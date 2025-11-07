Khu đô thị Olympic mà Hà Nội định xây rộng đến khó tin

Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu A, tỷ lệ 1/2.000, rộng 3.280ha. Phân khu nằm trong khu đô thị thể thao Olympic, có quy mô nghiên cứu 16.081ha.

Nếu so sánh với các khu đô thị thể thao trên thế giới, dự án của Hà Nội có quy mô rất lớn, so với Sydney Olympic Park (Australia) rộng 640ha, Dubai Sports City (UAE) rộng 4.645ha, hay Doha Aspire Zone (Qatar) rộng 250ha. Con số 16.081ha thậm chí gần bằng 1/20 diện tích của cả thành phố Hà Nội (3.359km2).

Chỉ tính riêng phân khu A - khu vực vừa được duyệt nghiên cứu lập quy hoạch - đã có diện tích 3.280ha, thuộc đất của 6 xã, phường gồm phường Thanh Liệt và các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Bình Minh.

KHU ĐÔ THỊ THỂ THAO QUỐC GIA DIỆN TÍCH (HA) Hà Nội Việt Nam 16.081 Dubai Sports City UAE 4.645 Sydney Olympic Park Australia 640 Doha Aspire Zone Qatar 250

Theo UBND TP Hà Nội, mục tiêu của dự án là hình thành quần thể đô thị thể thao, dịch vụ du lịch và sinh thái phía nam Hà Nội, với khu liên hợp thể thao và các "làng Olympic" đạt tiêu chuẩn khu vực, quốc tế, đủ điều kiện tổ chức Đại hội thể thao châu Á và Thế vận hội Olympic.

Quy hoạch cũng góp phần mở rộng không gian đô thị phía nam thành phố, khớp nối đồng bộ hạ tầng xã hội - kỹ thuật giữa khu vực đô thị và nông thôn; hình thành đô thị hiện đại, thông minh, đô thị nén (TOD), sinh thái đáp ứng vai trò động lực (đầu mối về giao thông) để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực cửa ngõ phía nam Thủ đô.

Xét về quy hoạch và mục tiêu, có thể thấy Hà Nội đang hướng tới xây dựng mô hình khu đô thị thể thao (Sports city - mô hình đô thị tích hợp, hoạt động lâu dài và gắn với phát triển kinh tế xã hội). Khái niệm “Sports city” rộng hơn và bao trùm khái niệm “làng Olympic”, mô hình được xây dựng nhằm phục vụ Thế vận hội trong ngắn hạn.

Còn “làng Olympic” chỉ là nơi ăn ở, sinh hoạt của vận động viên và đoàn thể thao trong kỳ Thế vận hội, khi hết sự kiện thường được tái sử dụng hoặc quy hoạch thành khu đô thị mới, với hạ tầng, nhà ở, công viên và tiện ích công cộng.