4 tuyệt chiêu biến sàn nhà thành "vũ khí" nới rộng không gian

Khi nghĩ đến việc nới rộng một căn phòng, chúng ta thường dồn hết sự chú ý lên những bức tường hay các món đồ nội thất. Nhưng các chuyên gia thiết kế hàng đầu lại tiết lộ một bí mật quyền năng hơn, đó là sàn nhà.

Trong thiết kế nội thất, sàn nhà không chỉ đơn thuần là nơi bạn đặt chân mà nó là tấm canvas lớn nhất, nền tảng cho mọi phong cách, mọi câu chuyện mà căn phòng muốn kể. Và ngày càng nhiều kiến trúc sư, nhà thiết kế đã tận dụng tối đa yếu tố này để giải quyết bài toán "không gian chật hẹp".

Ali Childs, nhà thiết kế tài năng từ Studio Alexandra, khẳng định: "Sàn nhà có thể âm thầm làm rất nhiều việc để mở rộng không gian bên trong".

Không còn là câu chuyện về xu hướng, đây còn là một nghệ thuật đánh lừa thị giác. Bằng cách lựa chọn và sắp đặt thông minh, sàn nhà có thể “kéo dãn” các chiều không gian, mang lại sự thoáng đãng bất ngờ.

Để phòng trông rộng và thoáng hơn, thay vì chỉ nghĩ đến màu sơn hay cách bày trí nội thất, hãy nhớ rằng chìa khóa thật sự lại nằm ở sàn nhà (Ảnh: Getty).

4 quy tắc cốt lõi dưới đây đã được các chuyên gia đúc kết.

Chọn vật liệu liền mạch, "phi truyền thống"

Khi nói đến sàn, bạn thường nghĩ đến gạch, gỗ, hay thảm. Nhưng để tạo hiệu ứng không gian mở rộng tối đa, hãy nghĩ đến các vật liệu liền mạch, ít mối nối. Sàn bê tông mài chính là lựa chọn yêu thích của nhiều kiến trúc sư hiện đại. Stephen Nash, nhà thiết kế từ All&Nxthing, London chia sẻ: "Chúng tôi thường chọn sàn bê tông bởi nó trải dài liên tục, không bị gián đoạn. Chính sự liền lạc ấy giúp không gian như được mở rộng hơn, dài hơn".

Nếu bạn vẫn yêu thích gạch ốp, hãy chọn loại gạch có kích thước lớn nhất có thể. Càng ít đường ron (mối nối), không gian càng liền mạch. Romanos Brihi, đồng sáng lập Studio Vero, cho biết: "Ít đường nối hơn đồng nghĩa với ít điểm chia cắt thị giác hơn. Một tấm gạch đá cẩm thạch lớn có thể tạo cảm giác sang trọng, thống nhất và mở rộng đáng kể".

Sàn bê tông với bề mặt liền mạch, nhẵn mịn có thể khiến không gian trông rộng rãi hơn (Ảnh: Ben Waterhouse).

Bề mặt nhám mờ vượt trội bề mặt bóng

Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng sàn nhà bóng loáng sẽ phản chiếu ánh sáng và làm phòng rộng hơn. Thực tế, bề mặt nhám mờ (matte) mới là lựa chọn tối ưu. Nhà thiết kế Isabel Fernandez giải thích: "Bề mặt sáng, nhám giúp ánh sáng tán đều, dịu mắt, không gây chói lóa. Ánh sáng lan tỏa khắp phòng tạo cảm giác không gian liên tục, dễ dàng quét qua mọi góc nhìn, từ đó mở rộng tầm mắt".

Ngược lại, gạch bóng thường phản chiếu ánh sáng theo hướng cố định, gây chói và "cắt" mắt nhìn, làm cho không gian trở nên lộn xộn và thiếu chiều sâu. Vì vậy, thay vì chạy theo sự lấp lánh, hãy chọn sự tinh tế của các bề mặt nhám mờ. Chúng mang lại cảm giác ấm áp, sang trọng và hiệu quả hơn hẳn trong việc "đánh lừa" thị giác.

Đối với sàn gỗ, hãy ưu tiên các loại gỗ có tông màu sáng tự nhiên như gỗ sồi châu Âu, tần bì và được xử lý bề mặt mờ. Kẻ thù của không gian thoáng đãng chính là sàn gỗ màu tối. Chúng hấp thụ ánh sáng, tạo cảm giác nặng nề và có xu hướng "kéo" các bức tường lại gần nhau hơn.

Bề mặt nhám mờ lại khuếch tán ánh sáng một cách nhẹ nhàng, giúp mắt dễ dàng bao quát toàn bộ không gian (Ảnh: Breton Avorio).

Hướng đi của họa tiết là chìa khóa

Cách bạn lát sàn không chỉ để trang trí, nó còn là một thủ thuật định hướng không gian đầy quyền năng. Những kiểu lát cầu kỳ như xương cá (herringbone) tuy đẹp mắt nhưng lại tạo ra quá nhiều đường nét giao nhau, khiến thị giác bị rối và không gian có cảm giác bị thu nhỏ. Thay vào đó, cách lát thẳng song song đơn giản với những tấm ván dài luôn là lựa chọn an toàn và hiệu quả nhất.

Việc lát sàn theo chiều dài của căn phòng sẽ tạo ra những đường dẫn tự nhiên, kéo ánh nhìn đi xa hơn và tạo ảo giác về chiều sâu.

Tuy nhiên, có một chiêu thức đặc biệt dành cho những khu vực hẹp như hành lang. Chuyên gia Lee Thornley tiết lộ, việc lát sàn theo đường chéo sẽ đánh lạc hướng mắt khỏi các đường biên song song của bức tường, khiến não bộ lầm tưởng rằng không gian được mở rộng ra hai bên.

Những tấm ván gỗ dài, thẳng có thể kéo dài không gian, khiến căn phòng trông rộng rãi hơn (Ảnh: Timberwise).

Sức mạnh "ăn gian" của bảng màu

Cuối cùng, không thể bỏ qua quy tắc cơ bản nhưng luôn hiệu quả về màu sắc. Các gam màu sáng và trung tính như kem, be hay xám nhạt luôn là "vũ khí" trong việc mở rộng không gian. Chúng phản chiếu ánh sáng tối đa, mang lại sự nhẹ nhàng và thoáng đãng. Ngược lại, những gam màu tối sẽ hút sáng, tạo ra một không gian ấm cúng hơn nhưng đồng thời cũng khiến nó trông chật chội hơn.

Nguyên tắc này cũng áp dụng triệt để với thảm trải sàn. Việc sử dụng thảm phủ kín từ tường tới tường sẽ tạo ra một bề mặt đồng nhất, hiệu quả hơn nhiều so với một tấm thảm nhỏ tạo ra đường viền thị giác không cần thiết.

Sàn nhà màu sáng, trung tính luôn là "vũ khí" để mở rộng không gian (Ảnh: The Spruce).

Biến đổi một không gian nhỏ hẹp không cần đến những giải pháp “đao to búa lớn” mà bí quyết nằm ở sự tinh tế trong việc lựa chọn và kết hợp các yếu tố của sàn nhà. Từ màu sắc, kết cấu bề mặt, kích thước vật liệu cho đến cách lát sàn, mỗi chi tiết đều đóng vai trò quan trọng.

Khi được kết hợp hài hòa, sàn nhà không chỉ là nền móng mà còn là "người hùng thầm lặng", biến không gian nhỏ hẹp trở nên rộng rãi, thoáng đãng và dễ chịu hơn bao giờ hết.