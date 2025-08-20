TPHCM lên kế hoạch đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác đấu giá 3.790 căn hộ chung cư thuộc lô R1, R2, R3, R4, R5 tại phường An Khánh. Những căn hộ này sẽ được đấu giá với mục đích nhà ở thương mại.

UBND TPHCM yêu cầu công tác đấu giá 3.790 căn hộ nói trên cần bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy UBND TPHCM và UBND TPHCM.

Việc đấu giá cần cân đối giữa kế hoạch thực hiện dự án của nhà đầu tư với tiến độ xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TPHCM (cơ quan thường trực Tổ Công tác đấu giá) cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đấu giá.

Khu tái định cư sắp được bán đấu giá tại Thủ Thiêm (Ảnh: Nam Anh).

Sở NN&MT cũng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan thực hiện thủ tục lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị lập chứng thư định giá đất để xác định giá khởi điểm để đấu giá; ký hợp đồng mua bán tài sản với người trúng đấu giá; hướng dẫn người trúng đấu giá thanh toán tiền mua tài sản và xuất hóa đơn bán tài sản công; nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước Khu vực II; hướng dẫn và thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; cập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định cho người trúng đấu giá.

Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp lập, trình UBND TPHCM ban hành quyết định bán tài sản công; tổ chức bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố sẽ tổ chức, lựa chọn và ký hợp đồng thuê tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc bán đấu giá tài sản công theo quy định.

Trước đó, Chủ tịch UBND TPHCM đã chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về việc tiếp tục đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại Thủ Thiêm, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đấu giá để tránh lãng phí.

Về hiện trạng, 3.790 căn hộ tái định cư này đang bị bỏ trống. Số căn hộ này từng được TPHCM kêu gọi đầu tư theo chương trình xây dựng 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Sau khi hoàn thành xây dựng khoảng 8.500 căn hộ, TPHCM xác định lại nhu cầu tái định cư và cân nhắc khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư... từ đó thống nhất chỉ giữ lại 2.924 căn hộ để bố trí tái định cư, đồng thời cho phép bán đấu giá 3.790/5.626 căn để thu hồi vốn Nhà nước