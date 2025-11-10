Trót yêu anh rể cũ, tôi muốn cưới chỉ còn đúng một cách táo bạo

4 năm trước, người yêu tôi bây giờ từng là chồng của chị gái tôi. Khi đó, tôi đang là sinh viên đi học xa nhà nên lâu lâu mới gặp một lần, anh em cũng chỉ chào hỏi, thăm nom vài câu.

Cuộc hôn nhân của anh chị diễn ra rất chóng vánh. Cháu tôi chưa đầy hai tuổi, chị tuyên bố ly hôn. Chị là người mạnh mẽ, cá tính. Ly hôn xong, chị một mình nuôi con, làm ăn kinh tế giỏi và hiện giờ có bạn trai mới.

Anh rể cũ công tác ở tỉnh khác nên cũng ít qua nhà, chỉ đều đặn gửi tiền về chăm nuôi con cùng chị. Về phía tôi, sau khi ra trường, tôi làm việc cho một tập đoàn xây dựng rồi được điều chuyển vào tỉnh phía trong.

Không ngờ ở đây, tôi gặp anh rể cũ. Chúng tôi nhận ra nhau. Anh thương tôi con gái đi xa nhà, lạ nước lạ cái nên cái gì cũng chia sẻ, giúp đỡ tôi tận tình.

Tôi không ngờ có ngày, mình lại yêu anh rể cũ (Ảnh minh hoạ: Sina).

Ban đầu chỉ là tình anh em quen biết hỗ trợ nhau. Dần dần tôi nhận ra, tôi bị anh làm cho xao xuyến và anh cũng đáp lại tình cảm của tôi một cách chân thành. Chúng tôi quan tâm nhau trong lặng lẽ vì sâu trong lòng, cả hai đều biết giữa chúng tôi có rào cản vô hình.

Rõ ràng là yêu đương đàng hoàng, chân chính nhưng lại luôn ở tình trạng phải che giấu như làm điều có lỗi. Mặc dù ở đây chưa có ai biết quan hệ của chúng tôi từng là anh rể - em vợ, tôi cũng không tâm sự với ai, chỉ xa gần hỏi quan điểm của bạn thân về vấn đề này.

Bạn tôi bảo: "Thế giới không còn đàn ông thì cũng không nên lấy lại anh rể cũ. Làm thế khác nào đâm vào tim chị gái mình thêm một lần, tốt nhất lẳng lặng mà chia tay". Tuy nhiên, quan điểm của tôi lại khác. Tôi cho rằng, chuyện chúng tôi yêu nhau chẳng có gì sai.

Tôi cứ tự làm tư tưởng với mình như vậy, chứ thực tâm không đủ tự tin để công khai. Tôi hỏi chị sao ngày trước hai người lại chia tay và hoàn toàn bị sốc với câu trả lời từ chị: "Anh rể ngoại tình". Với tính cách của chị, đương nhiên không có chuyện tha thứ.

Tôi muốn nghe vấn đề từ hai phía nên gợi chuyện này với anh để biết chắc rằng, tôi đặt niềm tin không sai người. Sau khi nghe anh nói chuyện, tôi chọn tin anh. Ngày đó, anh gặp lại bạn gái từ thuở thanh mai trúc mã.

Thương bạn khó khăn, hoàn cảnh một mẹ, một con, công việc bấp bênh nên anh ra sức giúp đỡ, xin việc cho chị, gửi quà, tặng tiền cho con chị. Họ nhắn tin qua lại vài lần và chị tôi đọc được.

Tuy nhiên, theo lời anh nói, thời điểm đó, anh chỉ biết tới vợ con. Bằng chứng là sau khi ly hôn, anh không mở lòng với ai được cho tới khi gặp tôi. Ngày trước, chị tôi nghi oan cho anh, không chịu nghe anh giải thích vì chị quá ương bướng, hay ghen, tính cá nhân quá lớn.

Về điểm này, tôi biết. Chị tôi tốt tính nhưng rất ngang ngạnh, không chấp nhận bất cứ ai làm chị tổn thương. Anh ôm tôi rất lâu, nói rằng anh thật lòng yêu tôi, tin rằng tôi đủ bao dung, thấu hiểu anh. Vả lại, sai lầm đó là bài học khiến anh sợ tới già.

Tôi tin anh. Nhìn vào các mối quan hệ của anh hiện tại, tôi thấy anh rất được lòng mọi người và là người đáng tin cậy, bây giờ chỉ còn lo giải quyết về phía gia đình. Tôi trăn trở không biết thưa chuyện với bố mẹ thế nào, đặc biệt là với chị gái của tôi.

Qua cách nói chuyện, tôi nghĩ là chị vẫn chưa tha thứ được cho người cũ. Mối quan hệ này chắc chắn sẽ khiến gia đình tôi rơi vào bùng nổ. Bố mẹ tôi là người hiền lành, sợ điều tiếng. Ông bà sẽ khó chấp nhận khi biết hai con gái của mình quay đi quay lại đều yêu trúng một người.

Tôi cũng tưởng tượng ra vô vàn lời chỉ trích: "Đời thiếu đàn ông hay sao mà yêu anh rể cũ?". Thấy tôi suy sụp vì lo nghĩ, anh nổi khùng bảo: "Đã thế, hai đứa làm liều. Có bầu rồi thì lúc đó, khỏi ai nói gì được nữa". Anh chỉ sợ tôi bị sức ép mà lung lay, trong khi anh không muốn mất tôi.

Hiện tại, tôi rất bối rối. Tôi không muốn làm tổn thương chị gái thân yêu của mình, cũng không muốn đánh mất sự bình yên tuổi già của bố mẹ nhưng rời xa anh thì quá khó. Anh là mối tình đầu, là người mà tôi muốn gắn bó dài lâu.

Yêu đương, lấy chồng để xây dựng hạnh phúc mà sao tôi thấy mệt mỏi quá. Tôi rất cần lời khuyên từ mọi người.

Tôi cần những cái nhìn khách quan giúp tôi mạnh mẽ vượt qua khó khăn rào cản, đồng thời không làm tổn thương những người mà tôi thực lòng yêu quý.