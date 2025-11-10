Công nghệ hiện đại bên trong nhà máy ô tô FAW Bestune

Từng dây chuyền sáng rực ánh thép, từng cánh tay robot chuyển động nhịp nhàng, tất cả tạo nên quy trình sản xuất hiện đại, nơi FAW khẳng định vị thế tập đoàn ô tô hàng đầu Trung Quốc, và là nền tảng cho thương hiệu Bestune khi bước vào thị trường Việt Nam.

Hơn 70 năm lịch sử góp phần xây dựng sức mạnh công nghiệp Trung Quốc

Được thành lập từ năm 1953, FAW Group là một trong những doanh nghiệp tiên phong của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc. Với 68 nhà máy trên toàn cầu, công suất hơn 1,7 triệu xe/năm, FAW không chỉ là nhà sản xuất mà còn là nơi đào tạo công nghệ cho hàng chục thương hiệu.

Riêng nhà máy FAW Bestune tại Trường Xuân có diện tích rộng trên 200 ha, sở hữu công suất 510.000 xe/năm và quy trình đạt chuẩn xuất khẩu sang hơn 50 thị trường.

Tại xưởng hàn thân vỏ (body shop), hàng trăm robot ABB và KUKA hoạt động liên tục, tạo nên khung gầm với độ chính xác gần như tuyệt đối. Từng mối hàn, từng đường nối đều được tính toán bằng phần mềm tự động.

Ở khu vực lắp ráp tổng thành (Assembly), động cơ điện, pin, và hệ thống điều khiển được hoàn thiện trong môi trường khép kín, đảm bảo sạch, tĩnh điện và nhiệt độ ổn định. Các kỹ sư FAW gọi đây là “vùng tim” - nơi sinh ra linh hồn của mỗi chiếc xe điện Bestune.

Trước khi rời nhà máy, mỗi chiếc xe đều trải qua ba tầng kiểm định nghiêm ngặt: thử nước, kiểm tra hệ thống điện - pin, chạy thử mô phỏng trên đường địa hình.

Nhìn cảnh hàng chục chiếc Bestune Xiaoma vận hành qua các trạm test tự động, đại diện một đại lý Bestune Việt Nam chia sẻ: “Nếu không tận mắt chứng kiến, chúng tôi khó hình dung một nhà máy ô tô lại vận hành tinh vi đến thế. Mọi thứ tự động đến mức gần như không thấy bóng người”.

Quy trình tự động hóa bên trong nhà máy Faw Bestune (Ảnh: Bestune Việt Nam).

Công nghệ pin - "Trái tim" an toàn của xe điện đô thị

FAW hiểu rằng pin là yếu tố then chốt quyết định niềm tin của người dùng. Vì thế, tập đoàn này đầu tư riêng một trung tâm nghiên cứu và phát triển pin LFP với hàng trăm kỹ sư chuyên trách.

Pin của Bestune Xiaoma được kiểm tra qua hơn 300 bài test, trong đó 40% liên quan trực tiếp đến an toàn, từ chống cháy, chịu va đập, đến khả năng ngâm nước sâu.

Hệ thống quản lý nhiệt BMS giúp pin luôn hoạt động ổn định dù trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Một kỹ sư FAW chia sẻ: “Chúng tôi thiết kế xe điện cho cả Bắc Kinh mùa đông âm 20 độ và Dubai mùa hè 50 độ, vì vậy điều kiện khí hậu Việt Nam có tác động với xe nhẹ nhàng hơn nhiều”.

Không chỉ Trường Xuân, hệ thống nhà máy của FAW Bestune tại Diêm Thành cũng khiến đoàn tham quan ấn tượng. Từ đầu năm tới nay, 97.000 xe Bestune Xiaoma được xuất xưởng. Đây là con số khẳng định sức mạnh sản xuất toàn cầu của thương hiệu.

Mỗi chiếc xe rời dây chuyền đều là kết tinh của công nghệ, tự động hóa và triết lý “An toàn - Chất lượng - Thông minh”.

Xe Bestune Xiaoma tại nhà máy Faw Bestune (Ảnh: Bestune Việt Nam).

Bestune hiểu rõ rằng người tiêu dùng Việt Nam luôn thận trọng với thương hiệu mới. Vì thế, hãng chọn lối đi bắt đầu bằng niềm tin, để các đại lý trực tiếp đến “cái nôi” sản xuất, tận mắt thấy công nghệ, quy trình và con người đứng sau sản phẩm.

Một đại lý Bestune Việt Nam chia sẻ sau chuyến đi: “Chứng kiến công nghệ của FAW Bestune, chúng tôi thật sự yên tâm khi tư vấn khách hàng. Xe điện Bestune không chỉ đẹp, mà còn được sản xuất với tiêu chuẩn toàn cầu”.

Đại diện Bestune Việt Nam nhấn mạnh: “Niềm tin phải bắt đầu từ nội bộ. Chúng tôi không bán một chiếc xe mà chia sẻ giá trị, công nghệ và niềm tự hào mà FAW đã tạo dựng suốt hơn 70 năm”.

Theo đại diện Bestune Việt Nam, cảnh tượng hàng trăm robot chuyển động đồng bộ, ánh sáng phản chiếu lên những khung xe đang thành hình, mùi kim loại mới và âm thanh rì rầm của dây chuyền tự động… khiến những người có mặt tại nhà máy FAW Bestune không khỏi ấn tượng.

Đại lý Bestune Việt Nam thăm nhà máy Faw Bestune tại Diêm Thành (Ảnh: Bestune Việt Nam).

Đây không chỉ là một chuyến tham quan, mà là hành trình tận mắt chứng kiến một phần tương lai của ngành xe điện, nơi Bestune đang sẵn sàng viết tiếp câu chuyện thành công của FAW tại Việt Nam.