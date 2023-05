Cận cảnh "lá phổi xanh" phía Tây Nam Hà Nội vẫn "ngủ quên trên giấy"

Công viên Chu Văn An xây dựng dở dang, bỏ hoang thành bãi tập xe, nơi trồng rau (Video: Hà Phong).

Theo tìm hiểu của Dân trí, công viên Chu Văn An được phê duyệt quy hoạch bởi Sở quy hoạch - Kiến trúc và UBND huyện Thanh Trì vào ngày 20/8/2009, đồng thời cũng chính thức công bố Quy hoạch chi tiết 1/500 khu tưởng niệm nhà giáo, danh nhân Chu Văn An. Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và công viên Chu Văn An (công viên Chu Văn An) được xây dựng trên địa phận xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Công viên Chu Văn An với tổng diện tích 90ha bao gồm 2 phân khu. Khu vực 1 là khu tưởng niệm, bao gồm các công trình tưởng niệm, bảo tàng, nơi hội thảo và các di tích liên quan cùng với Đình Ngoại, chùa Quang Ân, khu tưởng niệm sẽ tạo nên một quần thể công trình văn hóa, kiến trúc, di tích lịch sử truyền thống.

Khu vực 2 là nơi phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của nhân dân và khách du lịch, với cảnh quan môi trường trong lành. Tại đây có hệ thống hồ điều hòa, kênh dẫn nước (rộng trên 10ha); có các khu chức năng, công viên văn hóa cây xanh kết hợp với các công trình kiến trúc cảnh quan, dịch vụ du lịch...

Năm 2016, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội và UBND huyện Thanh Trì đưa công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, tỷ lệ 1/500. Khu tưởng niệm Chu Văn An thuộc địa giới hành chính xã Thanh Liệt, giáp khu chức năng đô thị Nam đường Vành đai 3, có tổng diện tích khoảng 55ha.

Công ty cổ phần Bitexco là đơn vị thực hiện dự án đường bao quanh công viên Chu Văn An dài khoảng 3,76km gồm một tuyến chính dài 2,5km với nền đường rộng 53,5m và một tuyến đường phụ dài 1,1km.

Theo đúng tiến độ được sửa đổi bổ sung thì công viên Chu Văn An sẽ được hoàn thành vào quý I/2020, một số hạng mục đường BT (xây dựng - chuyển giao) bao quanh công viên sẽ hoàn thành và bàn giao cho thành phố.

Tuy nhiên, hiện tại, công viên Chu Văn An mới chỉ làm xong phần tường bao xác định ranh giới và một số hạng mục đường bộ. Còn lại, đa phần diện tích đất vẫn bị bỏ trống, cỏ dại mọc um tùm và là nơi tập kết rác thải, phế liệu xây dựng.

Công viên Chu Văn An hiện chỉ mới được hoàn thiện một phần đường nội bộ. Nhiều trang thiết bị tại dự án đã hư hỏng, xuống cấp.

Hiện tại, công viên chỉ có lác đác người dân vào tập thể, dục, đạp xe vào ban ngày do hạ tầng chưa được hoàn thiện.

Một phần diện tích công viên, giáp các hồ nước được người dân tận dụng trồng cấy hoa màu.

Trong khu vực công viên cũng đang tồn tại nhiều sân bóng cỏ nhân tạo.

Bên cạnh đó, một phần diện tích khác trong công viên Chu Văn An còn đang bị trưng dụng thành bãi dạy lái xe. Đáng nói, bãi dạy lái xe này không có giấy phép nhưng đã hoạt động được 2 năm và không hề có sự can thiệp, xử lý của cơ quan chức năng.

Tại khu vực đất công viên Chu Văn An dọc đường Nguyễn Xiển - Xa La đang "mọc" lên hàng loạt cửa hàng bán cây cảnh, đồ gốm sứ.

Công viên chưa được hoàn thiện, hạ tầng chưa được kết nối, gây nhiều khó khăn trong việc đi lại của người dân.

Vị trí công viên Chu Văn An tại Thanh Trì (Hà Nội) (Ảnh: Google Map).