vấn đề chính trị, quân sự và nhân đạo.

Ngoài ra, Moscow đề nghị bàn giao thêm 3.000 thi thể binh sĩ Ukraine cho Kiev và nối lại các khoảng ngừng nhân đạo ngắn trên tiền tuyến để sơ tán thương binh và tìm kiếm thi thể binh sĩ tử trận.

Ông Medinsky cho biết quyết định tổ chức vòng đàm phán thứ 4 sẽ chỉ được đưa ra sau khi những thỏa thuận mới nhất được thực hiện.

Trong khi đó, Cơ quan điều phối về xử lý tù binh chiến tranh của Ukraine cho biết ngày 19/8 cho hay, thi thể của 1.000 người Ukraine đã được Nga trao trả.

Hiện cơ quan thực thi pháp luật và các chuyên gia pháp y Ukraine sẽ tiến hành giám định để xác định danh tính các thi thể.

Ukraine cũng kêu gọi thả ngay lập tức tất cả các tù binh bị thương nặng và bệnh nặng.