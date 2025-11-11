Chìm thuyền đánh cá, con trai thoát nạn, bố mất tích

Tối 11/11, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch UBND xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng và người dân đang tích cực tìm kiếm một người đàn ông mất tích trên biển.

Khoảng 16h30 cùng ngày, ông N.V.H. (52 tuổi, trú tại thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà) cùng con trai N.V.Q. (18 tuổi) chèo thuyền ra biển cách bờ khoảng 1km để thả lưới và bất ngờ bị sóng đánh chìm.

Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tìm kiếm người mất tích và trục vớt phương tiện gặp nạn (Ảnh: Văn Nguyễn).

Trong điều kiện thời tiết xấu, người con trai may mắn bơi được vào bờ an toàn, còn người cha mất tích.

Chính quyền địa phương huy động lực lượng công an, dân quân, biên phòng phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm và trục vớt thuyền bị chìm.

Đến hơn 20h45 cùng ngày, công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được triển khai.