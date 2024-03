Nhiều người trẻ mua được nhà ở tuổi đôi mươi

Gần 2 năm sau ngày cưới, đôi vợ chồng trẻ Hoàng Sơn (1996, Nghệ An) và Ngọc Linh (1998, Nam Định) vừa tậu cho mình tài sản lớn đầu tiên: căn chung cư hơn 40m2 tại thành phố Thủ Đức.

Đa phần bạn bè đều ngạc nhiên khi Sơn và Linh quyết định mua nhà trong khi tổng thu nhập của hai vợ chồng chỉ hơn 40 triệu đồng/tháng.

Cả Sơn và Linh cùng xa quê và thuê trọ tại thành phố để làm việc. Từ khi có ý định kết hôn, cả hai dọn về sống chung tại một căn hộ để tiết kiệm chi phí. Cuối năm 2023, chủ nhà báo tin, giá thuê căn hộ tăng thêm 2 triệu đồng/tháng, dù lần tăng giá trước chỉ cách đó khoảng 1 năm.

Lúc này, cả hai nhận thấy mọi thứ không ổn bởi không có gì đảm bảo giá thuê sẽ không tiếp tục tăng. Đó cũng là thời điểm cả hai suy nghĩ nghiêm túc về việc mua nhà.

"Cứ tiếp tục cảnh đi thuê, không chỉ cuộc sống mãi tạm bợ mà mình có lúc sẽ hụt hơi vì chi phí quá cao", Sơn chia sẻ.

Sau khi cân đo, đong đếm các lựa chọn, Sơn và Linh quyết định vay ngân hàng và mua trả góp. Cả hai được người quen giới thiệu về chương trình "Mua nhà sang - an tâm tài chính" đang được Vinhomes áp dụng tại dự án Vinhomes Grand Park (thành phố Thủ Đức).

Sau khi tính toán kỹ càng, vợ chồng Sơn đã quyết định thanh toán 30% giá trị căn nhà (khoảng 830 triệu đồng) từ tiền tích lũy trong hơn 5 năm đi làm, tiền mừng cưới và vay 70% còn lại với thời hạn 15 năm.

Đôi vợ chồng trẻ chọn một căn hộ 1 phòng ngủ thuộc dự án Vinhomes Grand Park. Trong 2 năm đầu, nhờ được chủ đầu tư ân hạn nợ gốc, cặp đôi thanh toán tiền lãi 7%/năm, tương đương hơn 11 triệu đồng, cũng bằng tiền thuê nhà trước đó.

Sau khi hết thời hạn ưu đãi, với chính sách "Mua nhà sang - an tâm tài chính", số tiền tối đa cả hai phải chi trả khoảng 21 triệu đồng/tháng khi chủ đầu tư cam kết mức lãi suất trần sau ưu đãi là 9,5%/năm.

"Nếu lãi suất thực tế trên thị trường thấp hơn con số này, chúng tôi sẽ được thanh toán theo mức lãi suất thị trường. Còn khi lãi suất ngân hàng cao hơn, chúng tôi không bị áp mức lãi suất thả nổi mà tối đa 9,5%/năm, phần còn lại chủ đầu tư thanh toán với ngân hàng", Sơn giải thích.

"Số tiền này nằm trong khả năng của 2 vợ chồng và mình biết chắc mỗi tháng phải thanh toán bao nhiêu, không có chuyện vỡ kế hoạch tài chính vì lãi suất thả nổi. Quan trọng hơn, mình đang trả cho chính ngôi nhà của mình. Còn khi đi ở thuê, tiền hàng tháng vẫn phải trả còn nhà thì mãi mãi không có", Ngọc Linh chia sẻ.

Là dân tài chính, anh Sơn nhìn nhận, mua nhà là phương án lợi đơn lợi kép. Bởi lẽ, trong bối cảnh giá nhà liên tục tăng như nhiều năm qua, càng tiết kiệm lâu càng khó mua nhà.

"Chưa kể, nếu chỉ sử dụng vốn tự có thì cùng lắm là mua được một căn hộ cũ ở đâu đó rất xa ngoài ngoại thành. Thú thực, trước đây tôi chưa từng nghĩ mình có thể sở hữu một căn hộ hạng sang trong một dự án cao cấp, đầy đủ mọi tiện ích ở ngay trung tâm thành phố chỉ với khoản tích lũy khiêm tốn của mình", anh Sơn trải lòng.

Đồng tình với quyết định của cặp đôi trẻ, ông Lê Ngọc Tùng Vi, Phó tổng giám đốc Kinh doanh - Tiếp thị của SenGroup, cho rằng việc sử dụng đòn bẩy tài chính là lựa chọn khôn ngoan và thức thời hơn so với việc chờ tích lũy đủ rồi mới mua nhà. Lối đi này giúp người trẻ tránh trường hợp tích lũy hàng chục năm vẫn không đủ chi phí để mua nhà do tốc độ tăng giá cao của thị trường.

Theo các chuyên gia, mua nhà ở tuổi đôi mươi đang trở thành xu hướng phổ biến khi năng lực tài chính của giới trẻ hiện nay ngày càng cao nhờ sớm biết tận dụng sự phát triển của công nghệ, đổi mới sáng tạo để nắm bắt cơ hội việc làm và gia tăng thu nhập.

Bên cạnh đó, nhu cầu sở hữu một không gian sống riêng tư, tiện nghi của nhóm khách hàng trẻ cũng rất lớn. Khi đạt được mức tích lũy nhất định, họ sẽ tận dụng đòn bẩy tài chính, vay mua trả góp để sớm sở hữu một nơi an cư, làm nền tảng vững chắc để phát triển sự nghiệp.

"Việc áp dụng trần lãi suất sẽ giúp khách mua nhà tính toán được chi phí tối đa cần chuẩn bị mỗi tháng để chi trả cho ngân hàng. Nếu mức chi phí này giới hạn trong khoảng 70% tổng thu nhập thì dòng tiền của người mua có thể được xem là an toàn và chất lượng cuộc sống vẫn được đảm bảo", ông Tùng Vi phân tích.

Ngay từ đầu năm 2024, thị trường bất động sản đã sôi động trở lại sau khi các chính sách "giải cứu" phát huy tác dụng, khuôn khổ pháp lý cũng được hoàn thiện thêm, mặt bằng lãi suất xuống thấp kỷ lục… Đặc biệt, sức nóng của thị trường càng gia tăng khi có thêm những chính sách bán hàng hấp dẫn như "Mua nhà sang - an tâm tài chính" được Vinhomes áp dụng với dự án căn hộ The Zenpark (Vinhomes Ocean Park 1), The Beverly (Vinhomes Grand Park) và nhà phố tại Vinhomes Ocean Park 2.

Nhiều chuyên gia đánh giá, chính sách đột phá này là cách mà "ông lớn" trong ngành thể hiện vai trò dẫn dắt và giữ cho thị trường tăng trưởng ổn định sau thời gian dài trầm lắng.

Đi sâu phân tích, ông Tùng Vi cho biết thêm hưởng lợi đầu tiên từ chính sách chưa từng có này chính là người mua. "Chủ đầu tư đã mạnh tay hỗ trợ và sẵn sàng chịu rủi ro về lãi suất, qua đó mở ra cơ hội sở hữu nhà cho nhiều phân khúc khách hàng. Trợ lực này từ Vinhomes cũng giúp những người trẻ với tích lũy vừa phải hiện thực hóa được giấc mơ có nhà, không những thế còn là nhà sang với chất lượng sống vượt trội", ông Vi nhận định.

Đồng thời, sự tiên phong của Vinhomes còn mở đường, thậm chí tạo áp lực lên các chủ đầu tư khác trên thị trường để đưa ra những phương án hiệu quả hỗ trợ khách mua, thúc đẩy cạnh tranh. Càng nhiều chính sách hỗ trợ từ các chủ đầu tư ở đa dạng phân khúc sẽ góp phần giúp thị trường phục hồi và bước vào giai đoạn phát triển mới.

Thạc sĩ - Luật sư Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Glolaw, Đoàn luật sư TPHCM, nguyên giám đốc chi nhánh một ngân hàng thương mại tại TPHCM, cho biết ông khá bất ngờ với chính sách mới này của Vinhomes bởi cam kết lãi suất trần trong thời gian dài cho khách hàng là bài toán không đơn giản với các chủ đầu tư. Trong bối cảnh hiện nay, đây có thể được xem là một trụ đỡ giúp giữ nhịp cho thị trường và góp phần đưa thị trường tăng nhiệt khi có thêm nhiều nguồn cung, giao dịch và thanh khoản tăng lên.

"Chỉ có những chủ đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh, hệ sinh thái rộng và chấp nhận chia sẻ rủi ro với khách hàng mới có thể đưa ra được chính sách như vậy", luật sư Nguyễn Thanh Tuấn đánh giá.

Hiện tại, Hoàng Sơn và Ngọc Linh háo hức chờ đến ngày nhận nhà để kết thúc những năm tháng đi ở thuê. Ổn định cuộc sống, cả hai tin tưởng sẽ có thể chuyên tâm cho công việc và phấn đấu phát triển sự nghiệp.

20/03/2024 - 09:00