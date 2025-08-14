Chồng mất vì tai nạn, người phụ nữ nghèo gồng gánh nuôi 5 con

"Anh kêu gắng làm năm nay mua bộ cửa thế mà anh bỏ mẹ con em!"

Những ngày cuối tháng 7, phóng viên tìm về căn nhà cấp 4 nằm cạnh bên cánh rừng tràm của vợ chồng chị Huỳnh Thị Ngọc Vân (35 tuổi, ngụ ấp Cây Xoài, xã Tân An, Đồng Nai).

Chị Vân là vợ của công nhân Nguyễn Long Sang, nạn nhân tử vong do ngộ độc khí CO khi đang làm việc tại một công ty gạch men trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu (cũ, nay là xã Tân An).

Chị Vân và 5 người con mới mồ côi bố (Ảnh: Hoàng Bình).

Sau khi lo xong hậu sự cho chồng ở quê nội tại huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương cũ), chị Vân cùng với 5 người con trở về căn nhà cấp 4 lụp xụp của hai vợ chồng tại xã Tân An (Đồng Nai).

Có lẽ nỗi đau, sự mất mát quá lớn trước sự ra đi của chồng khiến chị Vân suy sụp, bơ phờ. Đây là cú sốc, nỗi đau quá lớn với người phụ nữ 35 tuổi với trách nhiệm gồng gánh nuôi 5 người con, trong đó người con trai đầu năm nay 14 tuổi bị thiểu năng trí tuệ.

Ngồi thất thần trong căn nhà trống, chị Vân tâm sự: "Vợ chồng cưới nhau 15 năm, giai đoạn đầu chúng tôi sống ở huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương cũ. Từ khi sinh cháu thứ 2, vợ chồng về ngoại ở Đồng Nai sống. Công việc thu nhập không cao lại lo cho con ăn học nên gia đình luôn khó khăn.

Chồng trước đây đi phụ hồ, sau thấy công việc không ổn định nên anh xin vào công ty gạch men làm công nhân. Từ khi vào làm công nhân, chồng có lương 7-8 triệu đồng/ tháng, công việc ổn định hơn làm tự do. Hai vợ chồng một tháng làm cũng hơn 10 triệu đồng, đủ lo cho các con".

Tuy nhiên, làm công nhân tại khu công nghiệp vật liệu xây dựng Tân An hơn 1 năm thì anh Sang gặp tai nạn, không may qua đời. Anh Sang mấy năm nay là lao động chính trong gia đình, làm lụng vất vả nuôi 5 người con ăn, học. Sự ra đi đột ngột của anh Sang để lại người vợ thường xuyên đau ốm cùng những người con trong độ tuổi ăn, tuổi học.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chị Huỳnh Thị Ngọc Vân (Ảnh: Hoàng Bình).

Trong căn nhà cấp 4 do chính tay người chồng quá cố tự xây cất chưa hoàn thiện, chị Vân nhìn các con mà rướm nước mắt. "Giờ chồng mất rồi, tôi không biết làm gì để nuôi con. Anh kêu gắng làm năm nay mua bộ cửa thế mà anh bỏ mẹ con em", chị Vân đau buồn.

Căn nhà lụp xụp này xây được nhờ bà ngoại cho khoảng đất, hai vợ chồng mượn bạn bè ít tiền xây tạm sát vách nhà ngoại, số tiền mượn ấy giờ vẫn chưa trả xong nợ. Tường nhà vẫn chưa tô trát, còn nguyên những viên gạch thô. Căn nhà không có cửa, bên trong căn nhà trống trơn không có vật dụng giá trị ngoài chiếc tủ cũ do hàng xóm tặng.

"Vợ chồng tôi làm chừng nào nuôi con ăn, lo con học chứ cũng không mua sắm được gì trong nhà. Nhà có cái cửa mà mấy năm vẫn chưa có tiền sắm. Mùa mưa, nước tạt vào ướt hết cả nhà", chị Vân thổ lộ.

Sẽ đề xuất vào diện hộ nghèo

Chị Bồ Thị Vũ (hàng xóm chị Vân) chia sẻ, nhiều năm nay gia đình vợ chồng chị Vân rất khó khăn, cả nhà 7 người do anh Sang tự tay lo liệu. Chị Vân cũng đau ốm nên làm công nhân xưởng gỗ nhưng ngày làm ngày nghỉ, thu nhập bấp bênh. Gia đình hai bên nội ngoại cũng khó khăn, không giúp gì nhiều. Thời gian qua, dù khó khăn đến đâu, 2 vợ chồng chị Vân cũng cố gắng cho ba người con đầu đi học đầy đủ.

Ngay sau khi nhận tin, Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai cùng lãnh đạo công ty nơi anh Sang công tác đã đến thăm, động viên và hỗ trợ một phần kinh phí cho gia đình chị Vân. Đây là động thái hỗ trợ kịp thời của Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai nhằm giúp gia đình sớm vượt qua những khó khăn.

Bà Lê Thị Hồng, nguyên Trưởng ấp Cây Xoài, Chi bộ ấp Cây Xoài (xã Tân An) cho biết, gia đình vợ chồng chị Huỳnh Thị Ngọc Vân nhiều năm nay có hoàn cảnh rất khó khăn. Hai vợ chồng trẻ gồng gánh 5 người con, trong đó cháu đầu học lớp 9 bị bệnh thiểu năng trí tuệ.

Cả hai vợ chồng đều làm công nhân tại địa phương. Anh Sang là lao động chính trong nhà, giờ anh mất đột ngột khiến cuộc sống chị Vân và 5 người con nhỏ chắc chắn gặp nhiều khó khăn.

Chồng mất đột ngột, gánh nặng nuôi 5 người con nhỏ đặt lên vai chị Vân (Ảnh: Hoàng Bình).

“Chúng tôi sẽ họp lại và đề xuất hộ gia đình chị Vân được xét hộ nghèo để hưởng thêm các chính sách của Nhà nước. Các đoàn thể của địa phương cũng sẽ quan tâm, hỗ trợ và kêu gọi thêm các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho gia đình chị Vân, đặc biệt không để các cháu phải bỏ học giữa chừng”, bà Lê Thị Hồng chia sẻ thêm.