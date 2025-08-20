Lịch công bố điểm chuẩn các trường đại học phía Bắc 2025
(Dân trí) - Gần 30 trường đại học phía Bắc đưa ra thời gian công bố điểm chuẩn xét tuyển.
Đến 17h chiều nay (20/8), các trường nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống chung. Sau rà soát, điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 sẽ phải công bố trước 17h ngày 22/8.
Trước 17h ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Nếu không thực hiện đúng thời hạn, thí sinh sẽ bị coi là từ chối nhập học.
Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí
Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác.
Thí sinh có thể truy cập tại địa chỉ : https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm
Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.
Sau khi xác nhận nhập học trên hệ thống chung, thí sinh sẽ nhận được giấy báo nhập học từ trường đại học. Thí sinh cần làm thủ tục nhập học theo giấy báo này của nhà trường. Việc xác nhận này khác với xác nhận trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.
Nếu không hoàn tất bước này, tại một số trường có yêu cầu riêng, thí sinh hoàn toàn có thể bị từ chối nhập học.
Đối với thí sinh không trúng tuyển đợt 1, các em còn cơ hội ở đợt xét tuyển bổ sung. Lúc này, thí sinh cần tìm hiểu thông tin xét tuyển bổ sung ở các trường đại học để tìm ra sự lựa chọn phù hợp với mình nhất.
Ngay khi các trường công bố điểm chuẩn, thí sinh cần đối chiếu các đầu điểm quy đổi của mình có đạt hay không. Nếu điểm quy đổi vừa bằng điểm chuẩn, thí sinh cần kiểm tra thêm các tiêu chí phụ theo yêu cầu của trường.
Nhiều trường hợp, thí sinh dù đạt điểm chuẩn nhưng không có tên trong danh sách trúng tuyển do không đáp ứng tiêu chí phụ. Điều này xảy ra khi số thí sinh có cùng mức điểm chuẩn cuối danh sách vượt chỉ tiêu tuyển sinh. Nhà trường sẽ xét đến tiêu chí phụ để quyết định thí sinh nào trúng tuyển.
Chi tiết thời gian công bố điểm chuẩn của gần 30 trường đại học phía Bắc:
|Tên trường
|Thời gian công bố
|Đại học Kinh tế quốc dân
|Trước 17h ngày 22/8
|Đại học Bách khoa Hà Nội
|20/8
|Trường Đại học Giao thông vận tải
|21/8
|Học viện tài chính
|Trước 17h ngày 22/8
|Trường Đại học điện lực
|20/8
|Trường Đại học CMC
|20/8
|Học viện báo chí tuyên truyền
|Trước 17h ngày 22/8
|Trường ĐH Ngoại thương
|Trước 17h ngày 22/8
|Trường ĐH Mở Hà Nội
|Muộn nhất sáng 21/8
|Trường ĐH Thương mại
|Trước 17h ngày 22/8
|Học viện phụ nữ Việt Nam
|20/8
|Học viện ngân hàng
|Trước 17h ngày 22/8
|ĐH Công nghệ giao thông vận tải
|20/8
|Trường ĐH Công nghệ Hà Nội
|Sau 17h ngày 20/8
Trường Đại học Kinh tế (ĐHQG Hà Nội)
|20/8
Trường Đại học Y Hà Nội
|Trước 17h 22/8
Trường Đại học Thủy lợi
|Trước 17h 22/8
Trường Đại học Dược
|Trước 17h 22/8
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
|Trước 17h 22/8
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
|Trước 17h 22/8
Trường Đại học Văn hóa
|Trước 17h 22/8
Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội)
|Ngày 20/8
Học viện Ngoại ngao
|Ngày 20/8