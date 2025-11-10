Ông Nguyễn Đức Trung được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch Hà Nội

Chiều 10/11, thay mặt Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bộ Chính trị đã tin tưởng giao trọng trách mới. Ông khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Viết Thành).

Ông Trung hứa sẽ dành toàn bộ tâm huyết, trí tuệ và sức lực của mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo đổi mới, liêm chính trong đạo đức công vụ, tận tâm tận lực, biến áp lực thành động lực, sâu sát cơ sở, gần gũi tôn trọng nhân dân, lắng nghe và cầu thị học hỏi.

"Tôi xin trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu, quán triệt đầy đủ ý kiến chỉ đạo giao nhiệm vụ của Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc. Trên cương vị công tác mới, tôi xác định đây là những nhiệm vụ trọng tâm, cần ưu tiên tập trung thực hiện trong thời gian tới", ông Trung nêu rõ.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung cũng gửi lời cảm ơn tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã luôn tin tưởng, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho ông trong gần 6 năm công tác vừa qua.

Trên cương vị công tác mới, ông Trung nguyện toàn tâm toàn ý, nỗ lực cống hiến hết mình, luôn đặt lợi ích của Đảng, nhân dân và của thủ đô lên trên hết, trước hết.

"Tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo Thành ủy, đứng đầu là Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc, luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; hành động quyết liệt, hiệu quả như Bí thư Thành ủy đã khẳng định: Không có thành công nào đến từ một cá nhân đơn lẻ, chỉ có đoàn kết thống nhất hành động cống hiến mới tạo nên kỳ tích", ông Trung nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết rất vui mừng được thay mặt Bộ Chính trị triển khai quyết định về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu (Ảnh: Viết Thành).

Theo ông Ngọc, đây là sự tin tưởng, ghi nhận của Bộ Chính trị đối với phẩm chất, năng lực, uy tín và thành tích thực tiễn của ông Trung, đồng thời thể hiện quyết tâm của Trung ương trong xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thủ đô, gắn với việc thực hiện chủ trương bố trí chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố không là người địa phương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá ông Nguyễn Đức Trung được đào tạo bài bản, đã trải qua nhiều cương vị ở Trung ương và địa phương, là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước và xây dựng Đảng, có tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo các cấp, các ngành trong toàn thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ, đồng hành để tân Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.