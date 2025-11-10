Sinh viên giỏi diện thu hút nhân tài về Nghệ An có thể nhận gấp đôi hỗ trợ

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo nghị quyết quy định về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh Nghệ An.

Tại dự thảo này, tỉnh Nghệ An sẽ ưu tiên thu hút nhân tài lĩnh vực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, hoạch định chính sách công trong quản lý nhà nước; xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác pháp chế.

Người tốt nghiệp đại học loại xuất sắc lĩnh vực công nghệ thông tin thuộc diện thu hút (Ảnh minh họa: Trường ĐH Nghệ An).

Bên cạnh đó nhân sự quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch kiến trúc, đầu tư xây dựng; tài chính; đất đai, tài nguyên khoáng sản; nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp; vệ sinh an toàn thực phẩm; văn hóa, di sản, gia đình, du lịch; quản lý chương trình, chất lượng giáo dục; phát triển đội ngũ nhà giáo cũng thuộc lĩnh vực ưu tiên thu hút.

Đối tượng tiếp theo được địa phương ưu tiên thu hút là các vị trí về lĩnh vực khám, chữa bệnh; kiểm soát bệnh tật, dược, dân số, chăm sóc và bảo vệ trẻ em; bảo trợ xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và diễn viên dân ca, ca, múa, nhạc

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An sẽ ưu tiên thu hút nhân tài các lĩnh vực khác phù hợp với tình hình thực tiễn kinh tế - xã hội và định hướng phát triển ngành, lĩnh vực chiến lược của tỉnh.

Trong số đối tượng thuộc diện thu hút, Nghệ An ưu tiên sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trường đại học chính quy trong và ngoài nước, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của các trường đại học trong nước và nhà khoa học trẻ tài năng.

Đối với sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc các trường đại học trong nước phải đáp ứng thêm tiêu chí đạt giải kỳ thi cấp tỉnh và cấp trung ương (tùy thuộc vào loại giải thưởng).

Các chuyên gia, nhà quản lý... ngoài đáp ứng tiêu chí về trình độ, năng lực, tư tưởng chính trị, có cam kết về làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thu hút tối thiểu 10 năm liên tục tính từ ngày quyết định có hiệu lực.

Nhân lực thuộc diện thu hút về công tác tại xã miền núi được hỗ trợ thêm tới 100 triệu đồng (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo dự thảo nghị quyết, mức hỗ trợ đối với Giáo sư, Tiến sĩ khoa học khi về công tác tại Nghệ An là 1,2 tỷ đồng; mức hỗ trợ đối với Phó Giáo sư là 1 tỷ đồng.

Tiến sĩ, chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, nhà khoa học đầu ngành là người Việt Nam hoặc là người nước ngoài, nhà khoa học công nghệ quốc tế người Việt Nam, đặc biệt là người Nghệ An ở nước ngoài, nhà khoa học pháp lý, luật gia, luật sư giỏi thuộc diện thu hút sẽ được hỗ trợ 600 triệu đồng.

Người tốt nghiệp đại học xếp loại xuất sắc chuyên ngành, lĩnh vực tỉnh Nghệ An thu hút sẽ được hỗ trợ 60 triệu đồng, nếu về công tác tại xã miền núi khó khăn hỗ trợ thêm 60 triệu đồng.

Những người tiếp nhận, tuyển dụng về công tác tại xã ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn phải có cam kết công tác tại đơn vị, địa phương đó tối thiểu 5 năm liên tục.

Người có trình độ đào tạo thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin được tiếp nhận về công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, có công trình nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến, giải pháp kỹ thuật cấp tỉnh trở lên và có kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên (đối với viên chức, doanh nghiệp), 5 năm trở lên (đối với công chức) nhận hỗ trợ 100 triệu đồng. Nếu về công tác tại xã miền núi khó khăn mức hỗ trợ sẽ nhân đôi.

Đối với người tốt nghiệp đại học thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin xếp loại xuất sắc các trường đại học, học viện (trừ trường đại học cấp tỉnh) được nhận hỗ trợ 60 triệu đồng và hỗ trợ thêm 100 triệu đồng nếu công tác tại xã miền núi khó khăn.