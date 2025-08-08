Tuyến đường gần 600 tỷ đồng tan nát sau mưa lũ

Đường gần 600 tỷ đồng tan tác sau đợt mưa lũ lịch sử (Video: Hoàng Lam).

Tỉnh lộ 543D dài hơn 58km được thiết kế là đường cấp IV, có tổng đầu tư 600 tỷ đồng, nối xã Mường Xén đi xã Mường Típ sang xã Na Ngoi (Nghệ An). Đường được khởi công vào năm 2016 và đưa vào sử dụng toàn tuyến từ năm 2023.

Phần đường từ xã Mường Xén đến xã Mường Típ nằm cạnh sông Nậm Mộ, bị hư hỏng nặng sau đợt mưa lũ lịch sử ngày 21-27/7 (Ảnh: Đ. Tuyên).

Bờ kè và lòng đường bị sạt lở xuống bờ sông Nậm Mộ.

Một điểm sạt lở trên tuyến đường tỉnh 543D, đoạn thuộc địa phận xã Mường Xén. Từ ngày 21/7, ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn các xã Mường Xén, Mường Típ xảy ra mưa rất to, cộng với nước lũ từ bên Lào đổ về khiến nước sông Nậm Mộ dâng cao, chảy mạnh, tàn phá bờ kè và taluy âm của tuyến đường này.

Có điểm lòng đường đã bị "bốc" xuống sông, chỉ còn một phần đủ một xe máy đi qua. Lực lượng chức năng phải mở tạm đường về phía taluy đương để người dân lưu thông.

Một điểm trên tuyến đường 543D đoạn qua xã Mường Típ bị sụt lún gần 3m so với nền đường cũ.

Theo ông Vi Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Mường Típ, đoạn tuyến từ bản Ta Đo (xã Mường Típ) đến xã Mường Xén dài 22km, bị sạt lở, mất hẳn 4 đoạn đường.

Đoạn đường từ bản Huồi Khói (trụ sở UBND xã Mường Típ) đến bản Xốp Lau (xã Mường Ải cũ) dài 15km, có 20 điểm sạt lở nặng.

Đặc biệt, khu vực bản Xốp Típ bị một lượng lớn đất đá tràn mặt đường với những tảng đá rất lớn, thời điểm này vẫn chưa thể xử lý để thông đường.

Mưa lũ tàn phá khiến phần lớn tuyến đường 543D dọc sông Nậm Mộ bị xói lở 1/2 mặt đường.

Nước lũ cuốn theo một lượng lớn đất bùn vùi lấp nhiều đoạn đường, có điểm bùn đất cao đến 2m. Lực lượng chức năng phải sử dụng máy múc để san gạt đất, mở đường vào tiếp tế, hỗ trợ người dân Mường Típ bị cô lập.

Đến ngày 1/8, tuyến đường này mới thông được đến bản Ta Đo, tuy nhiên, việc lưu thông bằng ô tô hết sức nguy hiểm.

Có 15 điểm sạt lở taluy dương nặng trên tuyến đường 543D, với khối lượng đất đá rất lớn tràn xuống mặt đường. Đơn vị quản lý đường đang huy động nhân sự để tìm phương án giải phóng mặt đường.

Đường 543D đoạn qua bản Ta Đo bị lượng đất đá cực lớn vùi lấp sau 2 trận lũ quét ngày 21 và 27/7.

Chính quyền địa phương và Hạt quản lý đường bộ cùng sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức với 9 máy múc đã san gạt đất, tạm thời thông đường để phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu trợ, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Toàn tuyến đường 543D từ Mường Xén đến Mường Típ (Ảnh: Google Maps).