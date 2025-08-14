Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Khoảng 21h30 ngày 13/8, tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hiệp, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng, tuần tra trên địa bàn phường Hòa Khánh, phát hiện nhóm 5 thanh thiếu niên đi trên 2 xe máy cầm hung khí, nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Các đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Khi đến khu vực đường Chúc Động (phường Hòa Khánh), các đối tượng bỏ lại phương tiện chạy bộ nhằm thoát thân.

Đối tượng P.V.H. và hung khí là cây ba chĩa (Ảnh công an cung cấp).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, tạm giữ được một đối tượng, một xe máy biển kiểm soát 38P1-329.xx và cây ba chĩa dài 2,5m.

Tại Công an phường Hòa Khánh, đối tượng ngồi sau xe máy cầm hung khí (cây ba chĩa) khai nhận tên P.V.H. (15 tuổi), trú tại phường Hòa Khánh.

Đối tượng cho biết lý do mang hung khí là do tối trước đó bị một nhóm thanh niên (chưa rõ lai lịch) đuổi đánh, nên rủ bạn đi tìm để giải quyết mâu thuẫn.

Tổ công tác đã bàn giao người, phương tiện và hung khí cho Công an phường Hòa Khánh tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.