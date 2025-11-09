Từ năm 2026, nhiều đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Theo Nghị định 292/2025/NĐ-CP do Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 đến 31/12/2030, nhiều nhóm đối tượng sẽ được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp nhằm tiếp tục hỗ trợ người dân, tổ chức và hợp tác xã phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững.

Thứ nhất, Nhà nước miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm; diện tích đất trồng cây hàng năm và đất làm muối theo quy định của pháp luật đất đai. Đây là nhóm đất phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất và phát triển khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp.

Thứ hai, hộ nghèo được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích được Nhà nước giao hoặc công nhận quyền sử dụng đất. Việc xác định hộ nghèo căn cứ vào chuẩn nghèo quốc gia do Chính phủ ban hành. Trường hợp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quy định riêng về chuẩn nghèo thì sẽ áp dụng theo chuẩn nghèo của địa phương.

Các trường hợp mới nhất được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (Ảnh: Bảo Kỳ).

Thứ ba, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp cũng thuộc diện miễn thuế. Nhóm này bao gồm những người được Nhà nước giao hoặc công nhận quyền sử dụng đất, người nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp; thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hoặc hộ dân nhận khoán đất ổn định từ nông - lâm trường, công ty nông lâm nghiệp để sản xuất. Những hộ góp quyền sử dụng đất để thành lập hợp tác xã nông nghiệp cũng được hưởng ưu đãi này.

Thứ tư, các tổ chức, đơn vị được Nhà nước giao đất để trực tiếp sản xuất nông nghiệp như doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp… cũng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Tuy nhiên, nếu các tổ chức này không trực tiếp sản xuất mà cho thuê, giao thầu lại đất, họ sẽ phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp, đồng thời Nhà nước có thể thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai.

Việc kê khai và thực hiện miễn thuế được tiến hành theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, nhằm đảm bảo chính sách được triển khai thống nhất, công khai và đúng đối tượng trên toàn quốc.