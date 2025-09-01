Bộ Xây dựng yêu cầu khắc phục hậu quả vụ cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy

Công văn được Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) gửi Sở Xây dựng Hà Nội, yêu cầu khắc phục hậu quả vụ cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy; đánh giá ảnh hưởng kết cấu và bảo đảm an toàn công trình.

Cục này đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội kiểm định chất lượng công trình; thực hiện các biện pháp cần thiết như hạn chế sử dụng công trình, khoanh vùng nguy hiểm hoặc sửa chữa ngay những hư hỏng trong trường hợp có nguy cơ làm ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, an toàn vận hành công trình.

Bên trong hiện trường vụ cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Ảnh: Văn Thắng).

Đồng thời, Sở Xây dựng Hà Nội lập, điều chỉnh phương án giao thông (nếu cần) phù hợp với thực tế để bảo đảm an toàn cho người và tài sản khi lưu thông qua khu vực này.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội có trách nhiệm báo cáo các công việc đã triển khai, kết quả kiểm tra hiện trạng, dự kiến các công việc phải triển khai tiếp theo để bảo đảm an toàn công trình. Báo cáo cần được gửi về Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trước ngày 3/9 để tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 30/8, tại điểm trông giữ phương tiện ở số 335 Nguyễn Khoái, phường Hồng Hà (Hà Nội), xảy ra hỏa hoạn, ước tính có khoảng 500 xe máy bị thiêu rụi, không có ô tô hư hại.