Sun Centro Town tăng sức hút khi Quảng Ninh bứt phá thành điểm đến 4 mùa

Trong nhịp sôi động ấy, tổ hợp căn hộ Sun Centro Town tại trung tâm Bãi Cháy nổi lên như điểm đón khách tiềm năng.

Sun Centro Town – tọa độ lưu trú cho du khách quốc tế tại Bãi Cháy (Ảnh: Sun Property).

Sức hút điểm đến Quảng Ninh

Thống kê của Sở Du lịch cho thấy 9 tháng đầu năm, Quảng Ninh đã đón 3,25 triệu lượt khách quốc tế, chiếm tới 21,1% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam (15,4 triệu lượt).

Lượng khách quốc tế đến Quảng Ninh tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, dù chưa bước vào mùa cao điểm (từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau). Khách du lịch Trung Quốc cũng dần phục hồi. Dự kiến, trong các tháng cuối năm 2025 sẽ có khoảng 350.000-400.000 lượt khách Trung Quốc đến Quảng Ninh.

Không chỉ khách quốc tế, du khách trong nước cũng chọn Quảng Ninh để trải nghiệm quanh năm. Nếu Tết Nguyên đán là thời điểm của du lịch tâm linh, thì từ tháng 4 đến tháng 8 rộn rã biển xanh và các lễ hội hè sôi động. Tháng 9, 10 là mùa của du lịch hội nghị, hội thảo, kết hợp nghỉ dưỡng…

Các sự kiện quy mô lớn như lễ hội ẩm thực kết hợp trình diễn pháo hoa tại quảng trường Sun Carnival, đại nhạc hội Hạ Long Concert… mang đến bầu không khí sôi động cuối năm cho Bãi Cháy (Quảng Ninh), xóa bỏ hình ảnh “ngủ đông”.

Bãi Cháy trở thành tâm điểm của các lễ hội, vui chơi, giải trí (Ảnh: Ánh Dương).

Sự bứt phá của ngành công nghiệp không khói vùng vịnh di sản là kết quả của loạt chính sách kích cầu, đa dạng hóa sản phẩm du lịch được địa phương triển khai đồng bộ nhiều năm qua.

Hệ sinh thái du lịch ngày càng đa dạng, từ du lịch biển, tâm linh, văn hóa đến giải trí, mua sắm, nghỉ dưỡng, đã giúp Quảng Ninh thành điểm đến 4 mùa.

Song hành với đó là hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện: trục cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái thông suốt, sân bay Vân Đồn, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón khách thập phương; và sắp tới là kế hoạch triển khai tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long 350 km/h.

Giờ đây, du khách không chỉ đến Quảng Ninh để ngắm vịnh, tắm biển Bãi Cháy, mà còn tắm khoáng nóng “chữa lành” tại Quang Hanh, thưởng thức ẩm thực, check-in các công trình biểu tượng hay tận hưởng cuộc sống về đêm sôi động bên vịnh di sản.

Sun Centro Town và hành trình thắp sáng kinh tế đêm Bãi Cháy

Sun Centro Town hưởng trọn hệ tiện ích đẳng cấp từ đại đô thị Sun Elite City (Ảnh: Sun Property).

Tọa lạc giữa trung tâm phường Bãi Cháy và quần thể Sun Elite City rộng 324ha do Sun Group kiến tạo, Sun Centro Town là tổ hợp căn hộ hiện đại nằm trên tuyến đường bao biển Kỳ Quan, kết nối với trục du lịch sôi động gồm Sun World Ha Long, Quảng trường Sun Carnival, Cảng tàu khách quốc tế, bãi tắm, chợ đêm VUI-Fest và vịnh pháo hoa…

Dự án nổi bật với mô hình sống – nghỉ dưỡng – kinh doanh trong cùng một không gian, mang tới cơ hội vừa an cư giữa trung tâm du lịch, vừa khai thác kinh doanh lưu trú, dịch vụ, ẩm thực, bán lẻ… đón dòng khách khổng lồ đổ về Bãi Cháy quanh năm.

Các căn hộ tầm nhìn nội khu của dự án có giá khởi điểm chỉ từ 47 triệu đồng/m², tương đương 1,5-1,8 tỷ đồng mỗi căn, mức giá dễ tiếp cận trong phân khúc bất động sản du lịch. Đây cũng là suất đầu tư hợp lý nếu so sánh với giá căn hộ hiện nay tại Hà Nội hay TPHCM.

Căn hộ Sun Centro Town thu hút nhà đầu tư với mức giá cạnh tranh (Ảnh: Sun Property).

Theo đại diện Sun Property (thành viên Sun Group), Sun Centro Town được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép hoàn thiện bức tranh kinh tế đêm của Bãi Cháy, nhờ khả năng vận hành linh hoạt, phục vụ khách du lịch cả ngày lẫn đêm. Các căn hộ tại đây có thể linh hoạt chuyển đổi công năng giữa sống - nghỉ dưỡng - cho thuê.

Hệ tiện ích “all-in-one” tại Sun Centro Town mang đến trải nghiệm sống như resort 5 sao với gym, spa, bể bơi bốn mùa, lounge thư giãn, khu vui chơi trẻ em và nhà hàng cao cấp trên tầng mái. Điều này tạo ra sự khác biệt so với các tòa căn hộ ở thông thường.

Nhìn ra thế giới, khi một điểm du lịch trở nên nổi tiếng, thu hút du khách thì giá trị bất động sản cũng tăng trưởng tương ứng. Ở châu Âu, các điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng đậm sắc màu văn hóa như Barcelona (Tây Ban Nha) hay Dubrovnik (Croatia) trở thành điểm đến cho BĐS lưu trú.

Trong khi bất động sản tại Kyoto (Nhật Bản) hay Pattaya (Thái Lan) cũng tăng trưởng bền vững nhờ sức hút du lịch.

Sun Centro Town với đa dạng loại hình căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư nghỉ dưỡng và đầu tư lưu trú (Ảnh: Sun Property).

Quảng Ninh, với lợi thế di sản thiên nhiên, hạ tầng hoàn thiện và chính sách kích cầu du lịch mạnh mẽ, là hình mẫu tăng trưởng tương tự. Trong giai đoạn tới, tỉnh đặt mục tiêu thu hút khách lưu trú dài ngày, đa dạng loại hình và sản phẩm du lịch để tăng mức chi tiêu và hút khách “ở lại lâu hơn”.

Đây là cơ hội cho những dự án nằm tại trung tâm Bãi Cháy như Sun Centro Town – nơi không chỉ đón mà còn giữ chân du khách bằng trải nghiệm sống, nghỉ dưỡng cao cấp.