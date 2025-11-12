Hà Nội xây công trình khẩn 869 tỷ đồng bổ cập nước sông Tô Lịch

UBND TP Hà Nội vừa ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cải tạo tuyến kênh Thụy Phương bổ cập nước cho sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận.

Tổng mức vốn dự án khoảng 869 tỷ đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành dự án trong quý III/2026, trong đó hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa năm 2026.

Cảnh quan hai bên sông Tô Lịch đã được cải thiện (Ảnh: Thành Đông).

Mục đích xây dựng công trình này theo Hà Nội là nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nước đảm bảo chất lượng, ổn định, tăng cường lưu lượng để duy trì dòng chảy môi trường cho sông Tô Lịch từ nguồn nước sông Hồng.

Đồng thời, công trình này được kỳ vọng giúp cải thiện tình trạng ô nhiễm, tạo cảnh quan đô thị và hỗ trợ tiêu thoát nước, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Cùng với đó, dự án cũng nhằm hỗ trợ tiêu thoát nước cho tiểu lưu vực Cổ Nhuế theo hướng ra sông Nhuệ và sông Tô Lịch (giảm úng ngập cho khu vực Đông Ngạc, Reso, Ecohome, Đoàn ngoại giao, Tây hồ Tây, Ciputra...) và tưới cho diện tích nông nghiệp hiện có.

Hà Nội giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố là đơn vị quản lý, thực hiện xây dựng công trình và là chủ đầu tư dự án.

Ban này cũng được giao rà soát chi tiết các hạng mục dự kiến để có phương án xử lý cho phù hợp trong trường hợp dự án đầu tư khẩn cấp này có khối lượng trùng lặp với dự án, công trình khác đã và đang triển khai đảm bảo tiến độ đầu tư công khẩn cấp theo dự án này, đảm bảo không trùng lặp khối lượng, không lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô tổ chức thực hiện giải tỏa mặt bằng, bàn giao mặt bằng và tạo mọi điều kiện cho chủ đầu tư trong việc tổ chức triển khai thực hiện dự án theo chức năng, nhiệm vụ.

Sông Tô Lịch chảy qua nhiều phường của Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trước đó, để hồi sinh sông Tô Lịch trước ngày 2/9, Hà Nội đã triển khai giải pháp trước mắt là lấy nước sau xử lý từ Nhà máy nước thải hồ Tây qua hồ Tây để bổ sung.

Cùng với đó, đầu tháng 9, thành phố hoàn thành bổ cập nước cho sông Tô Lịch từ nước thải sau xử lý từ Nhà máy nước thải Yên Xá với công suất khoảng 230.000m3/ngày đêm.

Hà Nội cũng đồng thời triển khai các giải pháp cải thiện môi trường cho sông Tô Lịch như thu gom nước thải, nạo vét lòng sông, chỉnh trang kè, vệ sinh hai bờ.

UBND TP Hà Nội dự kiến trình HĐND thành phố chủ trương dự án xây dựng công viên hai bên bờ Tô Lịch nhằm hồi sinh dòng sông này.

Sông Tô Lịch dài 13,4km, điểm đầu từ mương Nghĩa Đô (Hoàng Quốc Việt), điểm cuối thoát ra sông Nhuệ qua đập Thanh Liệt hoặc ra sông Hồng qua trạm bơm Yên Sở. Nhiều năm qua, dòng sông bị ô nhiễm nặng, được mệnh danh là "dòng sông đen".