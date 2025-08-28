Triển lãm ảnh "80 năm - dấu ấn vàng son" bên bờ sông Sài Gòn

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), sáng 28/8, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Khánh tổ chức triển lãm “80 năm - dấu ấn vàng son” tại công viên bờ sông Sài Gòn.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch HĐND thành phố Võ Văn Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Anh Đức. Về phía lãnh đạo phường An Khánh có ông Hoàng Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban ngành qua nhiều thời kỳ.

Triển lãm giới thiệu hơn 100 hình ảnh, tư liệu về hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng những mốc son lịch sử khi cả dân tộc đoàn kết đồng lòng đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Triển lãm không chỉ là sự kiện văn hóa - lịch sử quan trọng, mà còn là dịp để người dân bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Tổ quốc và nhân dân Việt Nam.

Triển lãm cũng là dịp để người dân hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó tiếp tục học tập, làm theo gương Bác, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Triển lãm được tổ chức tại công viên bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh, TPHCM.

Tại buổi lễ, Đảng bộ phường An Khánh trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho 75 đảng viên có 30 đến 75 năm tuổi Đảng.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên phường An Khánh.

Phát biểu tại lễ trao Huy hiệu Đảng, ông Hoàng Tùng, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh, trân trọng những cống hiến của các đảng viên. Ông khẳng định, họ là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo và bày tỏ hy vọng các đảng viên sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng, phát triển TPHCM nói chung và phường An Khánh nói riêng.

Ông Hoàng Tùng cho biết, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Khánh luôn lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của các đảng viên để thực hiện tốt hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của phường An Khánh.