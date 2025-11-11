Phản ánh, kiến nghị của công dân: 7 ngày phản hồi, 30-45 ngày giải quyết

Quy định rõ về trách nhiệm của cơ quan nhận đơn

Chiều 11/11, phát biểu tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, đại biểu Nguyễn Thị Yến (đoàn TPHCM) cho biết bà thống nhất cao với ban soạn thảo và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội về sự cần thiết sửa luật.

Theo đại biểu, các luật hiện hành liên quan đến tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được ban hành từ các năm 2012, 2014 và 2019. Thực tiễn phát sinh nhiều tình huống, yêu cầu cần được sửa đổi, bổ sung.

Góp ý vào nội dung sửa đổi của dự thảo, đại biểu Nguyễn Thị Yến cho biết dự thảo đã bổ sung hình thức tiếp công dân trực tuyến bên cạnh tiếp trực tiếp. Tuy nhiên, theo bà, để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, cần quy định rõ hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến.

Bà nêu thực tế tại nhiều vụ việc, số lượng công dân muốn tham gia phản ánh, khiếu nại rất đông, trong khi điều kiện đi lại đến trụ sở tiếp công dân còn khó khăn.

"Với mô hình kết hợp, người dân có thể cử đại diện đến điểm tiếp công dân cấp tỉnh, còn các công dân khác tham gia qua điểm trực tuyến tại địa phương. Cách làm này vừa giảm chi phí đi lại cho người dân vừa giúp cơ quan nhà nước xử lý vụ việc thuận lợi hơn", bà nêu ví dụ.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến, đoàn TPHCM (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Về điểm tiếp công dân ở cấp xã, theo dự thảo, "địa điểm tiếp công dân là trụ sở UBND hoặc địa điểm do Chủ tịch UBND xã quyết định. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng quy định cần được xác định rõ ràng hơn.

"Mục đích sáp nhập là để gần dân, giải quyết vấn đề của nhân dân nhanh gọn và hiệu quả nhất. Nhưng nếu là một cấp chính quyền mà lại không có trụ sở tiếp công dân thì không hợp lý", bà nói.

Theo đại biểu, tiếp công dân là hoạt động thể hiện sự tôn trọng người dân, vì vậy trụ sở tiếp công dân phải đàng hoàng, có địa điểm rõ ràng.

Liên quan đến chuyển đổi số, bà Yến lưu ý dự thảo có quy định việc xây dựng phần mềm quản lý, liên thông đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh. Tuy nhiên, thực tế triển khai thời gian qua chưa đồng bộ.

Đại biểu đề nghị phần mềm phải liên thông từ cấp xã đến tỉnh và Trung ương, đồng thời kết nối với Đoàn ĐBQH, HĐND, MTTQ và các cơ quan liên quan để tránh trùng lặp đơn thư, dễ theo dõi tiến độ. Bà cho biết có nơi báo cáo mỗi năm hơn 1.000 đơn, nhưng kiểm tra lại thì trùng lặp giữa các cơ quan tiếp nhận.

Về xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đại biểu yêu cầu quy định rõ trách nhiệm và vai trò của cơ quan tiếp nhận đơn, tránh tình trạng "đơn chuyển lên rồi lại chuyển xuống", khiến người dân phải đi lại nhiều năm không được giải quyết dứt điểm.

Theo đại biểu, nhiều đơn thư khiếu nại bị chuyển đi lòng vòng vì chưa quy định rõ trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận đơn (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Bà Yến cũng đề nghị bổ sung quy định về chuẩn bị nội dung trước khi tiếp công dân. Theo bà, nhiều trường hợp khi chưa nắm nội dung vụ việc nhưng cán bộ vẫn tiếp, dễ gây bức xúc cho người dân.

"Chưa nắm được nội dung khiếu nại, kiến nghị của công dân thì lấy đâu ra hướng dẫn, lấy đâu ra chuyển đơn. Nếu tiếp công dân mà làm người dân bức xúc hơn thì có nên tiếp hay không?", bà Yến nói.

Bổ sung thời hạn và quy trình giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân

Tham gia thảo luận cùng nội dung này, đại biểu Hà Phước Thắng (đoàn TPHCM) cho biết ông đồng tình với việc bổ sung hình thức tiếp công dân trực tuyến, đặc biệt khi thực tế trong giai đoạn Covid-19 hình thức này đã được thí điểm và chứng minh hiệu quả.

Đại biểu đề nghị Chính phủ đánh giá tổng thể việc thí điểm trong thời gian qua và rà soát hạ tầng kỹ thuật, khả năng kết nối dữ liệu giữa các cấp: từ Trung ương đến cơ sở để đảm bảo điều kiện triển khai thực tế.

Đại biểu Hà Phước Thắng, đoàn TPHCM (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Thứ hai, đại biểu đề xuất bổ sung nội dung về trách nhiệm của cơ quan nhận đơn tại Khoản 2 Điều 27 của Luật hiện hành.

Theo ông, hiện quy định mới chỉ yêu cầu trả lời đối với đơn khiếu nại, tố cáo, nhưng chưa có quy định đối với phản ánh và kiến nghị của công dân. Vì vậy, cần bổ sung trách nhiệm thông báo kết quả xử lý.

"Trong 7 ngày làm việc phải thông báo kết quả xử lý bước đầu hoặc kết quả giải quyết trước đó, sau khi giải quyết xong thì trong 7 ngày làm việc tiếp theo, cơ quan tiếp nhận phải thông tin kết quả đến cơ quan đã chuyển đơn", ông đề xuất.

Thứ ba, đại biểu nhấn mạnh việc quy định thời hạn và quy trình giải quyết phản ánh, kiến nghị tại Luật Tiếp công dân. Hiện Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo đã quy định thời hạn cụ thể cho từng cấp xử lý, nhưng Luật Tiếp công dân lại chưa quy định thời gian và quy trình đối với phản ánh, kiến nghị.

Vì vậy, ông đề xuất: 30 ngày đối với vụ việc bình thường; 45 ngày đối với vụ việc phức tạp hoặc ở vùng sâu, vùng xa.

Đại biểu cho rằng phản ánh, kiến nghị thường không cần đối thoại bắt buộc như khiếu nại, tố cáo, nên thời gian có thể ngắn hơn.