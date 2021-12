3 dự án căn hộ có giá siêu đắt đỏ ở Thủ Thiêm

Những ngày qua, giá đất tại Khu đô thị Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) đang khiến dư luận xôn xao vì một số lô đất ở đây được bán đấu giá với giá cao ngất ngưởng. Hiện tại, đang có 3 dự án căn hộ có giá siêu đắt đỏ ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang gấp rút về đích.

Dự án Empire City hay còn có tên khác là Khu phức hợp tháp quan sát, tọa lạc tại Khu chức năng số 2b, Khu đô thị Thủ Thiêm (TP Thủ Đức).

Empire City là dự án nằm giữa khu phức hợp Eco Smart City (Khu 2a), Khu phức hợp thể thao, giải trí (Khu 2c) và có mặt giáp công viên ven sông Sài Gòn.

Được triển khai cách đây 5 năm, dự án Empire City nằm dọc theo trục đường Mai Chí Thọ, kề bên hầm Thủ Thiêm và ven sông Sài Gòn với vị trí được đánh giá là lõi trung tâm Thủ Thiêm. Dự án có quy mô 15 ha với tổng kinh phí khoảng 1,2 tỷ USD.

Dự án được triển khai xây dựng từ năm 2016 và dự kiến hoàn thành vào năm 2022 theo 4 giai đoạn.

Empire City được thiết kế có 3.787 căn hộ cao cấp, khách sạn, văn phòng, khu bán lẻ và tòa tháp phức hợp cao 86 tầng (sau khi đi vào hoạt động đây sẽ là tháp quan sát cao nhất TPHCM).

Công trình tháp quan sát 86 tầng là điểm nhấn cao nhất cho dự án và toàn Khu đô thị mới Thủ Thiêm, có hướng nhìn chính về sông Sài Gòn và trung tâm hiện hữu Quận 1.

Hiện tại, dự án đã hoàn thiện giai đoạn một gồm 2 cụm tháp là MU4 và MU7, cao từ 7 đến 35 tầng. Sau khi hoàn thiện, 2 cụm tháp sẽ cung cấp gần 1.000 căn hộ có diện tích 50 - 170 m2.

Phân khu MU 11 cũng đã gần như hoàn thiện phần thô, phân khu MU 8 đang triển khai. Giá bán căn hộ tại dự án Empire City hiện đang dao động từ 6.000 - 9.300 USD/m2 (tương đương khoảng 140 - 210 triệu đồng/m2).

Nằm cách đó hơn 1 km là dự án Metropole Thủ Thiêm, đây là dự án có vị trí đắc địa không kém khi nằm sát đại lộ vòng cung, kế bên bờ sông Sài Gòn, được kết nối trực tiếp với trung tâm Quận 1 thông qua cầu Thủ Thiêm 2.

Metropole Thủ Thiêm nằm tại khu đất 1.16 và 1.17, thuộc Khu chức năng số 1 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự án Metropole Thủ Thiêm có quy mô gần 7,6 ha, do Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát làm chủ đầu tư và nhà phát triển là SonKim Land với mức đầu tư dự kiến gần 7.500 tỷ đồng.

Metropole Thủ Thiêm được thiết kế với các khu căn hộ hạng sang, khu ẩm thực, thương mại cao cấp và văn phòng, được chia thành 4 phân khu: The Galleria Residence, The Crest Residence, The Branded Residence, The Opera Residence.

Giai đoạn 1 của dự án với tên gọi The Galleria Residences bao gồm 3 tòa tháp 12 tầng với 486 căn hộ. Dự kiến khi hoàn thiện sẽ cung cấp ra thị trường hơn 1.021 căn hộ và khoảng 100.000 m2 văn phòng cho thuê.

Theo tìm hiểu, giá bán căn hộ tại dự án The Metropole Thủ Thiêm thấp nhất là từ hơn 4.000 USD/m2 và cao nhất là khoảng gần 8.000 USD/m2.

Cách đó khoảng 800 m về hướng chân cầu Thủ Thiêm 1 là dự án căn hộ The River Thủ Thiêm, tọa lạc tại hai lô đất 3-15 và 3-16, nằm ngay đầu Đại Lộ Vòng Cung.

Dự án do City Garden (một thành viên của Refico) hợp tác cùng Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TPHCM (CII) phát triển.

Với tổng vốn đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng. Dự án có quy mô khoảng 3,5 ha, có vị trí "vàng" khi nằm ngay góc đường Nguyễn Cơ Thạch và chân cầu Thủ Thiêm 1.

Hướng Tây kết nối với quận Bình Thạnh qua cầu Thủ Thiêm 1, phía Đông nối thẳng tới khu đô thị Sala bằng đường Nguyễn Cơ Thạch.

Dự án gồm 6 tòa cao 12 - 24 tầng, dự kiến cung cấp cho thị trường khoảng 1.140 căn hộ. Giai đoạn một của dự án tại lô đất 3-15 có diện tích 1,5 ha gồm 3 khối tháp cao 18 tầng với tổng số 525 căn hộ diện tích từ 57 - 185 m2.

The River Thủ Thiêm được thiết kế các loại hình sản phẩm như: Căn hộ hạng sang (Luxury Apartment), căn hộ biệt thự trên không (Pool Villas), căn hộ sân vườn (Penthouse, Duplex) và căn hộ thương mại (Shophouse).

Hiện tại, dự án này đã cơ bản hoàn thiện phần thô, các đơn vị thi công đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công. Giá bán của dự án hiện đang giao dịch trên thị trường khoảng hơn 6.000 USD/m2 chưa bao gồm thuế và phí bảo trì.