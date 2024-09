TPHCM cử lực lượng tinh nhuệ ra Hải Phòng hỗ trợ giải cứu cây xanh

Như đã đưa tin, bão số 3 đã đổ bộ vào đất liền TP Hải Phòng lúc 16h ngày 7/9, gây hậu quả nặng nề về người và tài sản.

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày này trên địa bàn TP Hải Phòng hàng loạt cây xanh bị gãy đổ khắp nơi, công tác khắc phục sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Văn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công viên cây xanh Hải Phòng, cho biết: Bão số 3 đã làm ảnh hưởng tới 100% cây xanh trên địa bàn TP Hải Phòng, trong đó có tới 80% cây xanh bị gãy đổ.

Công ty cổ phần Công viên cây xanh Hải Phòng đã huy động 100% cán bộ, công nhân viên tỏa đi khắp các tuyến phố để khẩn trương khắc phục hậu quả cây xanh. Trước mắt, công ty này ưu tiên khắc phục cây gãy đổ ở những tuyến đường huyết mạch để đảm bảo giao thông đi lại.

Ngoài ra, các khu vực như bệnh viện, trụ sở các cơ quan, trường học,... sẽ được công ty ưu tiên khắc phục sự cố cây xanh trước.

Ngoài lực lượng của Công ty cổ phần Công viên cây xanh Hải Phòng, thành phố này còn huy động nhiều lực lượng khác như đoàn thanh niên, công an, quân đội,... để khắc phục và dọn dẹp cây xanh bị gãy đổ.

Bên cạnh đó, từ ngày 9/9, TP Hải Phòng còn nhận được sự hỗ trợ của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM cử người ra hỗ trợ khắc phục hậu quả cây xanh bị gãy đổ.

Trong ảnh là một cây xanh cỡ lớn bị gãy đổ bên trong khuôn viên của Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đang được lực lượng của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM khắc phục.

Ông Phạm Xuân Thu, Phó Giám đốc Xí nghiệp Công viên Cây xanh 1 (Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM) cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM về việc cử lực lượng đến hỗ trợ các tỉnh thành phía Bắc khắc phục hậu quả của bão số 3, công ty đã cử 27 người là lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật đến Hải Phòng hỗ trợ khắc phục hậu quả cây xanh gãy đổ.

Cũng theo ông Thu, ngoài 27 người hỗ trợ Hải Phòng, công ty còn cử một nhóm 21 người đến TP Hà Nội cũng để khắc phục hậu quả sự cố cây xanh sau bão số 3.

Lực lượng của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM ra Hải Phòng hỗ trợ khắc phục sự cố cây xanh theo sự phân công, đề xuất của địa phương.

"Chúng tôi cũng sẽ thực hiện các công việc như cắt cành cây, thu gom cây đổ, nhưng chủ yếu hỗ trợ Hải Phòng khắc phục những trường hợp khó về cây gãy đổ mà địa phương chưa có kinh nghiệm làm", ông Thu nói.

Theo ông Thu, cây xanh bị bật gốc như trong ảnh sẽ được đơn vị giải cứu bằng cách dựng lại tại chỗ với hy vọng cây sẽ sống trở lại.

Phó Giám đốc Xí nghiệp Công viên Cây xanh 1 (Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM) - cho biết thêm, trên địa bàn TPHCM có khoảng 100.000 cây xanh đô thị các loại do đơn vị quản lý, chăm sóc và 200.000 cây do đơn vị khác quản lý. Do đó, số lượng cây xanh đô thị ở TPHCM lớn hơn nhiều so với ở TP Hải Phòng.

"Ở TPHCM cũng từng xảy ra một số trường hợp cây xanh cổ thụ gãy đổ do dông lốc, mưa lớn và chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm khắc phục. Theo yêu cầu của Hải Phòng là cố gắng cứu sống được các cây xanh bị gãy đổ, trường hợp không cứu được mới phải cắt bỏ", ông Thu nói.

27 người của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM bắt đầu hỗ trợ Hải Phòng khắc phục sự cố cây xanh từ ngày 9/9. Trong ngày, đơn vị này sẽ làm nhiệm vụ theo sự phân công, đề xuất của Công ty Cổ phần công viên cây xanh Hải Phòng.

Trong ảnh là lực lượng của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM hỗ trợ khắc phục cây xanh cổ thụ bị gãy đổ ở phố Trần Hưng Đạo (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Còn theo ông Phạm Văn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công viên cây xanh Hải Phòng: Việc lực lượng của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM ra Hải Phòng hỗ trợ là một điều đặc biệt của ngành cây xanh trên cả nước.

Theo ông Hùng, Hiệp hội Công viên cây xanh Việt Nam đã xây dựng nền tảng gắn kết giữa các công ty cây xanh trên cả nước từ nhiều năm nay. Khi đơn vị nào hoặc ở địa phương nào không may có sự cố về cây xanh, thì Hiệp hội sẽ liên hệ và bố trí các đơn vị khác đến hỗ trợ.

"Ngoài liên kết giữa các công ty, đơn vị cây xanh trong Hiệp hội, thì các đơn vị Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành trên cả nước cũng có mối quan hệ chặt chẽ và hỗ trợ nhau khi có sự cố về cây xanh", ông Hùng nói.