Dự án nhà ở xã hội tại Đông Anh được dự kiến bán giá hơn 20 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông tin về giá bán của dự án nhà ở xã hội tại xã Đông Anh (trước đây là xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh). Dự án do Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư, khởi công từ cuối năm ngoái.

Dự án xây dựng trên khu đất hơn 1,5ha. Khu nhà xã hội gồm 4 khối nhà cao 9 tầng, 1 tầng hầm và 1 tum. Trong đó, dự án có 419 nhà ở xã hội để bán và 47 căn cho thuê. Các căn có diện tích 40-76,6m2.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, giá bán nhà xã hội tại dự án này khoảng 20,6 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT). Với mức giá này căn nhà ở xã hội nhỏ nhất tại dự án là 824 triệu đồng; căn lớn nhất có giá khoảng 1,57 tỷ đồng.

Khu nhà ở xã hội tại xã Đông Anh dự kiến hoàn thành và bàn giao vào quý IV/2026. Hồ sơ đăng ký mua, thuê mua dự án này có thể được tiếp nhận từ quý này.

Một khu nhà ở xã hội tại Hà Nội (Ảnh minh họa: Trần Kháng).

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội công bố mở bán 120 căn nhà ở xã hội tại dự án khu nhà ở Ecohome 3 (phường Đông Ngạc) đã cho thuê đủ 5 năm. Dự án nằm tại ô đất ký hiệu B11-HH2, khu Bắc Cổ Nhuế - Chèm. Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô.

Diện tích các căn hộ dao động từ 39,9m2 đến 69,7m2. Giá bán nhà ở xã hội bình quân là 16,3 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và chưa có chi phí bảo trì). Theo đó, giá các căn hộ tại đây dao động từ 650 triệu đồng/căn đến hơn 1,1 tỷ đồng/căn. Đối tượng được nộp hồ sơ là các khách hàng đang thuê nhà ở xã hội tại chính dự án.

Vào tháng 6, Sở này cũng công bố mở bán 110 căn nhà ở xã hội đã cho thuê đủ 5 năm tại dự án này. Diện tích các căn hộ là 39,9-69,7m2, mức giá căn hộ là 16,3 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và chưa có chi phí bảo trì).

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội, Hà Nội được giao làm 56.200 căn đến hết năm 2030. Riêng năm nay, thủ đô phải hoàn thành 4.670 căn.