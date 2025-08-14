Máy lọc nước Funiki: Thiết kế hiện đại, nâng tầm chất lượng sống

Không chỉ lựa chọn quần áo hay âm nhạc để thể hiện cá tính, giới trẻ ngày nay còn thể hiện phong cách cá nhân qua cách lựa chọn những thiết bị trong gia đình.

Theo nghiên cứu của McKinsey, hành vi tiêu dùng của người trẻ đang thay đổi rõ rệt, với 58% Gen Z trong khảo sát sẵn sàng chi thêm cho sản phẩm thể hiện phong cách cá nhân. Xu hướng này yêu cầu các thiết bị gia dụng, bao gồm máy lọc nước, cần đáp ứng cả tiêu chí về thẩm mỹ. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm trên thị trường hiện vẫn giới hạn ở tông đen, thiếu lựa chọn màu sắc cho người dùng.

Nắm bắt xu hướng này, Funiki ra mắt bộ sưu tập máy lọc nước mới với 3 gam màu: trắng lông sói Bắc Âu, nâu socola Dubai và ngọc trai đen. Bảng màu mới của Funiki được phát triển dựa trên xu hướng nội thất hiện đại, thay cho tông màu đen quen thuộc trên thị trường. Ba lựa chọn màu sắc cho phép người dùng tùy chọn theo gu thẩm mỹ riêng, từ phong cách tối giản đến cá tính.

Phiên bản lông sói Bắc Âu có màu trắng, tông màu chủ đạo của phong cách thiết kế Scandinavian, được cho là giúp không gian trông rộng và sáng hơn. Nâu socola Dubai mang tông màu gỗ, lấy cảm hứng từ các không gian theo phong cách Japandi và Wabi-Sabi; trong khi ngọc trai đen là gam màu thường được sử dụng trong thiết kế hiện đại.

Phiên bản nâu socola Dubai hài hòa trong không gian Japandi (Ảnh: Funiki).

Hồng Trang (26 tuổi, TPHCM) khá ấn tượng với thiết kế của dòng máy lọc nước Funiki mới. Sau khi tham khảo các màu sắc, cô chọn phiên bản trắng lông sói Bắc Âu vì phù hợp với không gian bếp hiện tại. “Lắp xong trông phòng bếp nhà mình sáng và thoáng hơn hẳn”, Trang chia sẻ.

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, máy được trang bị mặt kính cường lực, có khả năng chống trầy xước và duy trì độ bền trong suốt quá trình sử dụng.

Không chỉ chú trọng vào thiết kế, máy lọc nước Funiki còn tích hợp công nghệ lọc nước tối ưu. Sản phẩm ứng dụng công nghệ tấm màng RO từ Mỹ, đạt chứng nhận quốc tế NSF/ANSI 58.

Một số dòng sản phẩm cao cấp còn được tích hợp công nghệ điện phân có màng ngăn, giúp tạo ra nước giàu hydrogen. Sản phẩm sử dụng điện cực titan phủ platinum với tuổi thọ lên tới 50 năm, giúp tăng độ bền và hiệu suất hoạt động trong suốt vòng đời sử dụng.

Máy lọc nước Funiki - Thiết kế bền bỉ, chắc chắn giúp sản phẩm hoạt động bền lâu (Ảnh: Funiki).

Funiki cũng áp dụng chính sách bảo hành lên tới 36 tháng, giúp người dùng yên tâm sử dụng sản phẩm lâu dài.

Với thế hệ người tiêu dùng trẻ, thiết bị gia dụng không chỉ cần đáp ứng công năng mà còn phải phù hợp với thẩm mỹ và lối sống cá nhân. Máy lọc nước Funiki được phát triển với định hướng đó, vừa đảm bảo chất lượng nước, vừa hài hòa với không gian sống hiện đại.