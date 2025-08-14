Bitcoin xô đổ kỷ lục 124.000 USD

Thị trường tài chính toàn cầu vừa chứng kiến một cột mốc lịch sử vào rạng sáng 14/8 (giờ Việt Nam). Bitcoin (BTC), đồng tiền số lớn nhất thế giới, đã chính thức phá vỡ mọi kỷ lục trước đó, vươn lên chạm mốc 124.002,49 USD. Đỉnh cao mới này đã xô đổ kỷ lục cũ 123.205,12 USD được thiết lập vào ngày 14/7, xác lập một chương mới cho "vàng kỹ thuật số".

Sức nóng không chỉ tập trung ở bitcoin. Ether (ETH), đồng tiền lớn thứ hai, cũng không chịu kém cạnh khi tăng vọt lên 4.780,04 USD, mức giá cao nhất kể từ cuối năm 2021. Sự bùng nổ đồng loạt này đã đẩy tổng vốn hóa toàn bộ thị trường tiền điện tử vượt ngưỡng 4.180 tỷ USD, một con số khổng lồ so với mức 2.500 tỷ USD vào thời điểm ông Trump đắc cử tháng 11/2024.

Điều đáng chú ý là đà tăng của tiền số diễn ra song song với sự thăng hoa của thị trường chứng khoán Mỹ, với chỉ số S&P 500 liên tiếp đóng cửa ở mức kỷ lục. Sự đồng pha này cho thấy một tâm lý lạc quan và chấp nhận rủi ro đang lan tỏa mạnh mẽ, khi dòng vốn thông minh không ngần ngại chảy từ các cổ phiếu blue-chip truyền thống sang những tài sản kỹ thuật số đầy biến động.

Đồng tiền điện tử có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới tăng tới 0,9% trong phiên giao dịch sớm tại châu Á, đạt 124.002,49 USD, vượt đỉnh lịch sử từng lập hồi tháng 7 (Ảnh: Reuters).

Giải mã "cú hích kép": Chính trị và kinh tế vĩ mô

Đằng sau những con số ấn tượng là sự kết hợp của hai yếu tố mang tính quyết định, tạo thành một bệ phóng hoàn hảo cho bitcoin và thị trường tiền số.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã thực hiện đúng lời hứa tự nhận mình là "tổng thống của tiền điện tử". Một loạt các động thái pháp lý thân thiện đã được ban hành, tháo gỡ những rào cản và tạo ra một môi trường chưa từng có cho ngành công nghiệp này tại Mỹ.

Đạo luật quản lý Stablecoin: Việc thông qua một khung pháp lý rõ ràng cho các đồng tiền ổn định (stablecoin) neo theo USD đã gia tăng niềm tin và tính hợp pháp cho một phần quan trọng của hệ sinh thái.

Cải cách từ SEC: Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã có những động thái cải tổ quy định để phù hợp hơn, thay vì đối đầu với loại tài sản mới này.

Bước đi đột phá với quỹ hưu trí 401(k): Đáng chú ý nhất là sắc lệnh hành pháp được ký tuần trước, mở đường cho việc đưa tài sản kỹ thuật số vào các tài khoản hưu trí 401(k). Đây là một thay đổi mang tính cách mạng, có khả năng mở ra một kênh dẫn vốn khổng lồ và bền vững vào thị trường. Các gã khổng lồ quản lý quỹ như BlackRock và Fidelity, vốn đang vận hành các quỹ ETF tiền điện tử, sẽ là những người hưởng lợi lớn.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng cảnh báo về rủi ro khi đưa một loại tài sản biến động mạnh như tiền số vào danh mục tiết kiệm hưu trí dài hạn, vốn ưu tiên sự ổn định của cổ phiếu và trái phiếu.

Yếu tố thứ hai đến từ chính sách tiền tệ. Dữ liệu lạm phát Mỹ công bố trong tuần này đã khớp với dự báo, củng cố mạnh mẽ niềm tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 9 tới.

Lãi suất thấp hơn làm giảm sức hấp dẫn của các kênh trú ẩn an toàn như trái phiếu, đồng thời khuyến khích nhà đầu tư tìm đến các tài sản có tiềm năng sinh lời cao hơn, dù rủi ro hơn, như cổ phiếu và tiền điện tử. Về cơ bản, khi chi phí vay tiền rẻ đi, dòng tiền sẽ có xu hướng chảy mạnh hơn vào các "góc" đầu cơ của thị trường.

"Tiền điện tử đang có mối tương quan tích cực với chứng khoán", Chris Newhouse, Giám đốc nghiên cứu tại Ergonia, nhận định. "Tâm lý chung đang khá tích cực".

Sự trưởng thành của nhu cầu: Không chỉ là cơn sốt bán lẻ

Điểm khác biệt cốt lõi của đợt tăng giá lần này so với các chu kỳ trước chính là bản chất của dòng tiền. Nếu như các đợt bùng nổ trước đây chủ yếu được thúc đẩy bởi sự hưng phấn của các nhà đầu tư cá nhân (retail fomo), thì lần này, nền tảng của nhu cầu đã trở nên vững chắc và "trưởng thành" hơn rất nhiều.

Ben Kurland, CEO của nền tảng nghiên cứu tiền điện tử DYOR, phân tích: "Sự kết hợp giữa lạm phát hạ nhiệt, kỳ vọng lãi suất giảm và sự tham gia chưa từng có của các tổ chức thông qua ETF đã tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ.

Điểm khác biệt lần này là nền tảng của nhu cầu đã trưởng thành hơn - đây không chỉ là sự hưng phấn của nhà đầu tư cá nhân, mà còn là các đợt mua vào mang tính cấu trúc từ các nhà quản lý tài sản, doanh nghiệp và thậm chí cả các quỹ tài sản quốc gia".

Chiến lược tích trữ bitcoin làm tài sản dự trữ trong kho bạc doanh nghiệp, được tiên phong bởi MicroStrategy của Michael Saylor, đang ngày càng lan rộng. Nhu cầu bền bỉ và liên tục từ các quỹ ETF bitcoin giao ngay là minh chứng rõ ràng nhất cho dòng vốn có tổ chức này.

Với việc đã phá vỡ thành công đỉnh cũ, câu hỏi lớn bây giờ là bitcoin sẽ đi về đâu? Từ góc độ kỹ thuật, các nhà phân tích đang tỏ ra rất lạc quan.

"Nếu bitcoin duy trì được mốc 125.000 USD, nó có thể tiến thẳng lên 150.000 USD", chuyên gia phân tích thị trường Tony Sycamore của IG nhận định.