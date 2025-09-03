Sau vụ cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, nhiều nơi vẫn trông giữ xe gầm cầu

Vụ cháy bãi giữ xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy chiều 30/8 đã khiến khoảng 500 xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn. Hậu quả không chỉ dừng lại ở việc hàng trăm phương tiện bị mất trắng, mà còn đặt ra lo ngại về sự an toàn kết cấu của một cây cầu trọng yếu, nơi có mật độ giao thông lớn.

Đến nay, Bộ Xây dựng đã yêu cầu kiểm định, đánh giá chất lượng và khả năng khai thác công trình cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy.

Nhìn hình ảnh bãi giữ xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy, nhiều độc giả lo ngại việc trông giữ xe dưới gầm cầu cạn dễ dẫn đến cháy nổ, và đề nghị không nên để tình trạng tận dụng gầm cầu để bãi đỗ xe tái diễn.

Gửi ý kiến dưới bài viết của Dân trí, độc giả P.Đ.R lo ngại: "Nhìn hình ảnh sau cháy, cầu Vĩnh Tuy chắc chắn bị ảnh hưởng tới độ bền, an toàn, cho nên không được tận dụng gầm cầu để bãi đỗ xe như thế này. Ngoài thiệt hại các xe máy, thiết nghĩ còn ảnh hưởng lớn đến an toàn của cầu Vĩnh Tuy. Cây cầu này mật độ giao thông lớn, rất cần kiểm định, đánh giá kỹ lại kết cấu của cầu".

Độc giả Linh Linh: "Sức nóng của lửa sẽ ảnh hưởng đến bê tông và thép trong bê tông, vì thông thường trong xây dựng lớp bê tông bảo vệ phía ngoài cốt thép tối đa 5cm".

Độc giả Hạnh Vũ nhắc lại vụ cháy xe bồn chở xăng di chuyển trên cao tốc hướng Hà Nội - Lào Cai hồi tháng 9/2018. Vụ cháy tạo ra nhiệt lớn khiến chiếc xe bồn bị thiêu rụi hoàn toàn, kết cấu cây cầu Ngòi Thủ bị hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Thép trong bê tông nung ở nhiệt độ cao sẽ thay đổi tính chất vật lý, vậy an toàn của cây cầu tính sao? Chỉ vì lợi lộc chút ít mà cho để xe dưới gầm cầu khi hoả hoạn xảy ra thiệt hại vô cùng lớn và khó khắc phục", độc giả Hạnh Vũ cảnh báo.

Đáng chú ý, năm 2023, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã khẳng định, căn cứ quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, bãi đỗ xe thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, không thuộc công trình đường bộ. Ngoài ra, bãi đỗ xe không thuộc danh mục công trình được phép xây dựng trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

Do vậy, về nguyên tắc không được tổ chức các điểm kinh doanh dịch vụ bãi đỗ, dừng xe trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 3/9, ngay tại gầm cầu Vĩnh Tuy, ngoài khu vực vừa xảy ra vụ cháy, vẫn còn nhiều bãi đỗ xe đang hoạt động.

Cụ thể, các bãi xe này nằm trên địa bàn phường Vĩnh Hưng (Hà Nội), kéo dài từ trụ T1 đến trụ T14, H1 đến H14, phía dưới cầu chính theo hướng Minh Khai - cầu Vĩnh Tuy và ngược lại.

Ngoài ô tô, nơi đây cũng đang trông giữ nhiều xe máy nhưng có dấu hiệu đã lâu không sử dụng, bị bụi phủ kín.

Theo bảng giá niêm yết, phí trông giữ đối với xe ô tô 9 chỗ ngồi là gần 20.000 đồng/lượt/60 phút (nếu gửi theo tháng, cả ngày lẫn đêm hơn 2,5 triệu đồng). Đối với xe trên 40 chỗ, mức phí gần 25.000 đồng/lượt/60 phút; gửi theo tháng cả ngày lẫn đêm trên 2,7 triệu đồng.

Ngoài khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy đang có 2 gầm cầu khác trên địa bàn Hà Nội là ngã tư Vọng và cầu Chương Dương đang được tận dụng làm bãi trông giữ xe ô tô, xe máy ngày và đêm.

Theo tìm hiểu, bãi xe này được sử dụng để phục vụ người dân cùng cán bộ, công nhân viên Bệnh viện Bạch Mai.

Tại khu vực gầm cầu Chương Dương (Hà Nội) hiện có hai bãi trông giữ phương tiện, gồm cả ô tô và xe máy. Các bãi này được cấp phép khai thác, sử dụng cho hai đơn vị là Công ty TNHH Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và Công ty Cổ phần Đồng Xuân.