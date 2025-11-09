Thu hồi gần 5.000m2 đất của nhà hàng bia tươi nổi tiếng ở biển Nha Trang

Ngày 9/11, lãnh đạo UBND phường Nha Trang xác nhận đã có thông báo gửi Công ty Cổ phần Quốc tế Biển Xanh về việc thu hồi gần 5.000m2 đất ven biển do doanh nghiệp này đang quản lý.

Khu đất nêu trên được doanh nghiệp xây dựng nhà hàng Louisiane - một địa điểm phục vụ ẩm thực và các loại đồ uống, nổi tiếng với món bia tươi được nhiều du khách yêu thích.

Nhà hàng Louisiane nổi tiếng trong việc bán bia tươi ở bãi biển Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Lý do thu hồi là diện tích đất này được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn sử dụng đất theo quy định.

UBND phường Nha Trang yêu cầu Công ty Cổ phần Quốc tế Biển Xanh xử lý tài sản gắn liền với đất, hoàn trả mặt bằng cho nhà nước, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính trong suốt quá trình bàn giao.

Nhà hàng Louisiane nằm sát bãi biển Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Trước đó, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã lần lượt ra quyết định thu hồi hơn 28.000m2 đất của khu nghỉ mát Evason Ana Mandara và gần 2.400m2 đất xây nhà hàng Sailing Club (phường Nha Trang).

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, sau khi thu hồi, một phần các khu đất này sẽ được xây dựng công viên ven biển, phần còn lại được đưa ra đấu giá hoặc đấu thầu theo quy định.