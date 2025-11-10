Chàng trai 9X Việt Nam đi 100 nước trong 2 năm, lập kỷ lục Guinness

Chàng nhạc sĩ bỏ nghề phối khí để đi du lịch khắp thế giới

Brasil Nguyễn tên thật Nguyễn Nam Hiếu (SN 1995), từng là người hòa âm, phối khí cho nhiều ca sĩ nổi tiếng như: Hồ Ngọc Hà, Ưng Hoàng Phúc, Bích Phương, Đan Trường, Tiên Tiên, Phạm Đình Thái Ngân… Anh cũng từng tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc và gặt hái thành tích đáng kể.

“Thời điểm còn hoạt động nghệ thuật, thu nhập của tôi khoảng 5.000-6.000 USD (khoảng 131-157 triệu đồng) mỗi tháng. Nhưng sau một thời gian, tôi cảm thấy áp lực, phần vì giai đoạn đó là sự chuyển giao giữa lớp nhạc sĩ trẻ và thế hệ đã làm nghề lâu năm. Tôi muốn thử thách bản thân bằng một hướng đi hoàn toàn khác, không liên quan đến nghệ thuật”, anh chia sẻ.

Brasil Nguyễn được biết đến là người sáng tác nhiều ca khúc được yêu thích trước khi bước sang lĩnh vực du lịch (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau thời gian ngắn thử sức kinh doanh, anh bắt đầu quay video chia sẻ về những chuyến đi, quán ăn hay cuộc sống hằng ngày. Không ngờ, các clip này nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, đưa anh đến với công việc sáng tạo nội dung du lịch chuyên nghiệp.

Trước khi xây dựng kênh cá nhân, anh dành thời gian tìm hiểu kỹ mô hình sáng tạo nội dung để có thể tự chủ tài chính. Hiện tại, nguồn thu của anh chủ yếu đến từ hợp tác quảng bá với các đơn vị du lịch và việc giới thiệu các sản phẩm liên quan đến du lịch hoặc đời sống.

“Đó là cách giúp tôi vừa duy trì công việc, vừa chia sẻ trải nghiệm thật với người xem, không biến hành trình của mình thành quảng cáo. Tôi chỉ kể câu chuyện của một người Việt đi và cảm nhận thế giới bằng đôi mắt thật”, anh nói.

Bước ngoặt đến vào năm 2023, khi Brasil Nguyễn được mời hợp tác quảng bá cho một du thuyền quốc tế. Những thước phim về hành trình này nhận được phản hồi tích cực, giúp anh nhận ra đam mê thật sự của mình.

“Tôi từng nghĩ du lịch chỉ là sở thích, nhưng khi nhìn lại, đó là cách tôi sống - đi để học hỏi, để thấy thế giới rộng lớn đến thế nào”, anh nói.

Đi 118 quốc gia, lập hai kỷ lục Guinness

Hiện tại, kênh TikTok của Brasil Nguyễn có hơn 500.000 người theo dõi, trở thành một trong những travel blogger Việt được biết đến nhiều ở nước ngoài. Chỉ trong hai năm, Brasil Nguyễn đã đặt chân đến 100 quốc gia, trải dài từ Nam Mỹ, châu Phi đến châu Âu và Trung Đông.

Brasil Nguyễn được Tổ chức Guinness công nhận là Người Việt Nam đi 100 quốc gia trong 2 năm, dưới 30 tuổi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thành tích này giúp anh được Tổ chức Guinness công nhận hai kỷ lục: Người Việt Nam đi 100 quốc gia trong 2 năm, dưới 30 tuổi; Người Việt Nam đầu tiên có thu nhập từ sáng tạo nội dung du lịch ở nước ngoài.

Tính đến nay, Brasil Nguyễn đã đi qua 118 quốc gia, ghi lại hàng trăm video khám phá văn hóa, ẩm thực và con người khắp thế giới. Anh hiện sinh sống tại TPHCM và cho biết năm 2025 sẽ tiếp tục dành phần lớn thời gian khám phá khu vực Bắc Mỹ, với 18 điểm đến mới.

Anh chia sẻ, để đi được đến gần 120 quốc gia, một người trung bình cần chi khoảng 4-5 tỷ đồng, tùy cách di chuyển, thời gian lưu trú và chi tiêu cá nhân. Gia đình anh là gia đình lao động phổ thông, nên mọi sự hỗ trợ cho anh chủ yếu là tinh thần.

“Tôi hạnh phúc vì được gia đình ủng hộ làm việc mình yêu thích. Điều khiến tôi tự hào nhất là quyển hộ chiếu Việt Nam. Tôi muốn lan tỏa thông điệp rằng người Việt có thể đi xa, có thể chạm đến nhiều vùng đất khác nhau và vẫn trở về nhà với niềm tự hào nguyên vẹn”.

Trong suốt hành trình của mình, anh ấn tượng nhất là hai quốc gia: Thụy Sĩ - nơi có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ xen lẫn các thành phố cổ kính và Israel - thánh địa của các tôn giáo lớn.

Tính đến nay, anh đã đi 118 quốc gia (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời gian đầu, việc xin visa đến các nước đối với anh khá khó khăn. Về sau, khi hành trình của anh được ghi nhận rõ ràng, việc này trở nên dễ dàng hơn, kể cả những nước “khó” như Anh, Mỹ, Canada.

“Chỉ cần chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng, trung thực, có mục đích rõ ràng và chứng minh được tài chính thì không có gì là không thể”, anh chia sẻ.

Năm 2023, Brasil Nguyễn đi được 43 quốc gia, chủ yếu ở châu Á và châu Phi. Đến năm 2024, con số đó tăng lên 55. Anh cho biết bản thân thường chỉ ở Việt Nam khoảng 4 tháng cuối năm để đón Tết và tham gia các hoạt động thiện nguyện.

“Mỗi chuyến đi là một bầu trời suy nghĩ. Tôi từng sợ khi đi xa quá lâu, mọi người sẽ quên mình. Nhưng thật ra, càng đi nhiều, tôi càng nhận được sự yêu thương từ bạn bè, đồng nghiệp. Khi trở về, tôi vẫn thấy mình còn rất nhiều việc để làm”, anh nói.

Với Brasil Nguyễn, du lịch không chỉ là những dấu mốc hay kỷ lục, mà là hành trình tìm lại chính mình. Từ một người rời bỏ sân khấu âm nhạc, đến chàng trai mang câu chuyện Việt Nam đi khắp năm châu.