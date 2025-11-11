Lâm Đồng cưỡng chế hơn 6,2ha đất bị lấn chiếm ở thắng cảnh Đồi Cát Bay

Ngày 11/11, sau 2 ngày làm việc, lực lượng chức năng phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) đã hoàn tất việc cưỡng chế, thu hồi toàn bộ hơn 62.000m2 (6,2ha) đất tại khu thắng cảnh Đồi Cát Bay. Phần diện tích trên từng bị người dân lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép.

Lực lượng chức năng cưỡng chế, thu hồi phần đất bị người dân lấn chiếm tại Đồi Cát Bay (Ảnh: Trần Nguyên).

Theo UBND phường Mũi Né, hơn 6,2ha đất trên bị bà Nguyễn Thị Thu Thảo (trú tại phường Bình Thuận) và bà Nguyễn Thị Thùy Trang (trú tại phường Phan Thiết) lấn chiếm nhiều năm. Các cá nhân đã xây dựng hàng rào, nhà tạm, lán trại, bể chứa nước và trồng cây lâu năm trái phép.

Trước đó, chính quyền nhiều lần vận động tự tháo dỡ, nhưng người dân không chấp hành, buộc địa phương phải ban hành quyết định cưỡng chế.

Phó chủ tịch UBND phường Mũi Né Trần Hải Anh cho biết, việc cưỡng chế được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Toàn bộ công trình, cây trồng vi phạm đã bị tháo dỡ, khu đất đã được bàn giao lại cho cơ quan chức năng.

Vừa qua, địa phương cũng xử lý, khôi phục hiện trạng hơn 7.500m2 đất bị ông Lại Thiện Phước lấn chiếm tại khu vực này.