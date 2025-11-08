6 bí quyết tận dụng nóc tủ lạnh giúp không gian bếp vừa gọn vừa sang

Trong bất kỳ ngôi nhà nào, luôn có những "góc chết" dễ bị bỏ quên, và không gian phía trên tủ lạnh chính là một ví dụ điển hình. Thay vì để nó bám bụi một cách lãng phí hoặc trở thành nơi chứa chấp những món đồ lộn xộn, hãy thử biến khu vực này thành một mỏ vàng lưu trữ đầy tiềm năng.

Dưới đây là 6 cách thông minh được các chuyên gia nội thất gợi ý để "hồi sinh" không gian thường bị bỏ qua này.

Cất giữ vật dụng cồng kềnh

Những chiếc tô trộn salad cỡ đại, thố sành, hay các khay nướng bánh cồng kềnh thường chiếm rất nhiều diện tích quý giá trong tủ bếp. Nóc tủ lạnh chính là cứu cánh tuyệt vời cho những món đồ này. Đây là không gian lý tưởng để cất giữ các vật dụng có kích thước lớn và không được sử dụng thường xuyên.

Nóc tủ lạnh là nơi lý tưởng để đặt những vật cồng kềnh khó lưu trữ ở nơi khác (Ảnh: Emily Henderson Design).

Bí quyết ở đây là sắp xếp một cách có chủ đích thay vì chồng chất lộn xộn. Bạn có thể xếp chồng các bát lớn theo thứ tự hoặc đặt các khay nướng theo chiều dọc bằng một giá đỡ đơn giản. Cách làm này không chỉ giải phóng không gian tủ bếp mà còn giữ cho các vật dụng này trong tầm mắt, dễ dàng lấy xuống khi cần.

Góc tri thức cho tín đồ ẩm thực

Hãy biến nóc tủ lạnh thành một thư viện mini dành riêng cho niềm đam mê bếp núc của bạn. Việc sắp xếp những cuốn sách nấu ăn yêu thích tại đây không chỉ giúp bạn dễ dàng tham khảo công thức mỗi khi cần cảm hứng, mà còn tạo nên một điểm nhấn tri thức đầy ấm cúng cho căn bếp. Để tăng thêm phần thú vị, bạn có thể sắp xếp chúng theo màu sắc của gáy sách.

Để sách nấu ăn trên nóc tủ lạnh giúp bạn dễ lấy khi nấu nướng và đồng thời là một điểm trang trí cho căn bếp (Ảnh: A Fresh Space).

Theo các chuyên gia, một mẹo đơn giản như vậy cũng đủ để không gian bếp của bạn trở nên nổi bật và ấn tượng ngay lập tức. Bên cạnh sách, một chiếc giỏ mây nhỏ đựng tạp dề hay vài cuộn khăn giấy sạch cũng là một ý tưởng thông minh.

Quầy bar mini đầy ngẫu hứng

Không cần một không gian riêng biệt, nóc tủ lạnh chính là nơi lý tưởng để tạo ra một góc cà phê hay quầy bar mini đầy phong cách. Chỉ cần một chiếc khay gỗ hoặc kim loại xinh xắn, bạn đã có thể sắp xếp lên đó vài hộp trà, hũ cà phê yêu thích, hoặc một vài chai rượu và dụng cụ pha chế cocktail. Để tăng thêm tính thẩm mỹ và giữ mọi thứ ngăn nắp, hãy sử dụng các hộp đựng, hũ thủy tinh trong suốt hoặc giỏ trang trí.

Bạn vẫn có thể tận dụng trên tủ lạnh để đặt cốc và các đồ uống yêu thích (Ảnh: Getty).

Cách làm này vừa giúp bạn tận dụng không gian hiệu quả, vừa biến góc bếp đơn điệu trở thành một nơi "chill" tiện lợi, sẵn sàng phục vụ mỗi khi bạn cần thư giãn hay có khách ghé thăm.

Không gian trưng bày phong cách

Hãy để gu thẩm mỹ của bạn lên tiếng bằng cách biến nóc tủ lạnh thành một góc trưng bày nghệ thuật. Một chiếc bình gốm cao với vài cành cây khô, một bộ sưu tập lọ thủy tinh màu sắc, hoặc một món đồ trang trí độc đáo sẽ ngay lập tức thu hút ánh nhìn và thể hiện cá tính của gia chủ.

Không gian phía trên nóc tủ lạnh có thể dùng để tạo một góc trưng bày nhỏ (Ảnh: Pinterest).

Tuy nhiên, hãy ghi nhớ một lưu ý quan trọng: Tủ lạnh khi hoạt động sẽ tỏa ra hơi nóng. Vì vậy, bạn nên tránh đặt những vật dụng nhạy cảm với nhiệt độ như nến thơm hay các loại cây cảnh cần môi trường mát mẻ. Thay vào đó, hãy ưu tiên các vật dụng bằng gốm, sứ, kim loại hoặc cây giả để đảm bảo vẻ đẹp bền lâu.

Kho lưu trữ an toàn ngoài tầm với

Với các gia đình có trẻ nhỏ, nóc tủ lạnh là một vị trí lưu trữ chiến lược và cực kỳ an toàn. Đây là nơi hoàn hảo để cất giữ những món đồ mà bạn không muốn trẻ em dễ dàng với tới, chẳng hạn như hộp bánh kẹo, đồ ăn vặt đặc biệt, hoặc thậm chí là các loại thuốc men, dụng cụ y tế.

Nóc tủ lạnh như một không gian “ngoài tầm với” của trẻ nhỏ (Ảnh: Getty).

Để giữ cho không gian này luôn gọn gàng và kín đáo, hãy gom chúng vào một chiếc giỏ hoặc hộp có nắp đậy. Các chuyên gia tổ chức không gian khuyên bạn nên chọn những chiếc hộp có màu sắc tương đồng với tủ lạnh hoặc tủ bếp để chúng "ngụy trang" một cách khéo léo, không phá vỡ tổng thể thẩm mỹ chung.

Tối ưu hóa tủ bếp phía trên

Nếu bếp nhà bạn có sẵn một ngăn tủ nhỏ được lắp đặt ngay phía trên tủ lạnh, đừng bao giờ bỏ lỡ "kho báu" này. Đây là nơi hoàn hảo để cất giữ những vật dụng quan trọng nhưng chỉ dùng trong các dịp đặc biệt như lễ, Tết, ví dụ như bộ bát đĩa sang trọng, khay phục vụ hay khăn trải bàn cho những bữa tiệc.

Nhiều tủ lạnh có tủ kèm phía trên, hoàn hảo để lưu trữ nhiều vật dụng khác nhau (Ảnh: The Spruce).

Để tối ưu hóa không gian bên trong, bạn nên sử dụng các hộp đựng trong suốt hoặc có dán nhãn rõ ràng để dễ dàng nhận biết. Thậm chí, mặt trong của cánh cửa tủ cũng có thể được tận dụng bằng cách lắp thêm vài chiếc móc nhỏ để treo găng tay làm bếp hay các dụng cụ khác, giúp mọi thứ luôn ngăn nắp và trong tầm tay.