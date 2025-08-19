Một người cho chủ đầu tư KĐT mới Trung Hoà - Nhân Chính vay hơn 906 tỷ đồng

Mới đây, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Vinahud (mã chứng khoán: VHD) ban hành Nghị quyết về việc ký kết hợp đồng vay với ông Bùi Thành Công. Ông Bùi Thành Công cho doanh nghiệp vay hơn 906,5 tỷ đồng, thời hạn 6 tháng với lãi suất 4%/năm.

Hội đồng quản trị giao cho ông Trương Quang Minh - Chủ tịch HĐQT - toàn quyền chủ trì thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc đàm phán, thỏa thuận, quyết định các điều khoản, điều kiện thực hiện, ký kết các văn bản, hợp đồng, chứng từ, biên bản đối trừ và các tài liệu liên quan đến giao dịch, đảm bảo tuân thủ đúng điều lệ công ty và các quy định pháp luật.

Thông tin Vinahud vay ông Bùi Thành Công 906,5 tỷ đồng trong 6 tháng (Ảnh chụp màn hình).

Trước đó, ngày 10/7, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành Quyết định đưa cổ phiếu VHD vào diện cảnh cáo do chưa họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định.

Doanh nghiệp cho biết năm 2024 có sự thay đổi, kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự. Ngoài ra, công ty cũng có sự thay đổi đơn vị kiểm toán mới nên đơn vị kiểm toán cần có thêm thời gian để phân tích tài liệu và rà soát sổ sách các năm cũ. Sự thay đổi đó đã làm ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, cung cấp số liệu để phục vụ lập báo cáo tài chính năm 2024 dẫn tới quá trình lập và hoàn thiện báo cáo tài chính kéo dài hơn kế hoạch.

Về phương án khắc phục, đơn vị này cho biết song song với hoàn thiện báo cáo tài chính kiểm toán, công ty đã xúc tiến các thủ tục để tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến vào ngày 22/8.

Tiền thân của Vinahud là Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng phát triển nhà Vinaconex, trực thuộc Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), được thành lập năm 2000. Doanh nghiệp cho biết được giao quản lý đầu tư nhiều dự án lớn như Khu đô thị mới Trung Hoà Nhân Chính, Khu đô thị Bắc An Khánh - Hà Nội.

Năm 2007, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Vinaconex được thành lập với vốn điều lệ 70 tỷ đồng. Năm 2021, công ty tăng vốn điều lệ lên 380 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý II/2025 cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt gần 22 tỷ đồng, giảm khoảng 81,5% so với cùng kỳ năm 2024. Sau khi trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp này lỗ sau thuế khoảng 57,4 tỷ đồng. Trong khi nửa đầu năm 2024, đơn vị này lỗ sau thuế 106,5 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của doanh nghiệp ở mức 3.801 tỷ đồng, giảm 8,8% so với hồi đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho ở mức 1.671 tỷ đồng (chiếm gần 44% tổng tài sản) và các khoản phải thu ngắn hạn là 1.430 tỷ đồng (chiếm gần 38% tổng tài sản).

Một điểm đáng chú ý là vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại ngày 30/6 đạt 33,1 tỷ đồng, giảm 63,4% so với thời điểm đầu năm. Nguyên nhân là lỗ sau thuế chưa phân phối tăng từ 290 tỷ đồng lên 347,4 tỷ đồng.

Khoản vay của Vinahud từ ông Bùi Thành Công gấp hơn 27 lần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Không chỉ vay cá nhân ông Bùi Thành Công, ngày 19/7, công ty bất động sản này cũng ký hợp đồng vay Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải 30 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng với lãi suất 4%/năm.