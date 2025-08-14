Ông Trần Hùng Huy góp tiếng nói của doanh nghiệp Việt Nam trên diễn đàn khu vực APEC

Phiên thảo luận diễn ra với chủ đề “Xây dựng hệ thống bền vững thích ứng với biến động nhân khẩu học”. ACB được mời tham dự và phát biểu tại diễn đàn đối thoại công - tư của APEC, nơi hội tụ các nhà hoạch định chính sách, học giả và doanh nghiệp đến từ 21 nền kinh tế thành viên.

Với dấu mốc này, ACB khẳng định vai trò là tiếng nói tiên phong của doanh nghiệp Việt Nam trên diễn đàn APEC, không chỉ thích ứng, mà còn chủ động dẫn dắt những chuyển đổi vì một tương lai bền vững, nhân văn và toàn diện.

Ông Trần Hùng Huy phát biểu tại phiên thảo luận của APEC Public‑Private Dialogue (Ảnh: ACB).

“Biến động nhân khẩu học không còn là chuyện tương lai”

APEC PPD là chuỗi đối thoại nhằm kết nối khu vực công, khối doanh nghiệp và giới học thuật để cùng bàn thảo, xây dựng giải pháp cho các thách thức chung của khu vực. Năm 2025, PPD diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức cao cấp SOM3 tại Hàn Quốc, tập trung vào hai chủ đề lớn: ứng phó với biến động nhân khẩu học và hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Phiên thảo luận có sự tham dự của các giáo sư, chuyên gia hàng đầu khu vực từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan (Ảnh: ACB).

Trong phần thảo luận, Chủ tịch ACB nhấn mạnh rằng biến động nhân khẩu học không còn là một xu hướng ở tương lai xa, mà đang trực tiếp định hình kinh tế - xã hội Việt Nam. ACB nhận thấy tác động này rõ rệt ở ba lĩnh vực then chốt: thị trường lao động với lực lượng làm việc giảm và nhu cầu kỹ năng mới gia tăng; giáo dục với yêu cầu học tập suốt đời; và tài chính với những thay đổi trong hành vi tiết kiệm, vay vốn và đầu tư.

Ông cho rằng thay vì chỉ ứng phó, các tổ chức tài chính có thể chủ động nắm bắt cơ hội, trở thành động lực thúc đẩy chuyển đổi thông qua phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, mở rộng tài chính bao trùm nhờ đổi mới số và tích hợp giáo dục tài chính vào các nền tảng dịch vụ.

Chương trình diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức cao cấp SOM3 tại Hàn Quốc (Ảnh: ACB).

Bên cạnh đó, ông Trần Hùng Huy đưa ra quan điểm rằng hệ thống tài chính cần được thiết kế không chỉ cho chu kỳ kinh tế mà cho cả vòng đời của mỗi người. Điều này đồng nghĩa với việc đồng hành cùng khách hàng từ giai đoạn học tập, khởi nghiệp, phát triển sự nghiệp cho tới khi nghỉ hưu, thông qua các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp phù hợp từng giai đoạn.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò kết nối của ngân hàng giữa khu vực công và tư, thông qua tài trợ tái đào tạo kỹ năng, hỗ trợ các lợi ích an sinh di động và đầu tư vào những lĩnh vực tăng trưởng bao trùm như năng lượng xanh, doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo và kinh tế nông thôn như cách mà ACB đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện.

Từ góc độ hợp tác khu vực, ông Huy đề xuất APEC có thể gia tăng hiệu quả bằng cách hài hòa tiêu chuẩn định danh số, công nhận kỹ năng giữa các nền kinh tế, và chia sẻ mô hình thành công trong giáo dục tài chính, từ đó thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới để cùng ứng phó với các thách thức nhân khẩu học.

Ngân hàng: Cầu nối của hệ sinh thái phát triển

Tham gia và phát biểu tại APEC PPD, ACB không chỉ chia sẻ góc nhìn thực tiễn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, mà còn đóng góp cách tiếp cận dài hạn để thích ứng với biến động xã hội.

Sự tham gia của ACB cũng gửi đi thông điệp rằng các ngân hàng không chỉ đóng vai trò cung cấp vốn, mà còn là hạ tầng kết nối giúp biến chính sách thành hành động cụ thể. Trong bối cảnh Việt Nam và nhiều nền kinh tế APEC đang bước vào giai đoạn dân số già hóa và dịch chuyển lao động, ngân hàng trở thành điểm giao thoa giữa khu vực công - tư, giúp thúc đẩy các giải pháp tài chính bao trùm, nâng cao kỹ năng và mở rộng cơ hội phát triển cho mọi thế hệ.

Trong thời gian qua, ACB cũng liên tục cho thấy nhiều nỗ lực trong việc kết nối công - tư, hiện thực hóa các chính sách như Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.

Ngân hàng đã ký kết hợp tác chiến lược với Đại học Quốc gia TPHCM nhằm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững, triển khai gói tín dụng ưu đãi trị giá 40.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, phát triển bền vững và mở rộng thị trường. Những hoạt động này không chỉ góp phần thúc đẩy thực thi chính sách mà còn khẳng định vai trò của ACB trong việc đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp để phát triển kinh tế đất nước.

Đây cũng là minh chứng cho định hướng chiến lược của ACB trong việc tích hợp ESG vào hoạt động kinh doanh, coi đó không phải là một trào lưu, mà là văn hóa vận hành cốt lõi, nơi ngân hàng đồng hành cùng cộng đồng bằng sự lắng nghe và cam kết hành động thực chất nhằm kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng.

Để tìm hiểu chi tiết về các chương trình dành tại ACB, khách hàng truy cập tại đây hoặc đến các chi nhánh/phòng giao dịch ACB gần nhất hoặc liên hệ qua số điện thoại: 028 38 247 247.