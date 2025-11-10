Giá căn hộ tăng phi mã, dòng tiền bất động sản sẽ chảy về đâu?

Giá căn hộ tăng mạnh

Bộ Xây dựng thừa nhận trong những năm gần đây, thị trường bất động sản tại nhiều tỉnh, thành - đặc biệt tại các đô thị lớn và khu vực đô thị hóa nhanh - đã xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn yếu tố bất ổn, gây khó khăn cho khả năng tiếp cận nhà ở của người dân.

Theo báo cáo về nhà ở và thị trường bất động sản 9 tháng đầu năm, Bộ Xây dựng cho biết giá bán nhiều phân khúc duy trì ở mức cao và tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tại Hà Nội, giá chung cư từ chủ đầu tư đạt trung bình 70-80 triệu đồng/m2, tăng gần 6% so với quý I và 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số dự án hạng sang được chào bán ở mức 150-300 triệu đồng/m2. Tại TPHCM, mặt bằng giá sơ cấp khoảng 75 triệu đồng/m2, ổn định so với đầu năm nhưng tăng 36% theo năm. Nhiều dự án cao cấp mở bán từ 150 triệu đồng/m2 trở lên.

Bộ Xây dựng cho rằng cần có giải pháp điều tiết phù hợp và kịp thời, đặc biệt về cơ cấu sản phẩm, giá giao dịch đất đai và nhà ở, nhằm đáp ứng nhu cầu ở thực, khắc phục bất cập và bảo đảm thị trường phát triển ổn định, lành mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô.

Thị trường bất động sản có xu hướng dịch chuyển về vùng ven (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Thị trường hướng ra vùng ven

Theo CBRE, tại Hà Nội và TPHCM, các dự án mở bán mới có giá trên 120 triệu đồng/m2 ngày càng nhiều, khiến thị trường nghiêng về phân khúc cao cấp, trong khi nguồn cung trung cấp thu hẹp, hạn chế lựa chọn của người mua ở thực.

Nguồn cung tại TPHCM vẫn khan hiếm, trong khi giá tiếp tục tăng, khiến các khu vực giáp ranh trở thành lựa chọn thay thế hợp lý cho người mua để ở. Dự báo cuối năm, TPHCM sẽ có thêm 4.300 căn hộ và 750 căn nhà thấp tầng mở bán mới.

Nếu tính cả Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng nguồn cung mới năm nay dự kiến vượt 22.000 căn hộ và hơn 2.400 căn thấp tầng, cho thấy vai trò ngày càng lớn của vùng TPHCM mở rộng trong việc đáp ứng nhu cầu nhà ở.

Bà Dương Thuỳ Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, nhận định dù nguồn cung mới tại TPHCM đã cải thiện trong quý III, thị trường vẫn khan hiếm so với nhu cầu thực, khiến giá bán tiếp tục chịu áp lực tăng ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. Các xu hướng chính sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường gồm khơi thông pháp lý và dịch chuyển ra vùng ven.

Tại Hà Nội, bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam, nhận định đà phục hồi của thị trường căn hộ sẽ được củng cố nếu các yếu tố thuận lợi như nguồn cung, thanh khoản và chính sách hỗ trợ được duy trì.

Dữ liệu quý III từ Batdongsan.com.vn cũng cho thấy xu hướng dịch chuyển dòng tiền và nhu cầu bất động sản mạnh ra vùng ven. Tại miền Bắc, Hải Phòng, Hưng Yên, Hòa Bình và Bắc Giang chiếm tới 80% tổng mức quan tâm. Trong khi miền Nam, các khu vực vệ tinh của TPHCM như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Long An chiếm 84% mức độ quan tâm toàn khu vực.