Xử lý nghiêm cán bộ thiếu trách nhiệm trong xử lý hồ sơ các dự án tồn đọng

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 138 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án tồn đọng kéo dài để triển khai ngay các dự án.

Công điện nêu, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát các dự án có khó khăn vướng mắc, tồn đọng kéo dài, nhanh chóng có giải pháp xử lý dứt điểm để triển khai ngay các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, không để lãng phí tài sản, tiền của nhà nước, doanh nghiệp, người dân và xã hội.

Ngày 11/4, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 751 về việc thành lập Ban chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban chỉ đạo 751).

Trong quá trình triển khai thực hiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã có nhiều chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan đã khẩn trương triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương, đơn vị lúng túng; chưa thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Ban chỉ đạo 751. Bên cạnh đó, một số đơn vị còn chưa làm hết trách nhiệm trong việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án thuộc phạm vi quản lý.

Thủ tướng yêu cầu không đùn đẩy trách nhiệm từ cơ quan này sang cơ quan khác, cấp này sang cấp khác (Ảnh minh họa: Tâm Nguyên).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các địa phương tổ chức quán triệt, thực hiện hiệu quả các chỉ đạo về việc tập trung giải quyết nhanh, có hiệu quả các dự án có khó khăn vướng mắc, tồn đọng kéo dài tới từng cán bộ trong cơ quan, tổ chức. Không đùn đẩy trách nhiệm từ cơ quan này sang cơ quan khác, cấp này sang cấp khác.

Các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát toàn diện, cập nhật thông tin, danh mục đầy đủ các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trong phạm vi quản lý và chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ, chính xác về nội dung, thông tin theo yêu cầu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban chỉ đạo 751.

Các đơn vị, địa phương thành lập tổ công tác về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án do các đồng chí lãnh đạo làm tổ trưởng báo cáo về Ban Chỉ đạo 751. Tổ công tác chịu trách nhiệm xử lý dứt điểm các vướng mắc đã đảm bảo cơ sở pháp lý để giải quyết theo thẩm quyền; không để phát sinh sai phạm mới; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm giải quyết vướng mắc của dự án.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện, không để xảy ra việc xử lý sai phạm đã tồn tại lại phát sinh thêm sai phạm mới khác; không để xảy ra vi phạm, thất thoát, lãng phí trong thực hiện dự án trong phạm vi quản lý.

Các đơn vị, địa phương có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ tài liệu, dữ liệu không để thất lạc, mất hồ sơ, tài liệu liên quan đến các dự án khi tiến hành hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã. Đồng thời, xử lý nghiêm những cán bộ thiếu trách nhiệm trong xử lý hồ sơ công việc liên quan tới các dự án có khó khăn vướng mắc, tồn đọng kéo dài.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 751) tiếp tục nghiên cứu, rà soát, xây dựng nội dung, biểu mẫu, trường thông tin, số liệu tại Hệ thống cơ sở dữ liệu 751 theo hướng bảo đảm khoa học, thống nhất, đầy đủ thông tin; đơn giản hóa, dễ dàng thực hiện khai báo và dễ khai thác sử dụng.

Đồng thời, Bộ này khẩn trương có văn bản hướng dẫn các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương cập nhật thông tin tại Hệ thống cơ sở dữ liệu 751 theo hướng thống nhất theo tinh thần rõ thông tin, rõ lĩnh vực, rõ vướng mắc, rõ giải pháp đề xuất, rõ thẩm quyền, rõ thời gian.

Các đơn vị, UBND địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai; trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc kịp thời gửi báo cáo tới Bộ Tài chính để được hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.