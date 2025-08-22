Chủ tịch HoREA: Người trẻ phải thế chấp cả cuộc đời cho khoản vay mua nhà

Sáng nay (22/8), tọa đàm "Mua nhà trả góp bằng lương" được báo Tuổi trẻ tổ chức với sự tham gia của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp.

Nói về chủ đề này, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) - đề cập thời gian qua, các gói vay mua nhà cho người trẻ trong 35 năm nhưng chỉ ổn định lãi suất vay trong 12 tháng, cao nhất 3 năm, sau đó thả nổi. Điều này khiến người trẻ không dám vay vì tương lai bất định.

Ông Châu nhấn mạnh khi tạo lập nhà ở, người trẻ phải thế chấp cả cuộc đời cho khoản vay kéo dài trong nhiều năm. Ông mong ngân hàng "thoáng" hơn trong việc cho người trẻ vay mua nhà.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA mong ngân hàng "thoáng" hơn với người trẻ mua nhà (Ảnh: BTC).

Chủ tịch HoREA cũng nêu vấn đề vướng mắc của người trẻ khi mua nhà bằng lương. Đó là nguồn tiền tiết kiệm được hàng tháng không cao, một năm có thể tiết kiệm được 100 triệu đồng thì cũng phải mất 20 năm mới có thể mua nhà. Để tiết kiệm được số này, người trẻ phải tiết kiệm mọi thứ và rất mệt mỏi.

Trong khi đó, các quy định về thu nhập chịu thuế và giảm trừ với người phụ thuộc còn thấp. Ông Châu đề xuất tăng ngưỡng thu nhập chịu thuế lên 18-20 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ với người phụ thuộc lên 7-7,5 triệu đồng/tháng để người trẻ có điều kiện tiết kiệm.

Tuy nhiên, khi có tiền thì người trẻ lại không có nhà để mua. Chủ tịch HoREA chỉ ra nửa đầu năm, nguồn cung sơ cấp tại TPHCM cũ đạt hơn 3.000 căn, giảm mạnh so với con số 43.000 căn của năm 2017. Từ năm 2021 đến nay, TPHCM không có dự án nhà ở xã hội mới. Một số dự án khởi công năm 2022 thì bị "đứng hình" vì nhiều lý do khách quan khác nhau.

Nguồn cung nhà ở giá rẻ là vấn nạn lớn nhất của thị trường hiện nay và đang dần được tháo gỡ pháp lý. Ông Châu cho rằng khi được khơi thông, nguồn cung gia tăng, giá nhà đương nhiên sẽ giảm và người trẻ có cơ hội để tiếp cận nhà vừa túi tiền.

Các chuyên gia, đại diện ngân hàng cho rằng người trẻ hoàn toàn có khả năng mua nhà trả góp bằng lương, khi thu nhập ổn định, có tích lũy hoặc được hỗ trợ tài chính từ người thân, sau đó vay ngân hàng và trả dần theo năm.

Ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch Nam Long - nói Việt Nam đang trong quá trình đô thị hóa cao, nhu cầu an cư ngày càng tăng. Việc mua nhà bằng lương có thể người Việt chưa quen nhưng là điều bình thường với thế giới. Ông tin thế hệ trẻ có thể phù hợp với điều mới mẻ này, khi chính sách hợp tác giữa chủ đầu tư và ngân hàng đang ngày càng chặt chẽ hơn.

Đưa ra lời khuyên, chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển nói người trẻ chỉ nên tính việc mua nhà sau 3 năm làm việc và có công việc ổn định. Việc mua nhà trả góp bằng lương thích hợp với gia đình trẻ, 2 vợ chồng việc ổn định, chuẩn bị có con hoặc đã có con nhỏ.

Đặc biệt, người trẻ phải biết chấp nhận sống tiết kiệm, ít nhất trong 5 năm. Đồng thời, người trẻ cần xác định mua nhà ở còn có thể kết hợp đầu tư, bởi giá căn hộ có thể gia tăng theo thời gian.

Ông Hiển cũng nói thêm, nhiều người trẻ còn tâm lý chần chừ, ái ngại với việc vay ngân hàng và ngại áp lực trả nợ. Tuy nhiên, trên thực tế, các ngân hàng đã bắt đầu nhìn thấy nhu cầu thật của thị trường, khi người mua nhà có thể tạo lập nhà ở rồi kết hợp cho thuê.

Đồng thời, lãi suất cho vay cũng được điều tiết hợp lý, ở mức 7-8% và khó có thể tăng cao. Chuyên gia khuyên khách hàng cần vượt qua "bẫy tâm lý" để tiếp cận ngân hàng và sở hữu được căn nhà mơ ước.