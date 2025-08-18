8 thứ ở phòng ngủ cần được loại bỏ ngay để có giấc ngủ ngon

Con người dành gần 1/3 cuộc đời mình trong phòng ngủ. Không chỉ là nơi để nghỉ ngơi, phòng ngủ còn là không gian riêng tư nhất, nơi ta trút bỏ mọi mệt mỏi và tìm lại sự cân bằng. Tuy nhiên, với cuộc sống hiện đại bận rộn, không ít người đã vô tình biến không gian quan trọng này thành một "nhà kho" đa năng: vừa là phòng làm việc, thậm chí vừa là phòng gym và vừa là phòng ăn.

Sự hỗn loạn về chức năng này tạo ra một thứ gọi là "ô nhiễm thị giác", gây ra căng thẳng tiềm ẩn và trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Việc dọn dẹp không đơn thuần là sắp xếp đồ đạc mà là một hành trình thanh lọc tâm trí.

Phòng ngủ là chốn riêng để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và chữa lành sau một ngày dài (Ảnh: Future PLC).

Các chuyên gia sắp xếp không gian của Uncluttered Spaces đã phân tích và chỉ ra 8 "thủ phạm" quen mặt cần được "trục xuất" khỏi phòng ngủ của bạn ngay hôm nay.

Góc "gym" tự chế: Kẻ phá bĩnh giấc ngủ

Máy chạy bộ, xe đạp tại chỗ hay vài quả tạ tay có vẻ là một ý tưởng hay để duy trì việc tập luyện. Nhưng khi chúng "an tọa" trong phòng ngủ, chúng mang theo năng lượng của sự vận động, của áp lực và "việc phải làm".

Não bộ của bạn sẽ khó chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi khi liên tục nhìn thấy những thiết bị tượng trưng cho hoạt động thể chất cường độ cao. Chưa kể, chúng còn là những cỗ máy hút bụi và chiếm một diện tích không hề nhỏ.

Lời khuyên từ chuyên gia: "Hãy trả lại chức năng cho từng không gian", chuyên gia Tina Horan nhấn mạnh. Nếu có thể, hãy tạo một góc tập luyện riêng, dù nhỏ, ở phòng khách, ban công, hoặc một khu vực sinh hoạt chung.

Mẹo nâng cấp: Nếu nhà bạn quá nhỏ, hãy ưu tiên các dụng cụ có thể gấp gọn (như thảm tập, dây kháng lực, tạ tay nhỏ) và cất chúng vào tủ hoặc gầm giường sau mỗi lần sử dụng. Việc "cất" dụng cụ cũng là một hành động mang tính biểu tượng, báo hiệu cho não bộ rằng giờ tập đã kết thúc, đến lúc thư giãn.

Để máy tập ngoài phòng ngủ, bạn sẽ có không gian nghỉ ngơi dễ chịu hơn (Ảnh: Getty).

Bát đĩa & đồ ăn vặt: Mời gọi vi khuẩn và sự bừa bộn

Thói quen mang đồ ăn, thức uống vào phòng ngủ để vừa ăn vừa xem phim có thể rất "chill", nhưng hậu quả thì không hề dễ chịu. Bát đĩa bẩn, vỏ đồ ăn vặt không chỉ tạo ra mùi khó chịu, thu hút côn trùng, vi khuẩn mà còn biến không gian nghỉ ngơi của bạn thành một nơi kém vệ sinh. Về mặt tâm lý, chúng tạo cảm giác về những việc còn dang dở, khiến bạn khó lòng thư giãn hoàn toàn.

Lời khuyên từ chuyên gia: Hãy thiết lập một quy tắc đơn giản: phòng ngủ không phải là phòng ăn.

Mẹo nâng cấp: Áp dụng "quy tắc 5 phút". Ngay sau khi ăn xong, hãy dành ra tối đa 5 phút để mang toàn bộ bát đĩa, cốc chén trở lại nhà bếp. Biến nó thành một thói quen không cần suy nghĩ, bạn sẽ thấy không gian phòng ngủ luôn sạch sẽ và tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Đừng để bát đĩa bừa bộn mà hãy đưa chúng ra khỏi phòng ngủ để không gian thoáng hơn (Ảnh: Shutterstock).

Những chiếc tất “thất lạc”: Biểu tượng của sự chắp vá

Đa số chúng ta đều có một góc trong tủ đồ dành cho những chiếc tất bị "thất lạc" bạn đời. Chúng ta giữ lại với hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm thấy chiếc còn lại. Nhưng thực tế, góc nhỏ này dần phình to thành một “nhà kho” lộn xộn, chiếm dụng không gian lưu trữ quý giá và tạo ra cảm giác thiếu ngăn nắp mỗi khi bạn mở ngăn kéo.

Lời khuyên từ chuyên gia: "Hãy dũng cảm nói lời tạm biệt", chuyên gia Nancy Yerkes khuyên. "Đầu tư vào một lốc tất mới đồng màu, đồng kiểu sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm kiếm và giải phóng không gian đáng kể".

Mẹo nâng cấp: Đặt ra một "thời hạn chờ". Cho tất cả tất lẻ vào một chiếc túi nhỏ. Sau 1-2 tháng, nếu chúng vẫn không tìm được cặp, hãy biến chúng thành giẻ lau hoặc vứt bỏ.

Loại bỏ tất không có đôi là mẹo nhỏ để giảm lộn xộn (Ảnh: Getty).

Quần áo "chờ em gầy đi": Gánh nặng cảm xúc trong tủ đồ

Những chiếc quần jeans từ thời đại học bạn không còn mặc vừa hay chiếc váy mua trong lúc bạn bốc đồng nhưng chưa được mặc lần nào không chỉ chiếm chỗ mà còn là những gánh nặng cảm xúc. Mỗi lần nhìn thấy, chúng có thể gợi lại cảm giác tiếc nuối hoặc tự ti về vóc dáng hiện tại. Một tủ quần áo chật cứng sẽ khiến bạn mất nhiều thời gian hơn để lựa chọn đồ mỗi sáng.

Lời khuyên từ chuyên gia: Hãy thực tế với tủ đồ của mình. Nếu một món đồ bạn đã không mặc trong suốt một năm qua, khả năng cao là bạn sẽ không bao giờ mặc lại nó.

Mẹo nâng cấp: Áp dụng "quy tắc móc treo ngược". Treo tất cả móc quần áo quay về cùng một hướng. Sau khi mặc một món đồ, hãy treo nó lại với chiều móc ngược lại. Sau 6 tháng hoặc một năm, bạn sẽ dễ dàng nhận ra những món đồ nào chưa từng được đụng đến và có thể thanh lý chúng.

Thử quần áo thường xuyên giúp bạn dễ dàng bỏ đi những món đã không còn vừa (Ảnh: Getty).

Dàn hợp xướng móc treo lộn xộn: Thủ phạm gây "ô nhiễm thị giác"

Một chiếc móc nhựa xanh, một chiếc móc nhôm mỏng manh, một chiếc móc gỗ to sụ... Sự thiếu đồng bộ của móc treo tạo ra một tổng thể cực kỳ rối mắt, khiến cho tủ quần áo của bạn trông lộn xộn ngay cả khi đã được sắp xếp gọn gàng.

Lời khuyên từ chuyên gia: "Đây là một sự đầu tư nhỏ nhưng mang lại hiệu quả thị giác cực lớn", Yerkes chia sẻ.

Mẹo nâng cấp: Hãy đầu tư vào một bộ móc treo đồng nhất về kiểu dáng và màu sắc. Ưu tiên loại móc mỏng bọc nhung, chúng vừa giúp tiết kiệm không gian, vừa chống trơn trượt hiệu quả, giữ cho quần áo luôn vào phom.

Móc treo lộn xộn chỉ khiến tủ quần áo trông bừa bộn hơn (Ảnh: Getty).

Hóa đơn, giấy tờ: Mang căng thẳng lên giường ngủ

Phòng ngủ là nơi để trút bỏ lo toan, không phải là nơi để đối mặt với chúng. Việc để hóa đơn, thư từ công việc, giấy tờ ngân hàng... trong tầm mắt sẽ liên tục nhắc nhở bạn về những trách nhiệm và áp lực tài chính, công việc. Chúng là những "kẻ xâm nhập" mang năng lượng tiêu cực vào thánh địa nghỉ ngơi của bạn.

Lời khuyên từ chuyên gia: Hãy tạo một "trạm xử lý giấy tờ" ở khu vực khác trong nhà, chẳng hạn như gần cửa ra vào hoặc ở góc bàn làm việc (nếu có).

Mẹo nâng cấp: Dành ra 10 phút mỗi cuối tuần để xử lý tất cả giấy tờ tồn đọng. Phân loại ngay lập tức: thứ cần thanh toán, thứ cần lưu trữ và thứ có thể vứt đi. Đừng để chúng có cơ hội "di cư" vào phòng ngủ.

Chồng giấy tờ tưởng nhỏ nhưng lại nhanh chóng biến phòng bạn thành mớ lộn xộn (Ảnh: Shutterstock).

Bộ chăn ga gối "sơ cua": Khi quá nhiều trở thành thừa thãi

Thay đổi chăn ga gối theo mùa hay tâm trạng là một sở thích thú vị. Tuy nhiên, việc tích trữ quá nhiều bộ sẽ chiếm một không gian khổng lồ trong tủ. Thực tế, bạn có thực sự dùng hết chúng không?

Lời khuyên từ chuyên gia: "2 bộ là con số lý tưởng", Yerkes gợi ý. "Một bộ đang dùng và một bộ để thay thế trong lúc giặt giũ là đủ".

Mẹo nâng cấp: Nếu bạn có nhiều hơn 2 bộ, hãy cân nhắc cất những bộ ít dùng vào túi hút chân không. Việc này không chỉ tiết kiệm diện tích tối đa mà còn giúp bảo vệ chúng khỏi bụi bẩn, ẩm mốc.

Giữ quá nhiều chăn ga chỉ tốn chỗ, 2 bộ là vừa vặn nhất (Ảnh: Getty).

Hộp rỗng và bao bì: Những kẻ chiếm chỗ vô dụng

Hộp đựng điện thoại, hộp giày, thùng carton từ những lần mua sắm online... chúng ta thường có xu hướng giữ lại chúng "phòng khi cần". Nhưng sự thật là 99% thời gian chúng chỉ nằm im một chỗ và chiếm diện tích. Những chiếc hộp rỗng này tạo ra cảm giác một không gian chứa đầy những thứ vô giá trị.

Lời khuyên từ chuyên gia: Hãy quyết đoán. Với những hộp sản phẩm điện tử, bạn chỉ cần giữ lại nếu nó liên quan đến bảo hành. Sau khi hết hạn bảo hành, hãy chụp lại các thông tin cần thiết (số sê-ri, model) rồi vứt hộp đi.

Mẹo nâng cấp: Gấp gọn các thùng carton và cất chúng ở kho hoặc gác xép, thay vì để chúng trong phòng ngủ. Với các loại hộp nhỏ, hãy tái sử dụng chúng làm đồ chia ngăn kéo ngay lập tức, nếu không, hãy mạnh dạn tái chế.

Hộp rỗng hãy cất gọn ở kho, gác xép hay tầng hầm để phòng ngủ thoáng hơn (Ảnh: Getty).

Giải phóng phòng ngủ khỏi những vật dụng không cần thiết không chỉ là một công việc dọn dẹp vật lý. Đó là một hành động chăm sóc bản thân, một cách để thanh lọc tâm trí và tạo ra một không gian thực sự nuôi dưỡng cho tâm hồn. Khi bạn loại bỏ sự bừa bộn, bạn đang mở đường cho sự thư thái, bình yên và những giấc ngủ sâu hơn.

Hãy bắt đầu ngay hôm nay, chọn một trong 8 mục trên và hành động. Bạn sẽ ngạc nhiên về sự thay đổi tích cực mà một không gian thoáng đãng có thể mang lại cho cuộc sống của mình.