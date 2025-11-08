54 công ty ở TPHCM được thí điểm làm nhà ở thương mại từ đất nông nghiệp

UBND TPHCM vừa có thông báo chấp thuận cho 54 tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện dự án thí điểm nhận đất nông nghiệp làm nhà ở thương mại.

Theo UBND TPHCM, thông báo này là căn cứ để các tổ chức kinh doanh bất động sản và các cơ quan nhà nước có liên quan triển khai các bước tiếp theo trong quá trình thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất hiện có để phát triển dự án nhà ở thương mại theo quy định.

Thành phố yêu cầu các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án thí điểm, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

TPHCM thí điểm 54 khu đất làm nhà ở thương mại (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

54 khu đất được UBND TPHCM chấp thuận thí điểm có tổng diện tích hơn 6,5 triệu m2. Trong đó, 48 khu đất dự án thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và 6 khu đất thuộc khu vực TPHCM cũ.

Tại TPHCM cũ, một số khu đất được giao thí điểm có diện tích lớn. Đơn cử, khu đất hơn 4,8 ha tại phường Phước Long được giao cho Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Mỹ Phú, trong đó khoảng 3,4 ha là đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích sử dụng. Dự án này có tổng mức đầu tư gần 1.600 tỷ đồng, tiến độ thực hiện trong 2 năm.

Khu đất khác tại phường Bình Chánh, do Công ty TNHH Xây dựng Đô thị mới làm chủ đầu tư, có diện tích hơn 5,4ha và 99% là diện tích trồng lúa dự kiến chuyển mục đích sử dụng. Tổng mức đầu tư dự án hơn 612 tỷ đồng.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, khu vực Long Điền có nhiều dự án được thí điểm, như Khu nhà ở sinh thái Phú Thịnh, Khu nhà ở sinh thái Phú Gia, Khu nhà ở sinh thái Thịnh An, Khu nhà ở sinh thái An Phú.

Tại khu vực Long Hương, các dự án có diện tích vài chục ha, như Khu nhà ở Đảo xanh Hưng Long gần 77ha, Khu nhà ở Đảo Xanh Vượng Phát hơn 35ha, Khu nhà ở Đảo xanh Hưng Thịnh hơn 56ha, Khu nhà ở Đảo xanh An Vượng hơn 48ha...

Một số dự án có vốn đầu tư lớn, như Tổ hợp nhà ở và trung tâm thương mại Sunflower City hơn 6.090 tỷ đồng, Khu dân cư cao cấp Hải Đăng 5.868 tỷ đồng, Khu nhà ở cao cấp Phúc Lộc 4.717 tỷ đồng...