Xác minh tài xế xe khách lao ra ngồi giữa đường chặn đầu ô tô đang chạy

Chiều 15/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Ngọc Tài, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết đã mời nhà xe T.Q.D. lên làm việc liên quan đến việc tài xế nhà xe này lao ra giữa đường chặn đầu một xe khách khác.

Sáng cùng ngày, clip khoảng 41 giây lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo đỏ, được cho là tài xế xe khách biển số 43H-091.xx của nhà xe T.Q.D., từ chiếc xe khách đang dừng bên đường bất ngờ lao ra giữa làn ô tô.

Đối tượng được cho là tài xế xe khách T.Q.D. lao ra giữa đường chặn đầu xe khách khác (Ảnh cắt từ clip).

Người này liên tục chỉ trỏ và có động tác hăm dọa tài xế bị chặn, sau đó người này ngồi xuống lòng đường.

Sự việc xảy ra vào giờ cao điểm sáng, trên tuyến đường huyết mạch dẫn lên hầm Hải Vân, khiến nhiều phương tiện, cả ô tô lẫn xe máy, phải dừng hoặc di chuyển chậm, tạo thành hàng dài.

Theo Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp, sau khi clip xuất hiện trên mạng xã hội, đơn vị phối hợp với công an phường Hải Vân mời quản lý, điều hành nhà xe T.Q.D. lên làm việc, xác minh ban đầu.

Tuy nhiên, tài xế xe T.Q.D. đang ra tỉnh Quảng Trị. Dự kiến, ngày 16/8, khi tài xế xe này quay về Đà Nẵng sẽ mời lên làm việc.

“Chúng tôi yêu cầu nhà xe T.Q.D. cung cấp toàn bộ giấy tờ, thông tin tài xế, chủ xe liên quan đến vụ việc”, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp nói.