Mỹ tích hợp "sát thủ" không người lái lên nhóm tác chiến tàu sân bay

Mỹ bắt đầu tích hợp bệ phóng UAV chống UAV lên trên một chiến hạm thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford (Ảnh: War Zone).

Gần đây, trên mạng xuất hiện các bức ảnh mới chụp hai tàu khu trục lớp Arleigh Burke là USS Bainbridge và USS Winston S. Churchill, đều thuộc nhóm tác chiến này. Trong ảnh, giới quan sát nhận thấy một bệ phóng mới lạ được lắp trên boong tàu.

Nhiều khả năng đây là bệ phóng dành cho UAV đánh chặn dùng động cơ tên lửa, bởi trước đó Hải quân Mỹ từng công bố kế hoạch trang bị cho các tàu khu trục của nhóm tác chiến này loại Coyote hoặc Roadrunner-M, theo War Zone. Dựa vào hình dáng và thiết kế, bệ phóng nhiều khả năng dành cho Coyote Block 2, vốn trông giống tên lửa hơn UAV thông thường.

Các bức ảnh cho thấy 2 bệ phóng như vậy, mỗi bệ chứa tối đa 4 UAV đánh chặn, tổng cộng 8 chiếc. Rõ ràng đây là con số chưa đủ để chống lại một cuộc tấn công quy mô lớn bằng bầy UAV. Đây dường như chỉ là lắp đặt thử nghiệm, và trong tương lai Mỹ có thể sẽ bổ sung thêm bệ phóng, thậm chí với cấu hình khác để đáp ứng nhiều nhiệm vụ.

Coyote Block 2 là loại UAV chống UAV dùng một lần, được trang bị động cơ đẩy nhiên liệu rắn để phóng và động cơ phản lực để duy trì bay tới mục tiêu. Nó chủ yếu được thiết kế để tiêu diệt UAV trên không, nhưng phiên bản Block 2 có thể gắn nhiều loại tải trọng cho các nhiệm vụ khác như trinh sát, tác chiến điện tử, giám sát, chỉ thị mục tiêu, bên cạnh vai trò chính là đánh chặn.

Ở biến thể triển khai trên đất liền, hệ thống phát hiện mục tiêu dựa vào nhiều loại radar, và hệ thống Coyote có đầy đủ các thành phần của một tổ hợp phòng không tầm ngắn: bệ phóng, trạm điều khiển và radar. Trên các tàu khu trục, mới chỉ thấy bệ phóng, cho thấy Coyote Block 2 hoặc đã tích hợp hoàn toàn với hệ thống hiện có của tàu, hoặc đang trong quá trình tích hợp.

Hiện chưa có báo cáo chính thức nào cho thấy Coyote có khả năng tấn công mục tiêu mặt đất hoặc mặt nước, nhưng thiết kế tải trọng mô-đun khiến điều này hoàn toàn khả thi, đặc biệt trong bối cảnh việc bảo vệ tàu chiến khỏi các UAV hải quân cỡ nhỏ, giá rẻ đang trở nên cấp bách.

Trong vai trò này, Coyote Block 2 có thể trở thành giải pháp phòng thủ linh hoạt và tiết kiệm trước UAV bay thấp, hệ thống không người lái trên biển, và thậm chí một số mục tiêu mặt đất.

Giá của nó tương đối thấp so với các loại đạn đánh chặn khác: Dù chưa rõ giá hiện tại, trước đây Lục quân Mỹ từng đặt mua 600 chiếc Coyote 2C với giá 125.000 USD mỗi chiếc. Trong khi đó, lựa chọn thay thế để tiêu diệt UAV ở tầm khoảng 10km như tên lửa đối không RIM-162 ESSM có giá tới khoảng 1,65 triệu USD mỗi quả.

Với việc UAV ngày càng được sử dụng rộng rãi và triển khai ồ ạt, đặc biệt ở Trung Đông, nơi tàu chiến Mỹ thường hoạt động, Coyote Block 2 đang nổi lên như một giải pháp phòng thủ hải quân hiện đại, khả thi và thực dụng.