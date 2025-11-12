Đặc tính loại cỏ trên sân Old Trafford sắp được trồng ở Mỹ Đình

Sân vận động (SVĐ) Mỹ Đình đang được cải tạo toàn diện mặt cỏ, chuẩn bị trồng lớp cỏ mới có tên Zeon Zoysia, loại cỏ được sử dụng tại nhiều SVĐ hàng đầu thế giới như Old Trafford hay Anfield.

Công trường cải tạo tại SVĐ Mỹ Đình diễn ra khẩn trương vào sáng 11/11 (Ảnh: Quyết Thắng).

Zeon Zoysia là một giống cải tiến thuộc nhóm cỏ Zoysia, được chọn lựa kỹ lưỡng để đạt các tiêu chí, mật độ thân rễ cao, lá mảnh đẹp, khả năng chịu tải và hồi phục tốt.

Loại cỏ này nổi tiếng nhờ khả năng thích nghi linh hoạt, sinh trưởng tốt cả trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt lẫn thời tiết lạnh, mang lại mặt sân xanh mượt, bền bỉ và đạt chuẩn thi đấu quốc tế.

Đặc biệt, Zeon Zoysia có khả năng tự phục hồi nhờ cấu trúc thân bò và rễ ngầm phát triển dày đặc.

Khi bị dẫm đạp, thân và rễ này sẽ lan sang vùng trống, đâm chồi mới, giúp phục hồi mặt sân tự nhiên mà không cần thay thế toàn bộ.

Tuy nhiên, để giống Zeon Zoysia phát triển tốt nhất, mặt sân cần được chuẩn bị với những điều kiện kỹ thuật phù hợp từ nền đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng, đến hệ thống thoát nước và tưới tiêu ổn định.

Mặt sân được đào sâu nhằm nâng cấp hệ thống tưới cỏ tại SVĐ Mỹ Đình (Ảnh: Quyết Thắng).

Trước khi quyết định cải tạo và thay lớp cỏ Zeon Zoysia, SVĐ Mỹ Đình từng sử dụng cỏ Bermuda, một trong những loại cỏ phổ biến cho các sân vận động, sân golf hay khu vực thể thao.

Loại cỏ này chịu được lượng lớn người đi lại và va chạm trong thi đấu, đồng thời có khả năng phục hồi nhanh nhờ mọc lại từ thân rễ và các thân bò.

Tuy nhiên, cỏ Bermuda có khả năng chịu lạnh kém khiến mặt sân dễ xuất hiện những mảng cỏ úa, héo vàng vào mùa đông, nhất là khi thiếu ánh sáng mặt trời hoặc bị ảnh hưởng bởi sương muối như tại miền Bắc.

Bên cạnh đó, để duy trì mật độ và vẻ đẹp đồng đều, cỏ này cần được cắt tỉa thường xuyên.

So với cỏ lá kim Bermuda vốn chịu lạnh kém và dễ xuất hiện mảng úa vàng vào mùa đông, Zeon Zoysia nổi bật với khả năng thích nghi linh hoạt ở cả nhiệt độ cao lẫn thấp, phù hợp với khí hậu miền Bắc Việt Nam.