Ngô Thanh Vân kiệt sức sau sinh, xúc động vì Huy Trần ru con ngủ mỗi đêm

Sinh nhật năm nay của Huy Trần cũng là cột mốc tròn 100 ngày từ khi bé Gạo cất tiếng khóc chào đời. Ngô Thanh Vân lần đầu hé lộ nhiều khoảnh khắc chồng tự tay chăm sóc con gái, từ việc dỗ con ngủ, pha sữa, đến phụ vợ tắm cho con.

"Tròn 100 ngày kể từ khi con đến bên ba mẹ và cũng là 100 ngày ba bắt đầu hành trình làm ba - một hành trình mới, đầy yêu thương nhưng cũng không ít những lần bỡ ngỡ, loay hoay", Ngô Thanh Vân viết.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần và bé Gạo (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngô Thanh Vân cho biết, từ khi có con, cô nhận thấy Huy Trần thay đổi nhiều, kiên nhẫn, dịu dàng và sâu sắc hơn.

Nữ diễn viên nói thêm: "Từ những đêm ba thức cùng mẹ ru con ngủ, những buổi sáng lặng lẽ pha sữa, đến những lúc con khóc giữa khuya, ba vẫn luôn là người đầu tiên bật dậy. Không cần lời hoa mỹ, chỉ cần nhìn cách ba ôm con, nhìn ánh mắt ba dõi theo từng hơi thở nhỏ bé, mẹ biết tình yêu của ba lớn đến nhường nào".

Không chỉ tận tụy với con gái, Huy Trần còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Ngô Thanh Vân trong những ngày đầu làm mẹ.

"Có những lúc mẹ mệt mỏi, kiệt sức và tưởng chừng như sắp sụp đổ, ba vẫn ở đó lặng lẽ ôm lấy mẹ, không nói nhiều, chỉ bằng một ánh nhìn và cái ôm đủ để mẹ biết mình không đơn độc. Ba là điểm tựa, là bờ vai vững chãi để mẹ dựa vào, là người giữ bình yên cho mẹ và con giữa những hỗn độn đầu đời", cô chia sẻ.

Huy Trần tỉ mỉ chăm sóc con gái (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Đả nữ" nói, 100 ngày không dài nhưng là quãng thời gian chất chứa yêu thương, nỗ lực và những thay đổi sâu sắc trong cuộc sống của gia đình mình.

"Cảm ơn ba vì luôn ở đây, vì yêu thương không điều kiện và vì đã là điểm tựa vững vàng nhất khi mẹ thấy mình yếu đuối nhất. Cảm ơn ba, vì đã làm cho hai mẹ con có một mái nhà đầy yêu thương", cô nhắn nhủ đến Huy Trần.

Ngô Thanh Vân sinh con gái đầu lòng hồi tháng 8, sau hành trình "cầu con" đầy gian nan. Bé được đặt tên thân mật là Gạo. Cô cho biết, mình mất hai năm tương đương 730 ngày để tìm kiếm con, cộng thêm 271 ngày mang thai, tổng cộng 1.001 ngày mới được bế con trong tay.

Nữ diễn viên chia sẻ, từ khi có con, cuộc sống vợ chồng cô thay đổi hoàn toàn, nhưng cả hai đều thấy hạnh phúc.

"Trước đây, mỗi tối tôi vẫn có thời gian chăm sóc da, còn giờ đôi khi việc rửa mặt cũng không kịp. Thiếu ngủ, mắt thâm quầng, người mệt mỏi... nhưng chỉ cần thấy con ngủ ngoan trong vòng tay mẹ là mọi mệt nhọc tan biến", cô nói.

Ngô Thanh Vân thừa nhận từng có thời điểm rơi vào trạng thái bất lực, lặng lẽ khóc sau mỗi lần nhận kết quả không như ý từ bác sĩ. Chính vì vậy, khoảnh khắc được làm mẹ hôm nay càng khiến cô thêm trân trọng.