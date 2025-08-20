5 món đồ bạn nên bỏ khỏi tủ bếp

"Siêu thị mini" hóa chất tẩy rửa và đồ dự trữ dư thừa

Không ít người có thói quen mua sắm tích trữ để tiết kiệm hoặc chuẩn bị cho những ngày mưa gió. Nhưng chính thói quen này lại khiến tủ bếp, đặc biệt là khu vực dưới bồn rửa, trở thành nơi chứa hàng loạt chai xịt tẩy rửa, chất lau chùi, hay thậm chí là túi rác dự phòng.

Theo các chuyên gia, đây là sai lầm lớn nhất. Căn bếp nên là nơi dành riêng cho thực phẩm và đồ dùng nấu nướng. Việc tích trữ quá nhiều chất tẩy rửa không chỉ chiếm dụng không gian quý giá mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây lộn xộn, thậm chí là mất an toàn nếu không được bảo quản cẩn thận. Ngay cả khăn giấy, giấy ăn, dù rất cần thiết, cũng không nên để số lượng lớn trong bếp.

Việc tích trữ biến tủ bếp thành nhà kho, gây khó khăn khi tìm kiếm và thậm chí khiến bạn quên mất mình đang có gì, dẫn đến việc mua thêm những thứ không cần thiết (Ảnh: Getty).

Giải pháp:

Tách biệt và phân loại: Hãy dành riêng một khu vực để lưu trữ đồ dự trữ như phòng giặt, kho tiện ích hoặc kệ trong gara.

Thiết lập quy tắc "một chai": Chỉ giữ lại một chai tẩy rửa đa năng hoặc một cuộn túi rác đang dùng dưới bồn rửa. Số còn lại hãy cất vào kho. Khi chai đó gần hết, bạn chỉ việc lấy từ kho ra thay thế.

Sử dụng kệ đứng: Để tối ưu hóa không gian lưu trữ ở các khu vực khác, hãy sử dụng các loại kệ đứng hoặc hộp đựng có nhãn mác rõ ràng.

Bộ sưu tập bình nước và ly giữ nhiệt vô tận

Một ngăn tủ đầy ắp bình nước, ly giữ nhiệt từ các thương hiệu, sự kiện khác nhau là cảnh tượng không còn xa lạ. Chúng ta có xu hướng giữ lại tất cả những món đồ này vì nghĩ rằng "kiểu gì cũng có lúc dùng đến". Nhưng thực tế, chúng ta chỉ dùng 1-2 cái quen thuộc nhất.

Chuyên gia Barbara Brock chia sẻ: "Quá nhiều lần, chúng không được lọc bớt mà cứ chất đầy một ngăn tủ". Việc này không chỉ gây lộn xộn mà còn làm tốn diện tích đáng lẽ nên dành cho các loại cốc, ly uống nước hàng ngày.

Bình nước, bình giữ nhiệt là những vật chiếm diện tích nhưng hiệu quả sử dụng thấp, làm lãng phí không gian lưu trữ cho những chiếc ly, cốc, chén đĩa thiết thực hơn (Ảnh: Getty).

Giải pháp:

Chọn lọc và giữ lại: Hãy giữ lại 1-2 bình nước và 1-2 ly giữ nhiệt mà bạn dùng thường xuyên nhất.

Sắp xếp thông minh: Sắp xếp chúng cùng ngăn với cốc, ly uống nước để dễ tìm và tiện sử dụng.

Tạo khu vực lưu trữ khác: Với những chiếc bình hoặc ly không dùng đến, hãy cất gọn gàng trong kho, trên kệ cao trong tủ hoặc thậm chí là tặng lại cho người khác.

Đội quân túi mua sắm đi lạc

Trong thời đại mua sắm thân thiện với môi trường, túi tote vải, túi giấy trở thành vật dụng không thể thiếu. Tuy nhiên, chúng thường được nhét đại vào một góc tủ bếp, gây lộn xộn và lãng phí không gian.

"Một số người nhét chúng vào tủ bếp", Brock chia sẻ. Điều này không chỉ gây lộn xộn mà còn khiến bạn khó khăn hơn khi tìm kiếm những vật dụng khác.

Rất nhiều người có thói quen vo tròn túi nilon, túi vải, túi giấy và nhét vội vào một góc tủ bếp sau mỗi lần đi chợ về (Ảnh: Joe Lingeman).

Giải pháp:

Hạn chế số lượng: Chỉ giữ lại một vài chiếc túi thường dùng.

Treo hoặc cuộn lại: Sử dụng móc treo gắn trong tủ quần áo, sau cửa ra vào hoặc cuộn gọn gàng để trong một hộp đựng nhỏ dưới bồn rửa.

Cất gọn vào vali: Nếu bạn có vali, hãy cuộn gọn chúng lại và cất vào bên trong. Khi cần, bạn chỉ việc kéo vali ra và lấy.

Ngăn kéo đa năng - ổ chứa của sự lộn xộn

Ngăn kéo đa năng là một "truyền thống" trong nhiều gia đình. Đó là nơi chứa đủ thứ từ pin dự phòng, băng dính, tuốc nơ vít đến chìa khóa, kẹp tóc. Nó gần như là một biểu tượng của sự bừa bộn.

“Một cái tuốc nơ vít thì còn tạm được, nhưng cả hộp đồ nghề mà để cạnh kẹp gắp salad thì đúng là không ổn”, chuyên gia Bergman dí dỏm chia sẻ. Việc để những món đồ không liên quan đến nấu nướng trong bếp không chỉ gây khó khăn khi tìm kiếm mà còn làm mất đi sự "thiêng liêng" của không gian này.

Hầu hết mọi nhà bếp đều có một ngăn kéo chứa đủ thứ "thượng vàng hạ cám" – pin cũ, dây chun, vài cây bút hết mực, tuốc nơ vít, băng keo hay hóa đơn cũ (Ảnh: Getty).

Giải pháp:

Tạo hộp dụng cụ nhỏ: Đặt một chiếc hộp nhỏ gọn trong phòng tiện ích hoặc phòng để giày dép để chứa các dụng cụ nhỏ như băng dính, tuốc nơ vít.

Chỉ giữ những thứ cần thiết: Nếu cần, bạn có thể giữ một vài món đồ cơ bản như một chiếc kéo hoặc vài viên pin trong một ngăn kéo riêng biệt, nhưng hãy đảm bảo chúng không lan sang các ngăn khác.

Thường xuyên dọn dẹp: Dành ra 5 phút mỗi tuần để dọn dẹp ngăn kéo này. Bạn sẽ bất ngờ với những gì mình tìm thấy!

Những bảo bối gia dụng một năm dùng một lần

Máy làm kem, máy nướng bánh mì, máy trộn bột cỡ lớn... là những thiết bị hữu ích, nhưng chúng lại chiếm chỗ quý giá trên quầy bếp và trong tủ, trong khi chỉ được dùng vài lần mỗi năm.

Việc trưng bày quá nhiều đồ điện tử không chỉ làm chật chội không gian mà còn khiến căn bếp trông nặng nề, thiếu đi sự thanh thoát.

Máy làm kem, bộ nồi lẩu, máy ép chậm, máy trộn bột cỡ lớn chiếm một không gian khổng lồ trên kệ bếp hoặc trong tủ, nhưng tần suất sử dụng lại vô cùng hạn chế (Ảnh: thehomesihavemade).

Giải pháp:

Cất trên kệ cao: Đối với các thiết bị ít dùng, hãy cất chúng lên các kệ cao, khó với tới trong tủ hoặc để trong kho thực phẩm (pantry).

Sử dụng kệ trong gara: Các thiết bị nặng và cồng kềnh như máy trộn bột cỡ lớn nên được chuyển hẳn ra kệ trong gara hoặc kho. Điều này không chỉ giúp giải phóng không gian bếp mà còn giúp bạn dễ dàng tìm thấy khi cần.

Sắp xếp lại căn bếp không chỉ là dọn dẹp vật chất mà còn là cách sắp xếp lại cuộc sống của bạn. Bằng cách giữ cho căn bếp chỉ phục vụ mục đích nấu nướng, bạn sẽ tạo ra một không gian gọn gàng, tiện nghi và thân thiện. Nơi đây không chỉ giúp bạn cảm thấy thư giãn, thoải mái hơn khi vào bếp mà còn là nguồn năng lượng tích cực, thu hút vượng khí cho cả gia đình.

Hãy bắt tay vào hành động ngay hôm nay và bạn sẽ ngạc nhiên với sự thay đổi mà những mẹo nhỏ này mang lại đấy!