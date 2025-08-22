Mẹo chọn rèm cửa phù hợp với không gian sống

Rèm cuốn: Gọn gàng, hiện đại và linh hoạt

Rèm cuốn mang đến vẻ đẹp tối giản, phù hợp với những ngôi nhà phong cách hiện đại. Loại rèm này có chất liệu đa dạng, hoa văn đến khả năng lọc sáng hay chắn sáng hoàn toàn.

Ưu điểm của loại rèm này là có thể lắp âm tường để tạo cảm giác gọn gàng, hoặc lắp nổi giúp che khuyết điểm khung cửa và tăng tính trang trí. Nhiều gia đình hiện nay chuộng rèm đôi gồm một lớp chắn sáng và một lớp lọc sáng.

Kiểu rèm cuốn này vừa giúp tận dụng ánh sáng ban ngày vừa đảm bảo riêng tư vào ban đêm. Tuy nhiên, rèm cuốn thường bị nhận xét là hơi đơn điệu nếu đặt trong không gian cần vẻ mềm mại, lãng mạn.

Rèm Roman: Sang trọng và tinh tế cho không gian nhỏ

Khác với rèm cuốn, rèm Roman xếp thành từng nếp gấp mềm mại khi kéo lên, tạo cảm giác sang trọng và duyên dáng. Loại rèm này được ưa chuộng trong phòng làm việc, phòng ngủ hoặc những không gian nhỏ như cửa sổ hành lang, cửa sổ phòng tắm.

Rèm Roman có nhiều chất liệu như cotton, linen, polyester, vừa chắn sáng vừa cách nhiệt tùy độ dày. Tuy nhiên, loại rèm này có nhược điểm là dễ bám bụi và khó vệ sinh hơn, đồng thời chi phí cũng cao hơn rèm cuốn.

Phòng khách sử dụng rèm vải 2 lớp (Ảnh: Decorilla).

Mành ngang và mành dọc: Tiện dụng nhưng cần được vệ sinh thường xuyên

Mành ngang với các lá gỗ, nhôm hoặc nhựa có thể xoay linh hoạt, giúp điều chỉnh ánh sáng dễ dàng. Mành làm từ chất liệu nhựa PVC hoặc gỗ công nghiệp phủ chống ẩm đặc biệt phù hợp cho nhà bếp, phòng tắm. Tuy nhiên, bạn cần phải lau chùi thường xuyên những lá rèm vì bụi dễ bám vào các khu vực này.

Trong khi đó, mành dọc thích hợp với cửa kính lớn hoặc cửa trượt, giúp không gian cao và rộng hơn. Điểm trừ của kiểu mành này là có thể gây ra tiếng ồn khi có gió lùa.

Rèm tổ ong: Giải pháp cách nhiệt và chống ồn hiệu quả

Rèm tổ ong có thiết kế hình lục giác chứa các khoảng không khí, giúp cách nhiệt vượt trội và giảm tiếng ồn từ bên ngoài, là lựa chọn tuyệt vời cho gia đình ở khu phố đông đúc hoặc có cửa sổ nhìn ra đường lớn. Một điểm cộng khác là loại rèm này có thể gắn được động cơ, điều khiển từ xa, khá phù hợp cho cửa sổ trần cao.

Tuy nhiên, giá của rèm tổ ong cao hơn so với các loại mành thông thường và việc vệ sinh các khe lục giác cũng không đơn giản.

Rèm vải: Mềm mại, đa dạng và dễ tạo điểm nhấn

Rèm vải được chia thành 3 loại chính gồm rèm voan mỏng, rèm cản sáng một phần và rèm chắn sáng hoàn toàn. Rèm voan tạo cảm giác lãng mạn, ánh sáng lọc qua dịu nhẹ, phù hợp phòng khách hoặc phòng đọc sách. Rèm chắn sáng hoàn toàn thường dùng trong phòng ngủ, giúp cách nhiệt và giảm tiếng ồn.

Nhiều gia đình hiện nay chuộng lắp rèm 2 lớp gồm một lớp vải voan và chắn sáng để vừa có ánh sáng ban ngày, vừa riêng tư buổi tối. Nhược điểm của kiểu rèm này là chi phí cao nếu chọn vải tự nhiên như linen. Ngoài ra, việc giặt giũ cũng đòi hỏi công sức hơn so với các loại khác.

Cửa chớp: Lựa chọn bền đẹp cho không gian ven biển

Cửa chớp thường mang phong cách mộc mạc, gần gũi và rất bền. Chúng được làm từ gỗ, nhôm hoặc nhựa PVC lõi nhôm - chống ẩm tốt và phù hợp khí hậu nóng ẩm như Việt Nam. Các lá có thể điều chỉnh nhiều góc khác nhau, giúp kiểm soát ánh sáng và độ riêng tư dễ dàng.

Dù chi phí ban đầu cao hơn so với rèm cuốn hay mành ngang nhưng cửa chớp có tuổi thọ hàng chục năm. Điểm trừ duy nhất của loại cửa này là cần đo đạc chuẩn xác vì thường được làm theo kích thước riêng cho từng khung cửa.

Tóm lại, trước khi quyết định chọn loại rèm nào, bạn nên xác định rõ nhu cầu. Bạn cần che nắng hoàn toàn hay chỉ làm dịu ánh sáng? Bạn muốn không gian sang trọng hay gọn gàng hiện đại?

Nếu ở chung cư đông dân, rèm chắn sáng hoặc dày sẽ giúp tăng riêng tư. Nếu cửa sổ nhà bạn ở hướng Tây, bạn cần rèm dày hoặc mành chắn sáng để giảm nhiệt. Với không gian ẩm như bếp, phòng tắm, mành nhựa PVC là hợp lý hơn vải.