Bắt đầu quy trình lọc ảo tuyển sinh đại học với hơn 7,6 triệu nguyện vọng

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại điểm thi THCS Nguyễn Tri Phương (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Số lượng nguyện vọng tăng kỷ lục

Hôm nay (16/8), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tiến hành lọc ảo nguyện vọng xét tuyển đại học 2025 trên toàn quốc. Quá trình lọc ảo chung toàn quốc diễn ra 6 lần và kết thúc lúc 17h ngày 20/8.

Bên cạnh quá trình lọc ảo chung của Bộ GD&ĐT, các trường đại học cũng hình thành 2 nhóm lọc ảo phía Bắc và phía Nam. Nhóm lọc ảo phía Bắc do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì và nhóm lọc ảo phía Nam do Đại học Quốc gia TPHCM điều phối.

Trong đó, ngày 16/8, các đơn vị tải cơ sở dữ liệu lên hệ thống và tổ chức xét tuyển.

Lần lọc ảo đầu tiên sẽ diễn ra từ 7h ngày 17/8, kết quả được trả về trong ngày.

Những ngày kế tiếp, mỗi ngày lọc ảo 2 lần cho tới khi hết lượt lọc ảo.

Đến giai đoạn quyết định, các cơ sở đào tạo tiến hành nhập mức điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) và kết quả xét tuyển lên hệ thống vào 17h ngày 20/8. Cùng với đó, các đơn vị tiến hành rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Như vậy, từ chiều 20/8, các trường đại học đã có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.

Hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT sẽ xử lý và xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 30/8.

Để công tác lọc ảo, xét tuyển được thông suốt, Bộ GD&ĐT đã tổ chức tập huấn công tác kỹ thuật cho các trường trên cả nước. Các trường đại học chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để tham gia lọc ảo toàn quốc cùng hệ thống xét tuyển chung cũng như hai nhóm lọc ảo riêng.

Trước "giờ G", thông tin về số nguyện vọng đăng ký vào các trường tăng cao được đặc biệt chú ý.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, hệ thống tuyển sinh chung ghi nhận hơn 7,6 triệu nguyện vọng được đăng ký, chiếm hơn 73% tổng số thí sinh. Trung bình, mỗi sĩ tử đã lựa chọn gần 9 nguyện vọng.

Đặc biệt, năm nay số thí sinh đăng ký xét tuyển còn tăng vọt hơn 115.000 em so với năm ngoái, một phần nhờ có thêm thí sinh từ các trường cao đẳng nghề nghiệp.

Song, nguyên nhân chính của việc tăng kỷ lục nguyện vọng đăng ký xét tuyển là không còn xét tuyển sớm, mọi phương thức được thực hiện đồng thời trong đợt 1.

Trong khi đó, năm trước, những thí sinh xét tuyển sớm chỉ đăng ký lại nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống nếu không muốn đăng ký thêm nguyện vọng khác. Do vậy, năm nay thí sinh có xu hướng đăng ký nhiều nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển, dẫn tới tình hình tăng số lượng đăng ký vào các trường.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (Ảnh: Thành Đông).

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM thông tin đã nhận khoảng 160.000 nguyện vọng đăng ký xét tuyển, gấp đôi so với năm 2024. Dẫu vậy, nhà trường dự báo điểm chuẩn đa số ngành có thể giảm 0,5-1 điểm, trong khi một số ngành "hot" ổn định.

Trường Đại học Công thương TPHCM cho biết năm nay thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường tăng mạnh với tổng số hơn 178.000. Trong đó có hơn 13.300 nguyện vọng 1.

Dữ liệu thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường cũng cho thấy có hơn 41.300 thí sinh đăng ký từ 10 nguyện vọng trở lên. Trong đó, 2 ngành có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng cao nhất là logistics và quản lý chuỗi cung ứng, marketing.

Còn việc chứng chỉ IELTS “lên ngôi" cũng sẽ phần nào thay đổi cục diện điểm chuẩn vào Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM.

Do đó, điểm chuẩn dự báo biến động nhẹ, không còn giảm nhiều như phỏng đoán trước đây.

Những ngành hot như kinh doanh quốc tế, thương mại điện tử, kinh tế quốc tế, marketing, luật kinh tế thường có mức độ cạnh tranh cao, được nhiều thí sinh quan tâm sẽ có biến động nhẹ.

Ngược lại, chuẩn đầu vào những ngành mới, ít cạnh tranh có khả năng giảm nhiều hơn như luật dân sự (tiếng Anh), toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính (tiếng Anh), công nghệ tài chính (chương trình Co-op), hệ thống thông tin quản lý (chương trình Co-op).

Nhiều đổi mới

Điểm mới khiến nhiều trường khá “dè dặt" khi công bố mức điểm dự báo năm nay bởi quy trình tuyển sinh khác biệt. Các trường không còn hệ xét tuyển sớm, do đó, ngoài tuyển thẳng, hầu hết thí sinh phải đợi kết quả từ quy trình lọc ảo.

Nguyên tắc xét tuyển được Bộ GD&ĐT quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT, điểm trúng tuyển được xác định để số lượng tuyển được theo từng ngành, chương trình đào tạo phù hợp với số lượng chỉ tiêu đã công bố, nhưng không thấp hơn ngưỡng đầu vào.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại TPHCM (Ảnh: Bảo Quyên).

Đối với một chương trình, ngành, nhóm ngành đào tạo, tất cả thí sinh được xét chọn bình đẳng dựa trên điểm xét và điểm trúng tuyển quy đổi tương đương theo từng phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển, không phụ thuộc thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký...

Trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách, cơ sở đào tạo có thể sử dụng tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng để xét chọn những thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn.

Việc sử dụng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng để xét tuyển đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy định về điểm ưu tiên được quy định tại Điều 7 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT.

Năm 2025, điểm thi tốt nghiệp THPT giảm rõ rệt, do đó, điểm sàn xét tuyển đầu vào năm nay của nhiều trường đại học giảm sâu. Nhiều chuyên gia dự đoán, điểm chuẩn cũng sẽ có xu hướng giảm.

Mặt khác, việc quy đổi điểm đang diễn biến phức tạp khi mỗi trường một kiểu dẫn đến việc thí sinh, phụ huynh và ngay cả các trường cũng “hoa mày chóng mặt" với công thức quy đổi.

Với những đổi mới này, lãnh đạo một trường đại học phía Nam, cho biết hết sức cẩn trọng khi đưa mức điểm chuẩn trong lọc ảo tuyển sinh.

"Trường lường trước khó khăn trong mùa tuyển sinh năm nay khi có quá nhiều điểm đặc biệt, từ không còn xét tuyển sớm, điểm thi tốt nghiệp THPT giảm, quy đổi điểm...", vị này nói.