Tay vợt trẻ Việt Nam đạt thành tích ấn tượng tại giải pickleball thế giới

Giải vô địch Pickleball trẻ thế giới (World Junior Championship) 2025, do Hiệp hội Pickleball chuyên nghiệp (PPA) tổ chức tại Mỹ, là sân chơi quy mô, quy tụ hàng trăm tài năng trẻ đến từ khắp các châu lục.

Đại diện cho châu Á, đội tuyển pickleball Việt Nam đã góp mặt với 4 tay vợt tranh tài ở cả 5 nội dung thuộc ba nhóm tuổi U12, U14 và U16. Trong số đó, Đức Khang cùng với đồng đội Đan Linh Hương, đã thi đấu xuất sắc để mang về tấm Huy chương bạc danh giá ở nội dung đôi nam nữ U14, đánh dấu bước tiến quan trọng của pickleball Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Trần Đức Khang xuất sắc giành Huy chương bạc nội dung đôi nam nữ lứa tuổi U14 (Ảnh: PPA).

Thành công tại giải vô địch Pickleball trẻ thế giới 2025 không phải là lần đầu tiên Trần Đức Khang ghi dấu ấn. Ở tuổi 14, tay vợt này đã sở hữu một bộ sưu tập danh hiệu đáng nể, bao gồm hai Huy chương vàng (đơn nam và đôi nam U14) tại Asia Pickleball Junior Open 2025, ba Huy chương vàng tại D Joys Tour 2, cùng hàng loạt chức vô địch tại giải vô địch Pickleball các nhóm tuổi trẻ Quốc gia 2025.

Đặc biệt, Đức Khang còn khiến người hâm mộ bất ngờ khi thi đấu "vượt cấp" ở nội dung U19 tại PPA Open MB 2025, nơi quy tụ những vận động viên lớn hơn tới 5 tuổi và xuất sắc giành về hai Huy chương đồng.

Tấm Huy chương bạc tại giải vô địch Pickleball trẻ thế giới 2025 mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc khi đây là lần đầu tiên tài năng trẻ Trần Đức Khang góp mặt tại một giải đấu tầm cỡ thế giới.

Dù phải đối đầu với những đối thủ mạnh mẽ đến từ các cường quốc pickleball như Mỹ hay Canada, tay vợt 14 tuổi Việt Nam vẫn thể hiện bản lĩnh đáng kinh ngạc.

Đức Khang duy trì phong độ ổn định, với khả năng di chuyển linh hoạt, phản xạ nhanh và tung ra những cú đánh chuẩn xác tại các thời khắc then chốt. Màn trình diễn đẳng cấp này không chỉ giúp tay vợt 14 tuổi giành được vinh quang mà còn khẳng định vị thế của pickleball Việt Nam đang mạnh mẽ vươn ra đấu trường quốc tế.