Đất sử dụng ổn định 10 năm được giảm 30% tiền sử dụng đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 291 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103 về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và Nghị định 104 về quỹ phát triển đất.

Nghị định mới nhằm thống nhất quy định giữa luật cũ và Luật Đất đai 2024, gỡ vướng cho người dân, doanh nghiệp trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất, đồng thời tăng tính minh bạch, công bằng và hỗ trợ các nhóm yếu thế trong tiếp cận đất đai và phát triển sản xuất.

Cách tính tiền sử dụng đất có quy định mới (Ảnh: Quang Anh).

Theo quy định mới, những hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng đất ổn định từ ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/7/2014 và nay được cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ sẽ được tính tiền sử dụng đất theo từng trường hợp cụ thể.

Nếu người sử dụng đất không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền sử dụng đất, thì phần diện tích đất ở trong hạn mức khi được cấp sổ đỏ chỉ phải nộp 70% tiền sử dụng đất theo quy định.

Cách tính tiền sử dụng đất với phần đất ở trong hạn mức (Ảnh chụp màn hình).

Nếu người sử dụng đất có giấy tờ chứng minh đã nộp đủ tiền sử dụng đất, thì không phải nộp thêm khi được cấp sổ đỏ.

Trường hợp đã nộp tiền nhưng với mức thấp hơn quy định tại thời điểm đó, số tiền đã nộp sẽ được quy đổi thành tỷ lệ phần trăm diện tích đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Phần diện tích còn lại sẽ được tính 70% tiền sử dụng đất theo giá và chính sách tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Riêng phần diện tích vượt hạn mức nhưng được công nhận là đất ở và được cấp sổ đỏ, người sử dụng đất phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo bảng giá đất ở tại thời điểm nộp hồ sơ.

Nghị định cũng quy định, hộ gia đình và cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khi được Nhà nước cho thuê đất lần đầu để sản xuất, kinh doanh tại vùng đồng bào dân tộc và miền núi, sẽ được giảm 50% tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê.

Đối với thời gian chưa tính tiền sử dụng đất không chẵn năm thì khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung được tính bằng mức thu bổ sung/365 ngày nhân cho số ngày không tròn năm phải nộp bổ sung, nhân số tiền sử dụng đất phải nộp.

Việc tính khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung nêu trên được thực hiện và thông báo cùng với thông báo nộp tiền sử dụng đất. Việc tính tiền chậm nộp (nếu có) thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp đã có quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan trước ngày 1/8/2024 nhưng chưa quyết định giá đất để tính tiền sử dụng đất thì thực hiện tính và thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 257 Luật Đất đai năm 2024.