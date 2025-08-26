Hiện trạng 3 khu đất TPHCM đề xuất làm Trung tâm hành chính mới

UBND TPHCM có tờ trình nghiên cứu triển khai dự án xây dựng khu Trung tâm hành chính mới tại 3 khu đất khác nhau. Đó là khu trụ sở UBND TP Thủ Đức cũ có mở rộng thêm lô đất Thể dục - thể thao kế cận phường Thạnh Mỹ Lợi; khu đất xi măng Hà Tiên mở rộng tại khu Trường Thọ, phường Thủ Đức; cụm các lô đất tại khu đô thị Thủ Thiêm, giáp đường Tố Hữu phường An Khánh.

Khu trụ sở UBND TP Thủ Đức cũ có mở rộng thêm lô đất Thể dục - thể thao kế cận phường Thạnh Mỹ Lợi, tổng diện tích khoảng 7,7ha. Sở Xây dựng TPHCM đánh giá khu đất này đã có trụ sở sẵn, mặt bằng cơ bản sẵn sàng, ít vướng giải phóng mặt bằng. Chi phí đầu tư hạ tầng thấp hơn vì đã có nền hạ tầng cơ bản.

Khu đất này cũng có kết nối tốt với trung tâm TPHCM qua đường Mai Chí Thọ, đường Đồng Văn Cống hiện hữu.

Tuy nhiên, một số hạn chế cũng xuất hiện ở khu đất trụ sở UBND TP Thủ Đức cũ như tổng diện tích hữu hạn, khó bố trí đồng bộ toàn bộ cơ quan cấp thành phố nếu xây mới hoàn toàn, đòi hỏi phải có giải pháp kiến trúc phù hợp cho việc xây thêm khối công trình tại khuôn viên trụ sở quận 2 cũ.

Ngoài ra, giao thông khu vực đã quá tải, thường xuyên kẹt xe vào giờ cao điểm; cần điều chỉnh quy hoạch khu đất thể dục thể thao liền kề và điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của khu trụ sở cũ.

Khu đất xi măng Hà Tiên mở rộng tại khu Trường Thọ có diện tích khoảng 11,6ha. Sở Xây dựng đánh giá khu này có diện tích lớn nhất, có dư địa quy hoạch tổ hợp hành chính – quảng trường – không gian mở; gắn với định hướng phát triển đô thị TP Thủ Đức trước đây.

Sở cũng đánh giá vị trí khu đất thuận lợi kết nối Metro số 1, đường Võ Nguyên Giáp; phù hợp với mô hình hành chính thông minh - tích hợp dịch vụ, cây xanh.

Tuy nhiên, khu đất này có các nhược điểm như xa khu vực trung tâm hiện hữu; cần điều chỉnh quy hoạch đất công nghiệp, đất nhóm nhà ở hỗn hợp thành đất công cộng, hành chính; cần thời gian rà soát và giải phóng mặt bằng; hệ thống hạ tầng kỹ thuật – xã hội chưa sẵn sàng.

Khu đất thứ 3 được đề xuất là cụm các lô đất tại Thủ Thiêm, giáp đường Tố Hữu (thuộc khu chức năng 3), diện tích khoảng 7ha. Vị trí khu đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm – trung tâm tài chính và hành chính tương lai và gần hồ trung tâm, thuận lợi để tạo công trình điểm nhấn biểu tượng.

Sở Xây dựng đánh giá khu đất này có vị trí đẹp, giao thông thuận lợi qua cầu Thủ Thiêm 2, đại lộ Vòng Cung. Mặt bằng đất trống, chưa xây dựng, có thể triển khai ngay và đã có quy hoạch chuẩn đô thị hiện đại.

Tuy nhiên, chức năng quy hoạch hiện tại là giáo dục - văn hóa - hỗn hợp; cần điều chỉnh để phù hợp với chức năng hành chính. Vì vậy, cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch, tác động đến chỉ tiêu đất giáo dục tại khu vực và rà soát, đầu tư mới hạ tầng kỹ thuật so với quy hoạch hiện tại.

Qua đánh giá, UBND TPHCM nhận thấy các vị trí đều có thuận lợi và hạn chế khác nhau, từ đó đề xuất Ban thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM xem xét, chấp thuận chủ trương lựa chọn một trong các vị trí nêu trên để xây dựng Trung tâm Hành chính tập trung của thành phố.

Trên cơ sở chủ trương được Ban thường vụ Đảng ủy UBND TP chấp thuận, UBND TPHCM sẽ chỉ đạo Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tham mưu, hoàn thiện hồ sơ báo cáo, xin ý kiến Ban thường vụ Thành ủy để xem xét cho chủ trương thực hiện.